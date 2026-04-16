El fallo italiano que privó a millones de personas de su derecho a la ciudadanía está siendo examinado por su Corte Suprema

Por Julia Buckley, CNN

La diáspora italiana continuó esta semana su lucha contra las restricciones gubernamentales a la ciudadanía por descendencia con la esperanza puesta en la Corte Suprema de Italia que examina tres casos.

La Corte di Cassazione, el supremo de Italia, se reunió el martes para evaluar las restricciones a la ciudadanía impuestas por el Gobierno en octubre de 2024 a los descendientes de ciudadanos italianos nacidos en el extranjero.

La denominada “cuestión menor”, introducida mediante una circular gubernamental, precedió al controvertido cambio legislativo de marzo de 2025, que redujo la ciudadanía por descendencia a dos generaciones y prohibió de facto la doble ciudadanía para los italianos residentes en el extranjero.

Estipulaba que si uno de los padres de un niño italiano nacido en el extranjero se naturalizaba mientras sus hijos aún eran menores de edad, eso “interrumpiría” la línea de descendencia, a menos que de otro modo dejara al niño apátrida.

La norma descalificó de inmediato a los descendientes de italianos en países como Estados Unidos, que otorgan la ciudadanía a quienes nacen en su territorio.

La repentina implementación, sin contemplar ninguna excepción para aquellos cuyas solicitudes de ciudadanía ya estaban en trámite, generó situaciones complejas para quienes ya se habían mudado a Italia.

Ahora, el panel civil de las Secciones Unidas de la Corte di Cassazione ha iniciado una evaluación para determinar la legalidad del cambio de política del Gobierno.

Si bien la audiencia no guarda relación con las amplias restricciones, los abogados esperan que un fallo sobre esta “cuestión menor” pueda abrir la puerta a impugnaciones contra la ley de 2025.

Los jueces del caso Cassazione examinaron tres casos de ciudadanía por descendencia que habían sido rechazados en primera instancia y en apelación posterior.

Estos casos involucraron a dos familias estadounidenses que rastrearon su ascendencia hasta tres y cuatro generaciones atrás, respectivamente.

El tercer caso fue el de un venezolano cuya madre italiana se había naturalizado cuando él tenía 10 años. El hermano del demandante venezolano ya había obtenido la ciudadanía por descendencia antes de que surgiera la “cuestión menor”, lo que generó una discrepancia en el estatus legal entre hermanos.

El Procurador General —un cargo que asesora a los jueces del caso Cassazione— también le brindó su interpretación legal, que favoreció a los demandantes y se opuso a las restricciones gubernamentales.

Aunque los casos examinados precedieron a la modificación de la ley de 2025, los abogados de los demandantes tenían la esperanza de que la evaluación jurídica del Procurador General —que hacía hincapié en que la ciudadanía no se puede perder involuntariamente— pudiera ser un buen augurio para futuras impugnaciones a la ley de marzo de 2025, que privó a millones de personas del derecho al reconocimiento.

“Era importante que dijera que la ciudadanía solo se puede perder por un acto voluntario”, declaró Mónica Restanio, abogada de la familia venezolana.

El abogado de los demandantes estadounidenses, Marco Mellone, solicitó explícitamente al tribunal que se pronunciara sobre si la ciudadanía es un derecho permanente adquirido al nacer, según su criterio.

De ser así, esto permitiría a los tribunales inferiores desestimar las restricciones de ciudadanía de 2025.

Tras la audiencia, Mellone declaró estar “absolutamente seguro” de que el tribunal declararía ilegal la “cuestión menor”, basándose en la jurisprudencia anterior.

El Tribunal de Casación solo ha intervenido en materia de derecho de ciudadanía en dos ocasiones en todo el siglo XXI, añadió. En ambas ocasiones, restableció retroactivamente la ciudadanía a quienes la habían perdido involuntariamente.

Si el Tribunal de Casación falla a favor de los demandantes basándose en que la ciudadanía se adquiere al nacer, podría abrir la puerta al desmantelamiento judicial de la controvertida ley de ciudadanía italiana, que fue introducida por decreto de urgencia el 28 de marzo de 2025.

Los jueces regionales ya han remitido la Ley 74/2025, como se la conoce, al Tribunal Constitucional, que dictamina sobre las presuntas infracciones de la Constitución italiana.

En la primera de las cuatro audiencias, celebrada en marzo, el tribunal falló a favor del Gobierno, aunque aún no ha emitido la fundamentación jurídica de su decisión.

Las próximas tres impugnaciones se examinarán el 9 de junio. Mellone afirmó no tener mucha confianza en el resultado de dicha audiencia.

Si los dos tribunales superiores emiten fallos contradictorios, quienes busquen la ciudadanía podrían verse obligados a demandar al Gobierno para obtener el reconocimiento, en lugar de seguir la vía tradicional de solicitarlo a través de los consulados.

Mientras tanto, quienes en la diáspora esperaban recuperar el derecho a la ciudadanía estaban en vilo a la espera del veredicto.

“Estamos conteniendo la respiración”, manifestó Jacqueline Matwick, cuya familia se mudó a Italia y estaba tramitando la ciudadanía cuando la “cuestión menor” los descalificó.

“Realmente espero que se revierta la interpretación, tanto para quienes tienen solicitudes pendientes como para quienes, como nosotros, hicimos cambios irreversibles en nuestras vidas basándonos en la antigua interpretación legal”, manifestó.

Karen Bonadio, italoamericana de tercera generación, voló de San Diego a Roma para asistir a la audiencia, luciendo una foto de ella de niña con su bisabuelo, quien se había mudado al estado de Nueva York desde Basilicata, en el sur de Italia.

Bonadio tenía previsto mudarse a Italia una vez que se le reconociera la ciudadanía, pero ahora la nueva legislación se lo impide. “Vine porque significa mucho para mí”, señaló.

Al mismo tiempo que el Gobierno cerraba las puertas a la diáspora, la tasa de natalidad de Italia en 2025 cayó a un nuevo mínimo, según cifras publicadas el 31 de marzo por el ISTAT, el instituto nacional de estadística.

El número promedio de hijos por mujer en Italia es ahora de 1,14, frente a 1,18 en 2024, mientras que en Cerdeña, la tasa de fertilidad se ha mantenido por debajo de un hijo por mujer durante los últimos seis años.

El país tiene ahora el menor número de “jóvenes” en la Unión Europea y el mayor número de mayores de 65 años, según el ISTAT, que citó el “descenso prolongado de la fertilidad en Italia”. Uno de cada ocho nacimientos en 2025 fue de ciudadanos extranjeros.

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