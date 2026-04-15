Quién es y qué propone Roberto Sánchez, el izquierdista que pugna por pasar a la segunda vuelta en Perú

Por Anabella González, CNN en Español

El candidato izquierdista Roberto Sánchez, con una propuesta que reivindica al detenido expresidente Pedro Castillo, aspira a pasar a la segunda vuelta en las elecciones en Perú, un lugar que disputa voto a voto con el ultraderechista Rafael López Aliaga, mientras la conservadora Keiko Fujimori encabeza el conteo.

El postulante y presidente del partido Juntos por el Perú se define a sí mismo como el “candidato presidencial Castillista”. Busca reivindicar, con sombrero incluido, la figura del expresidente Castillo, que gobernó el país entre 2021 y 2022, hoy condenado a prisión por conspiración para la rebelión, acusaciones que él rechaza.

Esa es, justamente, una de sus promesas centrales de campaña: liberar a Castillo —a quien considera víctima de un “complot golpista”— recuperar el Gobierno “para el pueblo” y crear una nueva Constitución.

“Ha llegado el momento de la verdadera refundación de la patria: una patria soberana, justa y construida desde las bases del pueblo peruano”, dice Sánchez.

Sánchez, de 57 años, estudió Psicología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, y ejerció como psicoterapeuta individual y grupal en la década del 1990. Tiene experiencia en la gestión pública administrativa en el Ministerio de Salud y otras áreas del Gobierno peruano, al igual que como consultor privado, según consta en su perfil profesional.

Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el Gobierno de Castillo, de quien tiene un apoyo explícito, y electo diputado en las elecciones de 2021 para el periodo hasta 2026.

En un contexto de voto fragmentado y con muchas incógnitas, el candidato de Juntos por el Perú ha buscado captar el voto rural, un segmento que fue clave para remontar la desventaja inicial en el conteo de votos.

En su primera conferencia tras la votación, luego de que el boca de urna de Ipsos/Perú21/Latina lo ubique en segundo puesto (con un empate técnico con López Aliaga y Jorge Nieto), prometió recorrer “todos los pueblos para convocarlos a la refundación de la patria”.

Añadió que en caso de pasar a segunda vuelta, “como movimiento social de la izquierda provinciana”, promoverá una Asamblea Constituyente basada en igualdad de derechos.

Sánchez también dijo que tendrá como prioridades la lucha contra la pobreza y hacer que la modernidad llegue a todos los puntos del país. Además, recordó que su programa electoral apuesta por nacionalizar recursos naturales “que son del pueblo” y también elaborar una nueva ley que proteja a los mineros informales.

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