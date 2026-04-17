Las 5 cosas que debes saber este 17 de abril

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El Líbano, ahora bajo un frágil alto el fuego, se enfrenta a la devastación. El papa León XIV advierte sobre un mundo devastado por “tiranos”. ¿Cómo es el equipo del ascenso de España que compró Lionel Messi? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habló el jueves del “momento sumamente desafiante” que vive la isla en medio del embargo económico y energético impuesto por Estados Unidos, y llamó a los cubanos a estar listos para “enfrentar serias amenazas”, entre ellas una “agresión militar”.

Horas atrás entró en vigor un frágil alto el fuego entre Israel y el Líbano, donde semanas de ataques israelíes han dejado hospitales colapsados y comunidades destruidas. La semana pasada, la capital Beirut sufrió un ataque sin precedentes apenas unas horas después de que se acordara el alto el fuego entre EE.UU. e Irán. Ahora la ciudad tiene un respiro, pero recuperarse de la devastación llevará tiempo. En el sur del país, mientras tanto, según las fuerzas libanesas se han registrado bombardeos intermitentes tras el acuerdo.

Un centro en Nueva York que albergaba a niños migrantes enfrenta acusaciones de abuso físico, incluyendo el aislamiento de algunos niños en una llamada “habitación roja”, según múltiples fuentes que hablaron con CNN sobre lo sucedido en el lugar. Exclusivo.

El 26 de abril entrarán en vigor las reformas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador que, entre otras medidas, incluyen la posibilidad de sentenciar a prisión perpetua a menores a partir de los 12 años, según la más reciente publicación en el Diario Oficial. Los diputados establecieron que la cadena perpetua sería aplicada a las personas que sean condenadas por delitos como homicidio, feminicidio y violación.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves de la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela, Laura Guerra, y anunció que el cargo lo ocupará Luis Pérez, un nombramiento que se produce dos días después de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas al sistema de banca pública del país suramericano, incluyendo al organismo emisor.

¿Cómo se llamaba el personaje en “American Pie” de Shannon Elizabeth, la actriz que ahora se unió a OnlyFans?

A. Buffy Gilmore

B. Stifler’s Mom

C. Nadia

D. Harriet

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Conoce al Unió Esportiva Cornellà, el equipo del ascenso de España que compró Lionel Messi

La Unió Esportiva Cornellà de España anunció que el club pasaba a manos del futbolista argentino Lionel Messi, quien puede que nunca vaya a vestir los colores de la institución, pero seguramente sí decidirá su destino.

Gatorade inventó las bebidas de hidratación. Ahora lucha por recuperar su liderazgo en el mercado

PepsiCo, propietaria de Gatorade, anunció este jueves una renovación integral de la marca en respuesta a la creciente competencia. Los cambios incluyen nuevas bebidas, productos en polvo y envases que refuerzan las raíces científicamente respaldadas de la marca, posicionándola más allá de su identidad histórica como bebida deportiva.

Nuevo capítulo en la batalla por el acceso de millones de personas a la ciudadanía italiana

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95,6 %

El 95,6 % de los hogares en Puerto Rico de habla español pese a ser un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

“El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos”

—Lo dijo el papa León XIV en unas contundentes declaraciones realizadas después de que el presidente Donald Trump atacara al pontífice por su postura sobre la guerra con Irán.

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Un oso de peluche se ha convertido en el apoyo emocional de Yuji, un mono patas bebé del Zoológico de Guadalajara que recibe cuidados especializados tras ser rechazado por su madre, sin experiencia para cuidarlo. Desde su nacimiento a inicios de marzo, el equipo del Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal lo alimenta cuatro veces al día con fórmula, vitaminas y cereal proteico, mientras avanza en su desarrollo bajo supervisión veterinaria.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: C. La mayoría recuerda a Shannon Elizabeth por su participación en la comedia “American Pie” (1999) con su famoso papel de Nadia.

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