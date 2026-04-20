Acusan de asesinato a d4vd por la muerte de la adolescente cuyo cuerpo fue hallado en el Tesla del artista

Por Alaa Elassar, CNN

David Anthony Burke, más conocido como el artista de pop alternativo d4vd, está siendo acusado en relación con el homicidio de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, siete meses después de que el cuerpo en descomposición de la niña fuera descubierto en su Tesla aparentemente abandonado, según anunció el lunes la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

El cantante de 21 años fue arrestado el jueves. El cuerpo de la chica fue hallado más de un año después de que se reportara su desaparición en el sur de California.

D4vd está acusado de asesinato bajo el cargo de homicidio con agravantes agravantes, actos sexuales continuados, actos sexuales lascivos y obscenos con una persona menor de 14 años y mutilación de restos humanos, según anunció el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa.

Los fiscales indicaron que el caso está siendo revisado por la División de Delitos Graves de la fiscalía, la cual se encarga de determinar si los hechos conocidos y las pruebas disponibles cumplen con los requisitos para presentar cargos penales.

“Por el momento, no hay información adicional disponible”, declaró la fiscalía a CNN el viernes. “Compartiremos una actualización el lunes una vez que se haya tomado una decisión sobre la presentación de cargos”.

La familia de Celeste, que se ha mantenido alejada del ojo público desde el descubrimiento de su cuerpo, planea asistir a la conferencia de prensa del lunes, según su abogado.

“La familia Rivas Hernández está comprometida a garantizar que la voz de Celeste sea escuchada y su memoria honrada durante todo este proceso”, afirmó Patrick Steinfeld, abogado de la familia.

Un altar improvisado con flores, velas y peluches en honor a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, se observa cerca de la calle Jamieson en Lake Elsinore, California, el viernes.

Mientras tanto, los abogados de d4vd declararon que pretenden “defender enérgicamente la inocencia de David”, añadiendo que el cantante “solo ha sido detenido bajo sospecha”.

“Seamos claros: las pruebas en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte”, declararon los abogados Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter en un comunicado.

“Ningún gran jurado ha presentado una acusación formal en este caso ni se ha interpuesto ninguna denuncia penal”, añade el comunicado.

Documentos judiciales publicados en febrero indican que un gran jurado ha estado investigando al cantante, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, en relación con la muerte de Celeste. Los documentos no detallan el papel que las autoridades sospechan que pudo haber desempeñado en su muerte, pero lo identifican como un “objetivo” de la investigación que podría haber estado “involucrado”.

El lunes se cumplen casi dos años de la tercera —y última— vez que Celeste fue reportada como desaparecida por su familia, culminando una serie de urgentes súplicas a principios de 2024, cuando seres queridos y amigos se alarmaron cada vez más por la seguridad y el paradero de la joven de séptimo grado.

Tenía 13 años en ese momento; una adolescente recordada en fotos por su dulce sonrisa y su abundante cabello rizado.

Celeste Rivas Hernández posa en una foto sin fecha proporcionada por el abogado que representa a la familia de la adolescente.

En septiembre de 2025, un día después de lo que habría sido su decimoquinto cumpleaños, su cuerpo desmembrado y en descomposición fue descubierto en el maletero de un Tesla registrado a nombre de d4vd mientras este se encontraba en Minneapolis promocionando su álbum debut, “Withered”.

Las autoridades no han establecido una cronología precisa de cuándo fue asesinada Celeste, aunque los registros judiciales indican que tenía 14 años al momento de su muerte. Fotografías obtenidas por CNN sugieren que seguía viva casi un año después de que se reportara su desaparición.

Los vecinos afirman que el auto parecía abandonado, estacionado en una calle cercana a la casa de Hollywood Hills donde vivía d4vd. Posteriormente fue remolcado, y un empleado del depósito alertó a la policía tras percibir un fuerte y fétido olor proveniente del vehículo.

Las autoridades arrestaron al cantante el 16 de abril bajo sospecha de asesinar a Celeste, deteniéndolo en una residencia en Hollywood Hills, a poco más de un kilómetro del depósito de vehículos donde se encontró el cuerpo de la niña dentro de su auto.

Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

Fotografías publicadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles muestran el operativo que condujo al arresto del cantante d4vd el jueves por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

Indicadores apuntan a una conexión entre Celeste y d4vd incluso antes de que se reportara su desaparición. En enero de 2024, ambos aparecieron juntos en una transmisión en vivo en Twitch, bromeando y conversando hasta altas horas de la madrugada, antes de que d4vd, entre risas, dijera: “Bórralo todo”.

Entre enero y marzo de 2024, la cantante fue fotografiada saliendo de un Tesla negro a pocas cuadras de la casa de Celeste. Un adolescente local publicó posteriormente las imágenes en TikTok. CNN geolocalizó y cronolocalizó las fotos para verificar cuándo y dónde fueron tomadas.

En junio de 2024, Celeste fue fotografiada entre bastidores en un concierto con entradas agotadas que d4vd ofreció en el Teatro Fonda de Los Ángeles. Un investigador privado descubrió posteriormente imágenes adicionales que parecían mostrar a ambos juntos a finales de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025.

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