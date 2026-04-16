Cinco segundos de caída libre: astronautas describen la histórica misión Artemis II a la Luna y su regreso a la Tierra

Por Jackie Wattles, CNN

Los cuatro astronautas de Artemis II, recién salidos de una misión audaz y arriesgada que capturó los corazones de un mundo en tumulto, respondieron preguntas este jueves por primera vez desde su regreso.

La tripulación —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen— lleva una semana de regreso en la Tierra tras un histórico viaje alrededor de la Luna mediante la maniobra de asistencia gravitatoria. Se han convertido en auténticas celebridades.

“Cuando volvimos a casa, nos sorprendió la efusión global de apoyo, de orgullo, de sentido de pertenencia hacia esta misión”, dijo Wiseman este jueves. “Eso es lo que los cuatro queríamos. Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”.

La misión de 10 días marcó la primera vez que astronautas viajaron tan lejos como la Luna desde el último vuelo Apolo, en 1972. La tripulación también se aventuró más lejos en el espacio que ningún ser humano antes, superando el récord del Apolo 13 establecido en 1970.

Koch añadió que fue difícil describir “cuánto significó para nosotros escuchar que la misión tuvo un impacto”.

“No puedo exagerar lo importante que fue eso para nosotros”, dijo Koch sobre inspirar al público. “Fue tan importante como cumplir los objetivos técnicos y estar ahí para nuestros compañeros de la NASA: hacer de esta la misión del mundo”.

La semana pasada, la tripulación regresó a la Tierra y soportó el momento brusco del reingreso: el punto en el que los astronautas entran en la densa atmósfera terrestre mientras su cápsula aún viajaba a más de 30 veces la velocidad del sonido.

Glover lo describió como una experiencia visceral. Dijo que quedó aturdido por el sonido del despliegue de los paracaídas después de que la cápsula Orion se precipitara por el aire y experimentara un apagón de comunicaciones de seis minutos, debido al plasma creado por la enorme velocidad a la que se movía el vehículo.

“Si te lanzaras desde… un rascacielos hacia atrás, eso es lo que se sintió durante cinco segundos”, dijo Glover, refiriéndose al momento en que la cápsula entró en caída libre después de que un conjunto de paracaídas se desprendiera.

Durante el reingreso, cuando la nave espacial se encuentra por primera vez con moléculas de aire, una violenta onda de compresión puede generar temperaturas de hasta 2.760 °C. La protección de la tripulación durante esta fase del reingreso es el escudo térmico: una capa en la parte inferior de la cápsula Orion diseñada para carbonizarse y erosionarse con el fin de disipar el calor y mantener el interior de la cápsula a una temperatura confortable.

En esta misión, la NASA hizo volar la cápsula Orion con un escudo térmico subóptimo. Durante la conferencia de prensa, los astronautas dijeron que creen haber visto un momento de “pérdida de carbonización”: un caso en el que el escudo térmico pudo haber tenido partes que se desprendieron. Esa pérdida de carbonización se observó durante el vuelo de prueba no tripulado Artemis I, en 2022, y la NASA esperaba mitigar el problema haciendo volar Artemis II con una trayectoria de reingreso modificada. Pero la agencia no reemplazó ni cambió el escudo térmico entre misiones.

“Entramos más rápido. Entramos calientes”, dijo Wiseman sobre la ruta de reingreso alterada.

A pesar de la pérdida de carbonización, dijo Wiseman, “mirando por la ventana todo el camino de entrada, fue un viaje suave”. Añadió que los astronautas están a la espera del análisis completo de la NASA sobre el desempeño del escudo térmico.

La tripulación también fue franca sobre las sensaciones inusuales que provoca ver desaparecer tu planeta mientras te adentras tan lejos en el espacio.

“Cuando miras hacia abajo a tu pantalla y ves 341.000 kilómetros, y la cifra va aumentando… tu conciencia está más agudizada todo el tiempo”, dijo Wiseman.

“Me observaba a mí mismo —y reflexionaba a diario— y buscaba señales de agitación, estrés, ansiedad o tensión”, dijo. “Un día, estábamos en el botiquín y encontramos medicamentos” para el estrés y la ansiedad.

“Y pensamos: bueno, ni siquiera puedo imaginar tomar eso”, dijo Wiseman.

Pero los desafíos de salud mental fueron una parte indeleble de la experiencia, señaló Glover.

“Es tan importante”, afirmó. “Tenemos un equipo de psicólogos operativos y psiquiatras que nos ayudan a desarrollar habilidades para estar listos para lograr cosas como esta, así que no lo hicimos simplemente por nuestra cuenta”.

Glover, Koch, Hansen y Wiseman capturaron imágenes impactantes de la Luna durante su sobrevuelo de siete horas de la superficie lunar, que ocurrió en el sexto día de su misión.

Ya causando furor en la cultura popular, su viaje y la visión sin precedentes de la cara oculta de la Luna fueron tan cautivadores para el público como valiosos para la ciencia, de acuerdo con la NASA.

Después de años de entrenar juntos y de más de una semana en el espacio, los astronautas describen su relación como algo más que compañeros de tripulación. Son hermanos y hermanas, han dicho, unidos para siempre por las pruebas y los triunfos de su aventura, que incluyó vivir en espacios reducidos a bordo de su nave espacial Orion, de unos 5 metros de ancho, lidiar con un inodoro roto y experimentar lo que se siente al mirar de reojo hacia la Tierra desde el solitario confinamiento de una nave espacial sin comunicaciones por radio a más de 402.000 kilómetros de distancia.

“Eso es lo más cerca que pueden estar cuatro seres humanos y no ser una familia”, dijo Wiseman este jueves durante las palabras de apertura.

Koch bromeó diciendo que cuando el cuarteto volvió a la Tierra, acomodándose en camas a bordo del buque naval de recuperación la noche en que regresaron, la tripulación se sintió incómodamente distante.

“Estábamos a unos 2,4 metros de distancia en las camas”, dijo Koch, “y se sentía demasiado lejos”.

Los astronautas dijeron que han estado ocupados desde su regreso y que necesitan más tiempo para apreciar plenamente el impacto de su misión en ellos mismos y en el mundo. Pero cada uno dijo que se sentía lleno de energía y preparado para seguir dando pasos audaces hacia adelante en los vuelos espaciales tripulados.

Wiseman dijo que, si la tripulación de Artemis II hubiera llevado un módulo de alunizaje en la misión, “al menos tres” de los miembros de la tripulación habrían estado apresurándose a usarlo para bajar a la superficie lunar. (Su viaje de 10 días incluyó un sobrevuelo de la Luna, pero el equipo no tenía un vehículo capaz de aterrizar en la superficie).

Hansen también reflexionó sobre los esfuerzos futuros de la NASA, señalando que si la agencia espacial y sus socios internacionales aspiran a construir una base en la Luna, permitiendo que los astronautas vivan y trabajen allí de forma permanente, los astronautas necesitan sentirse cómodos con el peligro.

“Tenemos que estar dispuestos a aceptar un poco más de riesgo del que estábamos dispuestos a aceptar en el pasado”, dijo Hansen.

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