Un automóvil abandonado, una fotografía y una niña desaparecida: ¿Qué llevó al arresto de d4vd bajo sospecha de asesinato?

Por Elizabeth Wolfe, Thomas Bordeaux, Allison Gordon y Kyung Lah, CNN

Meses después de que el cuerpo de una niña fuera hallado en el maletero de su coche abandonado, el cantante d4vd fue arrestado cerca del depósito de vehículos de Los Ángeles donde se descubrieron sus restos.

La fiscalía ahora evaluará si presenta cargos penales contra el artista de pop alternativo de 21 años, quien fue arrestado el jueves bajo sospecha de asesinar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

Se desconoce por qué los investigadores tardaron tanto en realizar el arresto.

Rivas y d4vd habían estado vinculados de diversas maneras antes de que la familia de la joven denunciara su desaparición en 2024. Sin embargo, las autoridades no habían nombrado públicamente a d4vd como sospechoso hasta que un grupo de agentes locales y federales irrumpió en una casa de Hollywood Hills el jueves y se lo llevó detenido.

Los abogados de la cantante señalaron que aún no se ha presentado una acusación formal ni una denuncia penal.

“Seamos claros: las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández ni fue el causante de su muerte”, declararon en un comunicado los abogados defensores Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter.

A continuación, una cronología de la conexión de d4vd con Rivas, las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte, y lo que se sabe hasta el momento sobre la investigación.

Los indicios de la conexión de Rivas con d4vd comenzaron a surgir antes de que se denunciara su desaparición.

En enero de 2024, Rivas aparece junto al cantante en una transmisión en vivo en la plataforma Twitch. En ella, ambos bromean y charlan hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, momento en que d4vd exclama entre risas: “¡Bórralo todo!”.

En algún momento entre enero y marzo de 2024, d4vd fue fotografiado saliendo de un Tesla negro a pocas cuadras de la casa de Rivas. Un adolescente de Lake Elsinore publica posteriormente las fotos en TikTok. CNN geolocalizó y cronolocalizó las fotos para verificar cuándo y dónde fueron tomadas.

Rivas es reportada como desaparecida tres veces a principios de 2024, mientras sus seres queridos y amigos se preocupan por su bienestar y paradero.

Rivas tiene 13 años cuando se reporta su desaparición por primera vez a mediados de febrero de 2024, según los registros de llamadas al 911 y los carteles de personas desaparecidas. Un cartel de la época indica que fue vista por última vez alrededor del 14 de febrero.

Por esas fechas, una persona preocupada por su bienestar envió un correo electrónico a una dirección con el nombre de d4vd en el dominio de su compañía discográfica.

El remitente menciona la desaparición de Rivas y dice: “Se ha rumoreado” que d4vd podría tener algo que ver. Si esto fuera cierto, escribe, “Por favor, hagan lo correcto y tráiganla a casa. Sus padres están muy preocupados”.

CNN confirmó la autenticidad del correo electrónico con quien lo envió. Sin embargo, esta persona pidió permanecer en el anonimato por motivos de seguridad.

Rivas regresó a casa pocos días después de que se enviara el correo electrónico, según confirmó a CNN un conocido de la familia.

Rivas fue reportada como desaparecida por segunda vez alrededor del 19 de marzo, según los registros del 911 y los carteles de personas desaparecidas.

Por tercera y última vez, fue reportada como desaparecida el 5 de abril, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Se desconoce la fecha exacta de la muerte de Rivas, pero las fotografías indican que sigue viva casi un año después de su desaparición. Según Associated Press, las autoridades declararon en documentos judiciales que tenía 14 años al momento de su muerte.

En junio de 2024, Rivas fue fotografiada entre bastidores durante un concierto con entradas agotadas de d4vd en el Teatro Fonda de Los Ángeles.

Otra pista que vincula a d4vd con Rivas se encuentra en la casa que el cantante alquilaba, tras la identificación de su cuerpo en septiembre de 2025.

Steve Fischer, un investigador privado contratado por el propietario de la vivienda, declaró haber encontrado una cámara digital dentro de la casa con fotos de Rivas y d4vd tomadas a finales de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025.

Durante ese tiempo, el artista publicó otras fotos de la tarjeta de memoria de la cámara en su cuenta de X, con la leyenda “Tomé estas fotos”, junto con una selfie en la que aparecía con una cámara del mismo modelo.

Un día después de su cumpleaños número 15, el cuerpo desmembrado y en descomposición de Rivas fue encontrado en el maletero de un Tesla en un depósito policial.

El coche, registrado a nombre de d4vd, aparentemente había sido abandonado en una calle cercana a donde vivía d4vd en Hollywood Hills. El vehículo fue trasladado al depósito, donde un empleado llamó a la policía tras percibir un olor fétido.

No se ha anunciado públicamente la causa de la muerte. Los resultados de la autopsia fueron posteriormente sellados por un juez a petición del Departamento de Policía de Los Ángeles, cuya división de élite de Robos y Homicidios investiga la muerte de la joven.

Cuando se descubre su cuerpo, d4vd se encuentra de gira mundial promocionando su primer álbum, “Withered”.

El cantante cancela sus últimas fechas de la gira estadounidense en San Francisco y Los Ángeles, mientras la noticia de la muerte de Rivas acapara titulares nacionales y genera intensas especulaciones en las redes sociales. Se cancela toda la etapa europea de la gira mundial “Withered”.

Aunque los investigadores aún no nombran públicamente a d4vd como sospechoso, documentos judiciales revelan que el cantante está siendo investigado por un gran jurado en relación con la muerte de Rivas.

En los documentos judiciales presentados en el marco de una disputa sobre si sus familiares podrían ser obligados a comparecer ante el gran jurado, los fiscales describen a d4vd como un “objetivo” de la investigación.

Los documentos no especifican el papel que las autoridades sospechan que d4vd pudo haber desempeñado en la muerte de la niña, solo que es un “objetivo” de la investigación y que podría haber estado “involucrado” en la muerte de Rivas.

Se desconoce cuándo comenzó exactamente la investigación del gran jurado y cuáles fueron sus resultados.

El cantante es arrestado bajo sospecha de haber asesinado a Rivas. Es detenido en una casa en Hollywood Hills, a poco más de un kilómetro y medio del depósito de vehículos donde se encontró el cuerpo de la niña en su coche.

Un equipo de la policía de Los Ángeles y alguaciles federales utilizó un dispositivo de embestida para forzar la puerta de entrada, según muestran las fotos publicadas por la policía. Mientras se preparaban para entrar, un grupo de agentes se mantenía detrás del agente que realizaba la entrada con las armas desenfundadas y listas para disparar.

“Ningún gran jurado ha presentado una acusación formal en este caso ni se ha interpuesto ninguna denuncia penal”, declararon los abogados del cantante. “David solo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos enérgicamente su inocencia”.

Permanece encarcelado sin derecho a fianza.

Se espera que la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles proporcione una actualización el lunes sobre el caso contra d4vd.

La fiscalía informó a CNN en un comunicado que el caso contra d4vd será revisado por su División de Delitos Graves, la cual determinará si los hechos y las pruebas disponibles justifican la presentación de cargos penales.

“Por el momento, no hay información adicional disponible”, indicó la fiscalía en el comunicado. “Compartiremos una actualización el lunes una vez que se haya tomado una decisión sobre la presentación de cargos”.

La familia Rivas, que se ha mantenido en gran medida al margen del ojo público desde que se encontró el cuerpo de la niña, estará presente en la rueda de prensa del lunes, según informó su abogado.

“La familia Rivas Hernández está comprometida a garantizar que la voz de Celeste sea escuchada y su memoria honrada durante todo este proceso”, declaró Patrick Steinfeld, abogado de la familia.

Alaa Elassar, Matt Friedman y Scott Glover de CNN contribuyeron a este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.