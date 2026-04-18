Es hora de que los estudiantes comiencen a decidir a qué universidad ir. La era de la IA lo está complicando

Por Julian Torres, CNN

Mary Akkerman ha visitado más de 30 campus universitarios con sus hijos: uno ya está en Stanford y el otro aún cursa el bachillerato. Ella deseaba especialmente que obtuvieran títulos que condujeran a buenos empleos; sin embargo, determinar qué carreras cumplían con ese criterio, señaló esta madre de Sioux Falls, Dakota del Sur, resultó ser un desafío mayúsculo, en parte debido al rápido avance de la inteligencia artificial y sus efectos en el mercado laboral.

“Constantemente me enfrento a la idea de ‘qué tiene valor’”, afirmó Akkerman.

A nivel nacional, la fecha límite para que la mayoría de los estudiantes confirmen su asistencia a una universidad ronda el 1 de mayo, el “Día de la Decisión Universitaria” (“College Decision Day”). Pero este año, tanto padres como estudiantes intentan descifrar qué se considera un “buen retorno” de la inversión educativa en un mercado laboral en constante transformación. Algunas carreras que en el pasado se consideraban “boletos dorados” —como la informática— podrían no conservar el mismo valor ahora que la IA está reconfigurando la industria tecnológica. No obstante, la pregunta de qué carreras podrían resultar beneficiadas en su lugar sigue sin respuesta.

“Ahora existe incluso más confusión que nunca antes”, comentó Brianna Angelucci, madre y asesora universitaria de la red Access to College Experts, un grupo por suscripción que ofrece servicios de preparación para el ingreso a la universidad.

El promedio de la matrícula y las cuotas universitarias aumentó un 3,4 % para el año académico 2025-2026 en las instituciones públicas de cuatro años para estudiantes de fuera del estado, alcanzando un total de US$ 31.880 al año; por su parte, las universidades privadas sin fines de lucro registraron un incremento del 4 %, llegando a los US$ 45.000 anuales (cifras previas al ajuste por inflación), según datos del College Board.

Paralelamente, los rápidos avances en inteligencia artificial están redefiniendo las expectativas tanto para los puestos de nivel inicial como para los recién graduados que buscan conseguir su primer empleo. Esto dificulta que las familias puedan predecir con cierto grado de certeza si un título universitario se traducirá efectivamente en un empleo estable.

“Antaño, podíamos ir a la universidad y especializarnos en aquello que nos apasionaba… A mí me resultó sencillo encontrar trabajo en aquel entonces, pero hoy en día ya no es así”, señaló Kate Hilgenberg, una neoyorquina de unos 50 años que tiene un hijo cursando la universidad y otro en último año del bachillerato que comenzará a aplicar en otoño. Las preguntas sobre qué carrera universitaria resulta más sensata ayudaron a moldear sus ideas respecto a las futuras profesiones de sus hijos.

“Me alegra mucho que mis hijos se estén orientando hacia los campos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), ya que siento que son áreas menos susceptibles de ser absorbidas por la inteligencia artificial”, comentó Hilgenberg. “En este momento, no permitiría que mi hijo fuera a la universidad para formarse como ilustrador, pues la IA está acaparando ese terreno por completo”.

Como resultado, en parte, de estas inquietudes, Hilgenberg afirmó haber establecido límites estrictos en cuanto a la cantidad que está dispuesta a aportar para los gastos universitarios de sus hijos, dejando en manos de ellos la decisión de determinar si vale la pena contraer deudas.

El monto promedio de la deuda por préstamos estudiantiles al momento de la graduación ha aumentado un 41 % desde 2007, ajustado por inflación, según datos de Education Data Initiative. Los estudiantes universitarios enfrentan una deuda promedio de US$ 39.457 al graduarse.

“Hay que actuar con inteligencia a la hora de determinar el monto de los préstamos estudiantiles que se contraen, especialmente dado que los planes de reembolso se han vuelto menos favorables para los prestatarios”, señaló Daniel A. Collier, profesor de educación de adultos y educación superior en la Universidad de Memphis.

Si bien el impacto a largo plazo de la inteligencia artificial sigue siendo incierto, Collier subrayó que los padres deberían tener presentes los beneficios perdurables que ofrece un título universitario, tales como —en promedio— unos ingresos totales más elevados a lo largo de la vida laboral y una mayor estabilidad en el empleo durante los periodos de recesión económica. Según el College Board, los estudiantes que obtienen un título universitario de cuatro años ganan aproximadamente un 60 % más que los graduados de secundaria y presentan una menor probabilidad de quedar desempleados.

No obstante, dicho rendimiento puede variar considerablemente en función de la especialidad elegida —apuntó el College Board—; asimismo, el papel que desempeñe la inteligencia artificial en este escenario dependerá de la manera en que el sistema de educación superior logre responder a las exigencias del mercado laboral.

Para muchos padres, la incertidumbre que genera la inteligencia artificial está influyendo en la forma en que orientan a sus hijos hacia determinadas carreras, y los disuaden de optar por otras.

“Los animo a buscar especialidades que se centren en el desarrollo de habilidades que —aunque me pese decirlo— generen ingresos económicos”, expresó Lucy Hughes, madre de Carolina del Norte con dos hijos en el bachillerato que se preparan para ingresar a la universidad.

La universidad ya es un “robo a mano armada”, afirmó Hughes, añadiendo que las inquietudes sobre cómo la IA afectará al mercado laboral la han vuelto más reacia a contraer deudas para ayudar a sus hijos a pagar sus estudios, y más exigente respecto a lo que estos eligen estudiar.

“Si mis alumnos quisieran ser maestros, yo les diría: ‘No, no voy a pagar por eso’; ¡y eso que yo fui maestra!”, señaló.

Alternativas como los títulos de dos años, los programas de formación profesional y la carrera militar se han vuelto “más resistentes a la IA”; apuestas que, para muchos padres, resultan menos costosas que una carrera universitaria tradicional, observó Akkerman.

Hughes añadió que las vías a través de los colegios comunitarios se han normalizado en su comunidad de Carolina del Norte, y que los oficios pueden encaminar a los estudiantes hacia una carrera profesional con mayor rapidez y certidumbre que un título costoso en un campo con una exposición incierta a la IA.

“Con la irrupción de la IA en los últimos años, todo el proceso se ha vuelto realmente complicado para los padres”, comentó Angelucci, la asesora universitaria.

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