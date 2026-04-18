¿Cuándo una guerra puede considerarse “justa”?

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

Un resultado interesante de la extraña y, en gran medida, unilateral disputa del presidente Donald Trump con el papa es que existe cierto debate —visto a través del prisma de la teología católica— sobre si la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán constituye una “guerra justa”.

Sin volver a exponer los pormenores de los ataques directos de Trump al papa León XIV y de la reflexión de León XIV sobre si Dios escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, baste decir que ambos están en desacuerdo.

“Me gusta que el papa sea un defensor de la paz; creo que ese es, sin duda, uno de sus roles”, dijo el vicepresidente J. D. Vance durante una intervención en un evento de Turning Point USA, en la Universidad de Georgia esta semana.

En lugar de atacar al papa, Vance dijo que le gusta que el papa hable de “asuntos relativos a la guerra y la paz” porque “como mínimo, invita a entablar un diálogo”.

Es una conversación posterior porque, en lugar de presentar públicamente un argumento a favor de la guerra y buscar respaldo internacional, Estados Unidos lanzó ataques contra Irán mientras las conversaciones nucleares estaban en curso.

Vance, converso al catolicismo, tiene previsto publicar próximamente un libro sobre su propio viaje espiritual. También se reunió el año pasado con el papa León y comentó que este le agrada.

Pero “¿cómo es posible afirmar que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada?”, planteó Vance en el evento de la Universidad de Georgia. “¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron Francia de los nazis? ¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron los campos de exterminio del Holocausto…?”

Vance, interrumpido entre abucheos de un asistente, añadió esto:

“Cuando el papa dice que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada, hay una tradición de más de 1.000 años de la teoría de la guerra justa, ¿de acuerdo? Ahora, por supuesto, podemos discrepar sobre si este o aquel conflicto es justo, pero creo que es importante, de la misma manera que es importante que el vicepresidente de Estados Unidos sea cuidadoso cuando hablo de asuntos de política pública, resulta sumamente importante que el papa sea cuidadoso cuando habla de asuntos de teología”.

Vance ha sido criticado por la última parte de esa cita —al pretender decirle a un papa que tenga cuidado con la teología—, pero el comentario requiere su contexto completo.

También vale la pena señalar aquí que el concepto de la teoría de la guerra justa ha sufrido muchos cambios en los últimos 1.000 años, pero se remonta a San Agustín. El papa León proviene de la orden agustiniana y probablemente sabe algo al respecto.

Otros republicanos han hecho eco de lo que dijo Vance sobre la teoría de la guerra justa.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un cristiano evangélico, insinuó que la guerra contra Irán es una “guerra justa”.

“Es una cuestión muy bien establecida dentro de la teología cristiana. Existe algo llamado doctrina de la guerra justa”, afirmó Johnson. “Hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Creo que lo que reflejan los comentarios del presidente —y los del vicepresidente— es su comprensión —adquirida en la profundidad de las salas de información segura (SCIF) y las sesiones informativas clasificadas— de lo que está en juego en la situación que enfrentamos”, aseguró Johnson.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos tiene una visión diferente sobre si la guerra es justa, y emitió una aclaración de los comentarios del papa León el miércoles.

“Durante más de 1.000 años, la Iglesia católica ha enseñado la teoría de la guerra justa, y es esa larga tradición a la que el Santo Padre hace referencia cuidadosamente en sus comentarios sobre la guerra”, según la declaración de los obispos.

Los obispos añadieron:

“Un principio constante de esa tradición de 1.000 años es que una nación solo puede legítimamente tomar la espada ‘en defensa propia, una vez que todos los esfuerzos de paz han fracasado’… Es decir, para ser una guerra justa, debe ser una defensa contra otro que activamente libra la guerra, que es lo que el Santo Padre realmente dijo: ‘Él no escucha las oraciones de quienes libran la guerra’”.

El Gobierno de Trump se ha empeñado en distanciar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos del concepto de “defensa”. Ha añadido “Departamento de Guerra” como nombre secundario del Pentágono, cambiando letreros y tarjetas de presentación para reforzar el concepto de “hacer la guerra”.

Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien usa el título secundario de secretario de Guerra, dijeron que hicieron el cambio para evocar una época en la que Estados Unidos ganaba guerras.

Así que hay algo definitivamente ofensivo —en el sentido opuesto a defensivo— en la forma en que han utilizado a las Fuerzas Armadas de EE.UU.

El corresponsal de CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, escribió sobre cómo León XIV, el primer papa estadounidense, se ha vuelto cada vez más explícito sobre los peligros de la guerra.

Señaló que el Vaticano ha indicado que un principio clave de la teoría de la guerra justa es la idea de “proporcionalidad”: que la destrucción causada por la acción militar no supere el bien que se pretende lograr.

El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, dijo a Christiane Amanpour, de CNN, que fue un poco impactante oír a Vance equiparar la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial con la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, que, según dijo, es una “guerra elegida”.

Cuando Amanpour preguntó si la guerra contra Irán es una “guerra justa”, Cupich dijo: “No, no es justa”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos incluyó extractos del catecismo de la iglesia Católica sobre “salvaguardar la paz” en su comunicado. Los extractos establecen cuatro condiciones para la “defensa legítima mediante la fuerza militar” bajo la “doctrina de la guerra justa”.

Incluyen:

El daño infligido por el agresor a la nación o a la comunidad de naciones sea duradero, grave y cierto;

Todos los demás medios para poner fin a dicho daño hayan resultado impracticables o ineficaces;

Debe haber perspectivas serias de éxito;

El uso de las armas no debe producir males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción pesa muy fuertemente al evaluar esta condición.

Cupich hizo referencia a esas condiciones cuando dijo que las armas modernas afectan a las sociedades y ponen en peligro a los civiles de formas horribles. Y sostuvo que el Gobierno de Trump no ha sido claro sobre su objetivo final.

“Hemos escuchado tantos comentarios sobre esta guerra en particular en los que el objetivo no está claramente definido, porque salta de un tema a otro”, dijo Cupich.

La razón más mencionada para la guerra por parte del Gobierno de Trump es que era para impedir que Irán obtuviera armas nucleares. Irán afirmó que su programa nuclear era pacífico y estaba destinado a la generación de energía nuclear.

Para otra visión reflexiva de lo que constituye una “guerra justa”, echa un vistazo al discurso que el entonces presidente Barack Obama dio en Oslo, Noruega, al recibir el premio Nobel de la Paz en el primer año de su presidencia.

Obama expuso la importancia del orden mundial y las leyes de la guerra, conceptos que Trump y Hegseth han rechazado en general. Hegseth, por ejemplo, se jacta de tirar por la borda las reglas de enfrentamiento para combatir guerras de manera más eficaz. Trump se ha quejado repetidamente de las Naciones Unidas y ha amenazado con retirar a Estados Unidos de la OTAN.

Obama también dijo que la religión debería quedar fuera de la guerra, adoptando un tono muy distinto del Hegseth, que cita la Biblia, que tiene tatuado en su cuerpo un símbolo vinculado a las Cruzadas.

Obama también señaló lo paradójico que resultaba recibir ese premio como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en un momento en que el país estaba sumido en guerras en Iraq y Afganistán. La incongruencia solo se volvería más incómoda a medida que Obama utilizó con frecuencia a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mientras estuvo en el cargo y utilizó drones para matar a personas, sin, según los críticos, el debido proceso. Al mismo tiempo, en lugar de librar una guerra contra Irán, alcanzó un acuerdo para contener su programa nuclear.

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