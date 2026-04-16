Exclusivo: Denuncias de abusos en un albergue para niños migrantes desencadenan una investigación federal

Por Priscilla Alvarez, CNN

Un centro en Nueva York que albergaba a niños migrantes enfrenta acusaciones de abuso físico, incluyendo el aislamiento de algunos niños en una llamada “habitación roja”, según múltiples fuentes que hablaron con CNN sobre lo sucedido en el albergue.

Según dos de las fuentes, los relatos de fuentes federales y expertos en bienestar infantil describen un enfoque severo para castigar posibles problemas de conducta en los últimos años, lo que ha motivado una revisión interna por parte de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se encarga del cuidado de los niños migrantes.

El albergue, llamado Children’s Village, cuenta con varias sedes en Nueva York que atienden a niños, incluidos ciudadanos estadounidenses, aunque las acusaciones de abuso se derivan del trato que reciben los niños migrantes en la sede de Dobbs Ferry. Children’s Village ha brindado servicios a menores migrantes no acompañados desde 2004.

Según las denuncias, los niños fueron golpeados por una unidad “especial”, similar a un equipo de seguridad, incluso en ocasiones fuera del alcance de las cámaras. También se alega que fueron inmovilizados con correas durante varios minutos, más allá del protocolo establecido para garantizar su seguridad. Además, según una fuente cercana a la situación, los niños fueron llevados a una habitación contra su voluntad como castigo.

El Gobierno federal lleva mucho tiempo financiando albergues, como Children’s Village, para cuidar a los niños migrantes que cruzaron solos la frontera entre Estados Unidos y México —o, más recientemente, que fueron detenidos en una operación de control migratorio dentro del país— hasta que puedan reunirse con un patrocinador residente en Estados Unidos, como uno de sus padres.

Durante el último año, la administración Trump ha dificultado que los padres y tutores recuperen a sus hijos que se encuentran bajo custodia del Gobierno y ha ordenado a los agentes federales que pregunten a los adolescentes migrantes si desean abandonar el país voluntariamente.

Sin embargo, los problemas en Children’s Village parecen ser anteriores a la administración Trump, y han persistido en los últimos meses.

CNN se basó en múltiples fuentes, incluidos documentos internos de agencias federales, así como en expertos en bienestar infantil, funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y fuentes familiarizadas con Children’s Village para documentar las acusaciones formuladas contra el albergue.

En declaraciones a CNN, un portavoz de Children’s Village dijo: “Tenemos tolerancia cero ante cualquier forma de castigo”.

“Todos los adolescentes a nuestro cargo merecen el máximo nivel de atención, apoyo y profesionalismo por parte de cada adulto responsable de su bienestar. Las denuncias de mala conducta de los empleados son profundamente preocupantes y, de recibirlas, las reportamos de inmediato a las autoridades. Tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que cualquier miembro del personal que haya incurrido en mala conducta sea tratado de manera apropiada y sin vacilación”, agregó el portavoz.

El albergue, que a lo largo de los años ha dado cobijo a cientos de niños migrantes de 12 años en adelante, dejó de recibir niños a finales de enero —y los que estaban bajo su cuidado fueron trasladados a otro lugar— debido a “importantes preocupaciones sobre el bienestar infantil”, según un documento interno del HHS revisado por CNN.

Un adolescente que fue trasladado a otro centro recordó haber pasado cuatro días solo en lo que describió como una “habitación roja” con una luz roja y sin puerta, según un relato compartido con un profesional clínico del albergue a principios de enero y revisado por CNN.

Durante esos cuatro días, el adolescente dijo que no se bañó y que solo le dieron pan para comer. El chico dijo que la habitación estaba ubicada cerca de la oficina del personal de seguridad del albergue, para que pudieran vigilarlo mientras permanecía confinado allí.

El adolescente también recordó una supuesta unidad “especial” que intervenía cuando se producían peleas o era necesario inmovilizar a alguien. Dijo que lo tiraron al suelo y lo golpearon, además de inmovilizarlo, casi dos decenas de veces.

En declaraciones a CNN, el portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Andrew Nixon, dijo que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados “se toma muy en serio todas las acusaciones de mala conducta que involucren a niños bajo su cuidado”.

“Tras recibir una denuncia relacionada con este centro, la ORR actuó de inmediato para trasladar a todos los menores no acompañados a otros lugares y remitió el asunto a las autoridades federales de investigación correspondientes. La seguridad y el bienestar de los menores bajo la custodia de la ORR son una prioridad absoluta, y cualquier inquietud fundada se aborda con rapidez y exhaustividad”, añadió Nixon.

Según expertos en bienestar infantil, varios adolescentes alojados en el centro han compartido experiencias similares sobre la unidad “especial”. Dos fuentes indicaron que en los últimos años se expresaron preocupaciones a las autoridades de Nueva York sobre la respuesta de dicho equipo, que presuntamente incluyó abuso físico.

Una fuente cercana a Children’s Village dijo que el albergue recibió el año pasado a menores con graves problemas de conducta procedentes de otros proveedores de ORR, y que en ocasiones requirieron intervención física, argumentando que era por su seguridad y la de los demás. La misma fuente indicó que, a finales de 2025, los supervisores externos que evaluaron uno de los programas para inmigrantes de Children’s Village informaron que los niños se sentían seguros y protegidos.

El albergue cuenta con personal que trabaja con los niños y los supervisa, y con personal de seguridad que patrulla las instalaciones y al que se llama en caso de pelea, altercado o si algún niño se comporta de forma agresiva. Las acusaciones compartidas con CNN iban dirigidas principalmente contra el personal de seguridad, también conocido como el equipo “especial”.

Otros niños también eran retenidos en lo que ellos llamaban la “habitación roja”, pero que entre el personal era conocida como la “sala de crisis”, y permanecían allí durante horas como castigo por su comportamiento, según otra fuente familiarizada con Children’s Village.

Las regulaciones de Nueva York permiten las llamadas “salas de desescalada” para “ayudar a calmar el comportamiento agresivo de un niño”, pero no como forma de castigo. El niño debe dar su consentimiento para ser ingresado en una de estas salas. Según fuentes, el ingreso a la “sala roja” en Children’s Village no fue voluntario.

Según las fuentes, la “habitación roja”, como se la conocía informalmente, era un espacio estrecho que debía su nombre al suelo rojo y a la alfombra roja que cubría las paredes. Solo tenía una luz en el techo y no tenía puerta. No había nada más en la habitación.

“Parece un caso de maltrato real”, dijo una de las fuentes. “Si un niño fuera sometido a eso en su casa, sin poder ducharse y encerrado en un espacio reducido durante tanto tiempo, se consideraría que está en una situación de maltrato”.

Neha Desai, directora general de Derechos Humanos y Dignidad Infantil en el Centro Nacional de Derecho Juvenil, declaró a CNN que su equipo habló con niños de Children’s Village en 2019 que también denunciaron supuestos abusos, restricciones físicas y el uso de una “habitación roja”.

“Un joven describió una ‘unidad especial’ de hombres que intervenían cuando los niños se portaban mal. El joven nos contó que vio a los hombres de esta unidad arrojando a los niños contra la pared”, dijo, y agregó que otro niño describió haber sido inmovilizado físicamente por la ‘unidad especial’ y llevado a la ‘habitación roja’”.

Según expertos en bienestar infantil, en los últimos años se han presentado quejas ante el Centro de Justicia del estado de Nueva York sobre las condiciones en Children’s Village. Según estos expertos, en las últimas semanas, las autoridades del Centro de Justicia se han puesto en contacto con algunos de los adolescentes que estuvieron alojados en el centro.

Una de las fuentes familiarizadas con Children’s Village también declaró a CNN que, como medida de supervisión, el albergue denuncia las acusaciones de mala conducta del personal hacia los niños ante la ORR y el Centro de Justicia del estado de Nueva York.

El Centro de Justicia del estado de Nueva York, que recibe denuncias de abuso y negligencia, declinó hacer comentarios específicos sobre las denuncias recibidas, pero declaró a CNN que “The Children’s Village está dentro de la jurisdicción del Centro de Justicia”, pero que “la información específica sobre los resultados de la investigación requeriría” una solicitud de acceso a los registros.

CNN también presentó una solicitud de acceso a la información.

Fundada en 1851, Children’s Village ofrece servicios a niños necesitados en Nueva York, así como a niños migrantes que llegaron a Estados Unidos sin un tutor, según su sitio web .

El centro ofrece atención estándar para niños migrantes, incluyendo un hogar grupal terapéutico para niños con problemas de salud mental, así como una categoría conocida como supervisión reforzada, que también incluye a adolescentes varones cuyos antecedentes, como un incidente previo con las fuerzas del orden, o su comportamiento actual, requieren una supervisión adicional por parte del personal.

El centro de Dobbs Ferry está diseñado como un campus con decenas de casas que albergan diversos programas y niños, incluidos niños ciudadanos estadounidenses. El campus cuenta con un centro recreativo, una clínica médica, una capilla y una escuela. Según una fuente cercana a Children’s Village, hay 18 casas destinadas a niños migrantes y alrededor de 17 a niños ciudadanos estadounidenses que pueden estar allí por diversas razones, como niños en hogares de acogida o aquellos que necesitan un entorno residencial seguro debido a su historial.

Durante el último año, hubo alrededor de 50 niños migrantes o menos en el centro. La Aldea Infantil tiene capacidad para 187 niños migrantes.

Según la ORR, los centros de supervisión reforzada “mantienen medidas de seguridad más estrictas que un albergue, incluyen una estrecha supervisión del personal y apoyo adicional”. Las acusaciones sobre el trato a los adolescentes varones en Children’s Village parecen referirse principalmente a su estancia en el centro de supervisión reforzada.

Los menores que se encuentran en el centro son una mezcla de aquellos que llegaron solos a la frontera entre Estados Unidos y México o como resultado de una operación de control interno en la que su patrocinador fue detenido sin ellos, un fenómeno que ha ocurrido con mayor frecuencia bajo la última represión de la administración Trump.

Por lo general, los niños han sufrido algún tipo de trauma y permanecen bajo custodia durante un período prolongado.

“Pueden estar actuando así por diversas razones y, a veces, el personal lo interpreta como una amenaza cuando, en realidad, podrían ser problemas de salud mental o frustración por su situación”, declaró a CNN un exfuncionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“Se parte de una situación delicada en la que ni siquiera está claro si algunos de los niños en esas instalaciones deberían estar allí, y el carácter más cerrado de las mismas podría generar problemas potenciales”, añadieron.

Mark Greenberg, ex alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que hay una serie de requisitos básicos que deberían aplicarse a todos los centros para niños migrantes.

“Cuentan con estrategias de manejo de la conducta, tienen conocimientos sobre el trauma, no utilizan ni amenazan con castigos corporales, no recurren al aislamiento, salvo en casos de emergencia, y no utilizan sujeciones personales, excepto en casos de emergencia”, dijo.

Greenberg señaló que cualquier acusación de abuso físico es particularmente preocupante.

“No debería haber palizas bajo ninguna circunstancia. Eso es claro y no varía según la naturaleza del centro”, añadió Greenberg. “Esto suena extremo y profundamente perturbador, y no es algo que deba suceder”, dijo Greenberg sobre las acusaciones contra Children’s Village.

La ORR financia 171 centros y programas en 24 estados para el cuidado de menores no acompañados hasta que puedan ser ubicados con un patrocinador, como un padre o un familiar. Estos centros no están diseñados para estancias prolongadas, pero debido a una serie de nuevas restricciones que han dificultado la entrega de los menores a sus patrocinadores, algunos permanecen bajo custodia durante semanas, e incluso meses.

Según las últimas cifras federales disponibles, en marzo había 2173 niños migrantes bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). La duración promedio de la estancia en un centro durante el año fiscal 2025 fue de 117 días, según datos federales, lo que representa un aumento del triple con respecto al año anterior.

Un informe del inspector general del HHS de 2019 indicó que Children’s Village recibió US$ 16,7 millones en fondos federales para el cuidado y la ubicación de casi 500 niños cuando el HHS realizó su revisión.

Dicho informe, que formaba parte de una revisión más amplia de las instalaciones de la ORR, detectó “condiciones potencialmente perjudiciales”, como la falta de higiene en algunos baños y el acceso a productos de limpieza dañinos, así como inquietudes sobre el uso de fondos federales. La organización Children’s Village discrepó con muchas de las conclusiones del informe del inspector general, pero accedió a tomar medidas correctivas.

Según una fuente familiarizada con el asunto, una visita de seguimiento extraordinaria realizada en enero por funcionarios federales reveló “preocupaciones significativas sobre el bienestar infantil” que fueron elevadas a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

La visita se produjo a raíz de la denuncia de un menor no acompañado que, tras ser trasladado a otro centro de acogida, acusó de abusos.

Según un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Oficina de Reasentamiento de Refugiados puso en marcha un proyecto para evaluar el alcance de los incidentes ocurridos en el centro.

“Como parte de su labor de supervisión, la ORR puede revisar los informes de incidentes importantes para determinar con qué frecuencia se ha producido una situación y en qué proveedores. Dependería de cada caso, pero sin duda se haría cuando hubiera una queja sobre un proveedor específico”, declaró Jen Smyers, exsubdirectora de la ORR que trabajó bajo la administración del expresidente Joe Biden.

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