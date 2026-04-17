El petróleo cae un 11 % luego de que Irán dijera que el estrecho de Ormuz está “completamente abierto”

Por John Towfighi, CNN

Los precios del petróleo cayeron bruscamente y las acciones se dispararon el viernes, después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní declarara que el estrecho de Ormuz estará “completamente abierto” para el tránsito comercial durante el resto del alto el fuego.

El crudo Brent, referencia mundial, cayó un 11,2 % hasta situarse en US$ 88,25 por barril. El WTI, referencia estadounidense, se hundió un 10,9 % hasta los US$ 81,20 por barril.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso a través del estrecho de Ormuz para todos los buques comerciales durante el periodo restante del alto el fuego”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, en una publicación en X.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que Israel y el Líbano habían acordado un alto el fuego de 10 días.

Las acciones estadounidenses repuntaron: el Dow se disparó 940 puntos —un 1,9 %— y recuperó todas las pérdidas acumuladas desde el inicio del conflicto con Irán. El S&P 500 avanzó un 1 % y el Nasdaq subió un 1,2 %, ampliando sus ganancias tras haber recuperado a principios de esta semana las pérdidas vinculadas a dicho conflicto. El S&P y el Nasdaq vienen de registrar máximos históricos en dos jornadas consecutivas.

Las acciones han experimentado un fuerte repunte este mes, impulsadas por el optimismo en torno al alto el fuego entre EE.UU. e Irán y el reciente retroceso en los precios del petróleo. El S&P 500 ha ganado más de un 11 % desde su reciente mínimo del 30 de marzo, lo que constituye un repunte impresionante.

El Nasdaq Composite ha registrado ganancias durante 12 días consecutivos, su racha alcista más larga desde 2009. Una subida en la jornada de hoy situaría al índice en su racha ganadora más prolongada desde 1992.

El estrecho de Ormuz ha sido un foco de atención crucial para los mercados. La disposición a abrir este canal marítimo global clave —aunque sea brevemente— está generando un alivio inmediato en los precios del petróleo. El crudo estadounidense cotizó en su nivel más bajo en cinco semanas.

En una publicación en Truth Social realizada el viernes por la mañana, Trump afirmó: “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está plenamente abierto y listo para el tránsito total”.

A pesar de su desplome, el Brent y el crudo estadounidense se mantienen por encima de sus niveles previos a la guerra.

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