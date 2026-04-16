Sale a la venta un chaleco salvavidas de una sobreviviente del Titanic en una subasta única en su tipo

Por Lianne Kolirin, CNN

Un chaleco salvavidas utilizado por una sobreviviente del Titanic saldrá a la venta este fin de semana en una inusual subasta, descrita como una oportunidad que se presenta “una vez cada generación”.

El chaleco —que se espera alcance un precio de entre US$ 339.000 y US$ 474.000— es el único perteneciente a un sobreviviente de la tragedia de 1912 que ha salido a subasta, según la casa de remates británica Henry Aldridge and Son.

La prenda fue utilizada por Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase del histórico transatlántico, que se hundió hace 114 años, precisamente esta semana.

Cuando el RMS Titanic zarpó el 10 de abril de 1912, era el buque de pasajeros más grande en servicio y se le consideraba “inhundible”. Apenas cuatro días después, el viaje inaugural del Titanic se transformó en una tragedia internacional cuando el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte, a las 11:40 p.m. del 14 de abril. El buque, que se hundió en menos de tres horas, no disponía de suficientes botes salvavidas para las aproximadamente 2.220 personas que llevaba a bordo. Solo sobrevivieron unas 700 personas.

Francatelli trabajaba como secretaria de la diseñadora de moda Lucy Duff Gordon y viajaba rumbo a Chicago junto con su empleadora y el esposo de esta, Cosmo Duff Gordon. Los tres lograron sobrevivir tras conseguir embarcar en el bote salvavidas número uno.

Firmado por la propia Francatelli y por otras personas que fueron rescatadas en ese mismo bote, el chaleco de color beige presenta 12 bolsillos de lona rellenos de corcho, además de hombreras y correas laterales, según consta en la descripción del artículo publicada en el sitio web de la casa de subastas.

La pieza forma parte de una subasta más amplia de objetos de colección relacionados con el Titanic y la compañía White Star, que se celebrará este fin de semana en la sede de Henry Aldridge and Son.

Andrew Aldridge, director general de la casa de subastas, afirmó que se trata de uno de los objetos “más emblemáticos” de cuantos han salido a la venta procedentes del malogrado buque. “Sencillamente, este chaleco salvavidas representa una oportunidad única en una generación para los coleccionistas; es el único ejemplar de un sobreviviente del Titanic que se ha ofrecido jamás en subasta”, afirmó en un correo electrónico enviado a la CNN este jueves.

“Aunque el Titanic se hundió hace 114 años, cada hombre, mujer y niño a bordo tenía una historia que contar; así que, en esencia, contamos con más de 2.200 capítulos y hoy presentamos esas historias a través de estas piezas de memorabilia. Este chaleco salvavidas es, sin duda, uno de los objetos más emblemáticos del Titanic que se han ofrecido jamás en subasta”, señaló.

Según Aldridge, el chaleco está siendo vendido por alguien que “ha decidido que ha llegado el momento de pasar el testigo a otro coleccionista”.

Anteriormente, la pieza ha estado expuesta en el Titanic Belfast —el museo situado en el mismo lugar donde se construyó el barco—, así como en el museo del Titanic más grande del mundo, ubicado en Pigeon Forge, Tennessee.

The-CNN-Wire

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