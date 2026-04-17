La Cámara aprobó una prórroga a corto plazo de una ley clave de vigilancia luego de varias derrotas del liderazgo republicano

Por Ellis Kim, CNN

La Cámara de Representantes de Estados Unidos acordó a primera hora del viernes una prórroga a corto plazo de un programa crítico de vigilancia de inteligencia exterior, tras infligir a la cúpula republicana dos vergonzosas derrotas en el pleno respecto a una reautorización a más largo plazo.

La medida para reautorizar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA) hasta el 30 de abril pasa ahora al Senado para su aprobación. Está previsto que el programa expire dentro de tres días.

Los líderes republicanos creían el jueves por la noche que habían llegado a un acuerdo más amplio con los republicanos conservadores disidentes que albergan profundas y arraigadas preocupaciones de que la Sección 702 vulnere los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses. Dicho acuerdo habría extendido los poderes de espionaje de la nación por cinco años, aunque con algunas modificaciones al programa.

La Cámara rechazó el fondo del acuerdo durante una votación celebrada a primera hora del viernes y posteriormente bloqueó una votación de procedimiento destinada a dar curso a una prórroga “limpia” del programa por un periodo de 18 meses.

Durante toda la semana, la administración Trump había manifestado su respaldo a una prórroga “limpia”; de hecho, el presidente Donald Trump instó reiteradamente a los republicanos a través de las redes sociales a apoyar una reautorización de 18 meses. Asimismo, los líderes del Partido Republicano y la Casa Blanca mantuvieron extensas conversaciones con los conservadores disidentes.

Sin embargo, dichas negociaciones no bastaron para ganarse el apoyo de algunos de los republicanos más celosos en la defensa de la privacidad. El acuerdo que la cúpula del partido había negociado con los disidentes fracasó en el pleno y, posteriormente, 20 republicanos contribuyeron a impedir que avanzara la reautorización “limpia” de 18 meses.

Al abandonar el hemiciclo de la Cámara el viernes por la mañana, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, declaró a los periodistas que la prórroga de 10 días otorga a los legisladores más tiempo para limar sus diferencias.

“Estuvimos muy cerca esta noche”, afirmó Johnson. “Existen ciertos matices en la redacción y algunas interrogantes que requieren respuesta. Lograremos resolverlo, esta prórroga nos brinda el tiempo necesario para ello”.

El presidente de la Cámara calificó la FISA como una “herramienta crítica para la seguridad nacional” y comentó a los periodistas: “Lo que intentamos lograr es un equilibrio delicado: garantizar que dispongamos de esta herramienta esencial para mantener a salvo a los estadounidenses, pero salvaguardando al mismo tiempo nuestros derechos constitucionales y asegurando que los abusos de la FISA cometidos en el pasado no vuelvan a ser posibles”.

“Existen opiniones muy diversas sobre la manera de proceder, y resulta sumamente difícil lograr la perfección; no obstante, lo sacaremos adelante”, concluyó Johnson. CNN informó anteriormente, citando a funcionarios actuales y exfuncionarios, que a tan solo unos días de su vencimiento los funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos se han apresurado a prepararse para posibles puntos ciegos en la recopilación de inteligencia, en medio del delicado alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

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