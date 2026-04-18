Trump acelera la investigación sobre tratamientos psicodélicos y pregunta: “¿Puedo tomar un poco?”

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado un decreto destinado a impulsar la investigación ampliada sobre drogas psicodélicas, como parte de un esfuerzo más amplio por explorar tratamientos emergentes para la salud mental.

“En muchos casos, estos tratamientos experimentales han demostrado un potencial transformador para quienes sufren enfermedades mentales graves y depresión, incluidos nuestros apreciados veteranos”, dijo Trump durante un acto de firma en la Oficina Oval.

El presidente también anunció que el Gobierno federal destinará una inversión de US$ 50 millones para ampliar la investigación sobre la droga psicodélica ibogaína.

Antes de firmar el decreto, Trump señaló investigaciones iniciales que, según dijo, demuestran el potencial del fármaco, y bromeó con que él mismo quería probarlo.

“¿Puedo tomar un poco, por favor? Tomaré un poco”, dijo Trump, y añadió que “haría lo que sea necesario”, lo que provocó risas en la Oficina Oval. “No tengo tiempo para estar deprimido. Si te mantienes lo suficientemente ocupado, tal vez eso también funcione. Eso es lo que yo hago”.

El presidente invitó al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y a otros, incluido el presentador de podcast Joe Rogan, partidario de la ibogaína, a hablar sobre la iniciativa.

Rogan, quien apoyó a Trump en 2024 pero recientemente ha sido noticia por oponerse a algunas de sus políticas, incluida su gestión de la guerra con Irán, dijo que su acercamiento al presidente ayudó a impulsar la medida.

“Quiero contarle a todo el mundo cómo ocurrió esto”, dijo Rogan desde la Oficina Oval. “Le envié al presidente Trump algo de información”.

“El mensaje de texto que recibí de vuelta”, añadió Rogan, fue: “Suena genial, ¿quieres la aprobación de la FDA? Hagámoslo”. Según dijo, fue “literalmente así de rápido”.

Kennedy afirmó que la medida forma parte de un esfuerzo más amplio para abordar la crisis de salud mental del país.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos acelerará la aprobación de investigaciones y el acceso a nuevos tratamientos de salud mental, incluidas terapias psicodélicas, como parte de este paso decisivo para enfrentar uno de los desafíos de salud pública más urgentes de nuestra nación: la crisis de salud mental”, dijo Kennedy.

“Este decreto elimina la mayoría de los obstáculos legales que impiden que investigadores, científicos, médicos y clínicos en Estados Unidos estudien adecuadamente estos medicamentos y, cuando corresponda, establezcan protocolos para su uso terapéutico seguro”, añadió.

El decreto también busca acelerar los plazos de aprobación para ciertos tratamientos basados en psicodélicos. El comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el Dr. Marty Makary, dijo que el proceso podría avanzar mucho más rápido bajo esta iniciativa.

“Los medicamentos pueden ser aprobados en semanas, no en un año o más, sino en semanas, si están alineados con nuestras prioridades nacionales”, dijo Makary en la Oficina Oval.

Durante la campaña de 2024, Kennedy dijo que su hijo y varios amigos habían utilizado drogas psicodélicas para tratar traumas y depresión. En julio declaró ante el Congreso que los psicodélicos tienen una “ventaja enorme si se administran en un entorno clínico” y que estaban trabajando intensamente para que eso ocurra en un plazo de 12 meses.

Sin embargo, científicos han expresado preocupación de que el Gobierno pueda eludir los estándares rigurosos de la investigación médica y potencialmente poner en riesgo a los pacientes.

La ibogaína no cuenta con aprobación de la FDA, aunque se utiliza en algunos países para tratar síntomas de abstinencia a opioides. Durante décadas ha sido clasificada como una sustancia de Lista I, categoría que agrupa compuestos sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso.

El compuesto —extraído de la planta iboga en África Central— se ha utilizado para reducir el deseo de consumir opioides y tratar síntomas de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático en veteranos.

Investigaciones preliminares sugieren que la ibogaína podría modificar ciertas vías neuronales, lo que potencialmente derivaría en mejoras en algunas afecciones de salud mental.

El alucinógeno es conocido por aumentar el riesgo de ritmos cardíacos anormales y puede provocar vómitos. Varias muertes han sido asociadas con su consumo, aunque no siempre está claro si la causa directa fue la droga, condiciones de salud preexistentes u otros factores.

La ibogaína es el único psicodélico mencionado por nombre en el decreto, pero el LSD, el MDMA y la psilocibina —el ingrediente activo de los llamados “hongos mágicos”— también han sido estudiados en Estados Unidos como tratamientos para el trastorno de estrés postraumático y la depresión.

Pequeños ensayos clínicos han mostrado que una o dos dosis de psilocibina, administradas en un entorno terapéutico, pueden generar cambios profundos y duraderos en personas con depresión mayor resistente al tratamiento, que generalmente no responde a los antidepresivos tradicionales. Con base en esta investigación, la FDA ha designado a la psilocibina como “terapia innovadora”, una categoría creada para acelerar la revisión de medicamentos experimentales destinados a tratar afecciones graves o potencialmente mortales.

Una formulación de LSD para tratar el trastorno de ansiedad generalizada recibió esa misma designación en 2024 y continúa en fase de ensayo.

También en 2024, la FDA rechazó aprobar el MDMA como tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, y solicitó ensayos clínicos adicionales a la empresa responsable. Un comité asesor de la agencia expresó preocupaciones sobre la integridad de los estudios previos y señaló que era difícil determinar cuánto había influido la terapia de conversación en los resultados de los participantes.

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Con información de Katherine Dillinger, Kaanita Iyer, Sandee LaMotte y Michal Ruprecht, de CNN.