El atacante armado de Louisiana era el padre de 7 de los 8 niños que mató, según la Policía

Por Chris Boyette, Leah Asmelash y Zoe Sottile, CNN

Un hombre mató a ocho niños, siete de ellos sus propios hijos, en tres viviendas de Shreveport, Louisiana, la madrugada del domingo, según la Policía. Es el tiroteo masivo más letal del país desde enero de 2024.

Los niños que murieron tenían entre 1 y 12 años, dijo a la Associated Press el cabo Chris Bordelon, de la Policía de Shreveport. La Policía había dicho antes que las edades iban de 1 a 14.

“Todavía estamos trabajando para determinar un motivo completo y entender por qué ocurrió esto, pero es de naturaleza doméstica”, dijo Bordelon a KSLA, afiliada de CNN.

Bordelon identificó al atacante armado como Shamar Elkins.

El atacante armado fue abatido por agentes tras robar un vehículo y conducir a la policía en una persecución hasta la parroquia vecina, dijo Bordelon. La Policía Estatal de Louisiana investiga el tiroteo en el que participaron agentes.

Dos mujeres adultas, incluida la madre de los niños, también recibieron disparos en el ataque del domingo, dijo Bordelon a KSLA. La madre de los niños sufrió “lesiones muy graves” y la otra mujer tiene “lesiones que ponen en peligro su vida”, agregó.

“Sacude a toda la ciudad”, dijo el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux. “Nos afecta a todos”.

Arceneaux dijo en una conferencia de prensa anterior que un adolescente que sobrevivió al ataque del domingo tuvo “lesiones que no ponen en peligro su vida”.

Ha habido al menos 114 tiroteos masivos en EE.UU. en lo que va de año, según el Gun Violence Archive, que, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que cuatro o más personas reciben disparos, sin incluir al atacante.

Shreveport, que está a unos 402 kilómetros al noroeste de Baton Rouge, tiene unos 180.000 habitantes. Más del 30 % de los homicidios en la ciudad son de índole doméstica, dijo el concejal Grayson Boucher.

El alcalde dijo antes que se cree que el atacante armado tenía una relación con una o ambas mujeres, pero no está claro.

La policía respondió a reportes de disparos en la comunidad de Cedar Grove, en Shreveport, poco después de las 6 a.m. hora central y encontró víctimas en dos viviendas a lo largo de West 79th Street y en una tercera vivienda en Harrison Street, dijo Bordelon.

“Esta es una escena muy grande con varios niños fallecidos presentes”, dijo Bordelon.

Arceneaux dijo que la escena fue “horrífica”.

Los niños intentaron escapar por la puerta trasera durante el tiroteo, dijo la representante estatal Tammy Phelps durante una conferencia de prensa el domingo por la tarde con otros funcionarios de la ciudad.

“Los investigadores trabajan para procesar la escena y recopilar más información”, dijo la policía estatal en un comunicado. Ningún agente resultó herido tras la persecución en auto, dijo la policía estatal.

La policía no ha divulgado los nombres de las víctimas.

La concejala Tabatha H. Taylor rompió en llanto al hablar de los hechos la noche del domingo.

“Voy a pedirle a la comunidad, junto con la oración, con cada consultor de salud mental, consejero, que esté aquí: esta familia y esta comunidad los necesita”, dijo. “Los necesito. Porque ¿cómo superamos esto?”.

Arceneaux lo calificó como una “situación trágica” y dijo que quizá fue la “peor” en la historia de Shreveport.

“Mi corazón está conmocionado. Simplemente no puedo empezar a imaginar cómo puede ocurrir un hecho así”, dijo el jefe de la Policía de Shreveport, Wayne Smith.

“Simplemente no sé qué decir”.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, quien representa el área de Shreveport en el Congreso, calificó las muertes como “desgarradoras”.

“Mantenemos a las víctimas, a sus familias y seres queridos, y a nuestra comunidad de Shreveport cerca en nuestros pensamientos y oraciones durante este momento increíblemente difícil”, afirmó Johnson.

El superintendente Keith Burton, de las Escuelas Públicas de la Parroquia de Caddo en Shreveport, dijo que la comunidad “debe cuidar a nuestros niños, apoyar a nuestras familias y estar al lado de nuestros educadores y socorristas que están cargando con el peso de este momento”.

Arceneaux dijo que la tragedia llega “mucho más allá de la escena en sí”.

“Estos son los tipos de momentos que dejan una huella duradera, en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestra sensación de seguridad”, señaló el alcalde.

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