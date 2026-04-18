Estas son las posturas extremas de Trump —que los republicanos han respaldado

Por Aaron Blake, CNN

Este mes, el presidente Donald Trump amenazó con atacar la infraestructura iraní de maneras que bien podrían constituir crímenes de guerra. Luego amenazó con algo mucho más grave, cuando declaró: “Toda una civilización morirá esta noche”.

Estas amenazas conmocionaron al mundo político e incluso a algunos importantes aliados de Trump, quienes repentinamente se distanciaron de él.

Pero para la base republicana no representaron un gran problema, según las encuestas publicadas esta semana. De hecho, en general, fueron bien recibidas.

Y este es solo el ejemplo más reciente de Trump proponiendo ideas bastante extremas que luego son rápidamente adoptadas por gran parte de la base republicana.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada esta semana mostró que el 66 % de los republicanos dijo apoyar el bombardeo de centrales eléctricas y otra infraestructura civil en Irán si las negociaciones fracasan. (La pregunta de la encuesta no mencionaba que esto probablemente constituiría un crimen de guerra).

El apoyo fue casi exclusivamente de parte de los republicanos. Los demócratas rechazaron la idea con un 95 % frente a un 3 %, y los independientes también la rechazaron abrumadoramente, con un 77 % frente a un 18 %. Las cifras fueron prácticamente las mismas en general con respecto a la amenaza de Trump en redes sociales de acabar con la civilización iraní: el 62 % de los republicanos la consideró “aceptable”, mientras que la gran mayoría la rechazó.

(Cabe destacar que la pregunta de la encuesta se refería a la amenaza en sí, no a su cumplimiento).

Una encuesta de CBS News-YouGov realizada el fin de semana arrojó resultados similares.

Tras mostrar la publicación completa en redes sociales, el doble de republicanos dijeron que les gustaba (casi la mitad) que los que dijeron que les disgustaba (aproximadamente 2 de cada 10). Otro 31 % se mostró neutral.

Si esto les resulta familiar, hay una razón. Durante una década, Trump ha lanzado ideas que parecían diseñadas para poner a prueba la lealtad de sus seguidores, para ver hasta dónde llegarían para apoyarlo.

Y sus seguidores han demostrado repetidamente que están dispuestos a llegar muy lejos, incluso con ideas ampliamente rechazadas por los independientes.

En 2023, Trump dijo que quería ser dictador, pero solo por un día, y luego afirmó que era una broma. Sin embargo, los republicanos respaldaron la idea; una encuesta de la Universidad de Massachusetts Amherst mostró que el 74 % de ellos la consideraba algo positivo.

Cuando Trump declaró casi al mismo tiempo que alentaría a Rusia a hacer “lo que les diera la gana” con los aliados de la OTAN que no pagaran lo suficiente, la encuesta de Quinnipiac mostró que los republicanos estaban divididos casi por igual. Mientras que el 38 % estaba a favor, el 39 % se oponía. El resto no se pronunció.

Trump ha insinuado o bromeado con frecuencia sobre la posibilidad de presentarse a un tercer mandato, a pesar de que eso sería inconstitucional. Una encuesta de Reuters-Ipsos realizada hace un año mostró que más republicanos se oponían que los apoyaban, pero el 44 % aún respaldaba que Trump siguiera adelante con esta idea manifiestamente ilegal.

Desde que Trump asumió la presidencia e impulsó una política exterior más expansiva y a menudo militarista, ha propuesto varias ideas que bien podrían calificarse de poco convencionales, pero los republicanos no tardaron en adoptarlas.

Cuando Trump planteó brevemente la posibilidad de que Estados Unidos se hiciera cargo de Gaza el año pasado, la encuesta de Quinnipiac reveló que el 49 % de los republicanos respaldaba la idea. Y el 41 % la apoyaba incluso cuando una encuesta de Reuters-Ipsos señalaba que implicaría el reasentamiento de palestinos en otros lugares, lo que se conoce como limpieza étnica.

Otra encuesta de Reuters-Ipsos del mes pasado mostró que el 58 % de los republicanos apoyaba el ataque a los cárteles dentro de México, como Trump ha sugerido en repetidas ocasiones, aunque con la salvedad de que sería “sin el permiso del gobierno mexicano”. En otras palabras, sería un acto de guerra contra un país vecino.

Y esto no fue un caso aislado.

En los últimos meses, mientras Trump ha planteado acciones militares en diversos países, una encuesta del Marist College realizada en enero mostró que los republicanos las respaldaban prácticamente todas. Al menos 7 de cada 10 respaldaron la intervención militar en México, Cuba, Irán y Venezuela. La opción de Groenlandia fue menos popular, pero el 57 % también la apoyó. Y después de que Trump, hace un año, pareciera plantear la posibilidad de encarcelar a ciudadanos estadounidenses en prisiones de El Salvador —una idea que parece claramente ilegal—, una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette reveló que el 64 % de los republicanos la apoyaba.

Cabe preguntarse hasta qué punto la base de Trump realmente apoya estas ideas, más allá de simplemente decir que las apoyan porque el presidente que admiran las propone.

Pero esto ilustra una tendencia más amplia de la presidencia de Trump. En los últimos años, Trump ha logrado que sus seguidores aprueben retóricamente varias ideas ilegales, posibles crímenes de guerra, amenazas de exterminio de una civilización y, aparentemente, cualquier cosa que desee hacer con el ejército estadounidense.

Mediante una serie de provocaciones cada vez más amplias, ha expandido el margen de maniobra y luego lo ha explotado. Lo ha utilizado para aumentar su poder y conseguir el respaldo de la derecha para acciones y amenazas que antes se consideraban impensables.

Y quizás nada lo demuestra mejor que las hipótesis que los republicanos están dispuestos a aceptar en una guerra muy real en Irán.

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