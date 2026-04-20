El afán de protagonismo de Trump pone en riesgo las esperanzas de un acuerdo con Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Donald Trump ha pasado días negociando la paz en Irán… consigo mismo.

El presidente ha recurrido a todos los trucos de su manual de negocios “El arte de la negociación” para intentar generar influencia, manipular los escenarios finales y obligar a Irán a capitular.

Pero su constante avalancha de exabruptos en línea y declaraciones a los periodistas que lo tienen en marcación rápida parecen ignorar una de sus reglas principales.

“Lo peor que puedes hacer en un trato es parecer desesperado por cerrarlo”, escribió Trump en el libro de 1987 que ensalzaba la astucia en las negociaciones y a sí mismo.

El comandante en jefe corre el riesgo de caer precisamente en esa trampa, antes de las posibles conversaciones que tendrán lugar en Pakistán en los próximos días entre los principales negociadores estadounidenses e iraníes.

No para de hablar de la posibilidad de un acuerdo. Pero como no está sentado a la mesa de negociaciones con los líderes iraníes, podría estar empeorando las perspectivas.

A finales de la semana pasada, anunció en Truth Social que ya estaba hecho, afirmando que Irán había accedido a todas las exigencias de Estados Unidos en cuanto a la entrega de sus reservas nucleares, la apertura del estrecho de Ormuz y el cese del apoyo a los grupos terroristas.

Cuando Teherán resistió, sus amenazas de enviar “muchas bombas” a menos que aceptara las condiciones estadounidenses lo hicieron parecer aún más obsesionado con llegar a un acuerdo.

A menudo, como en el caso del estrecho, las declaraciones de Trump socavan su credibilidad porque son demostrablemente falsas.

El flujo constante de información contradictoria también refuerza la impresión de que carece de estrategia y actúa sobre la marcha, una crítica recurrente de los expertos en política exterior durante la guerra.

Y difícilmente puede mostrar una cara de póquer ante los negociadores iraníes, ni ante los verdaderos poderes que los respaldan en Teherán, quienes, a diferencia de Trump, permanecen en la sombra y en silencio.

Aunque cuesta recordar cómo era la normalidad antes, los presidentes no suelen comportarse así antes de conversaciones cruciales.

Ronald Reagan nunca preparó las cumbres con el líder soviético Mijaíl Gorbachov bombardeando las cadenas de televisión de los años 80 celebrando acuerdos incluso antes de reunirse con él.

¿Por qué se comporta Trump de esta manera? ¿Y acaso su necesidad de controlar constantemente el discurso pone en riesgo las negociaciones?

Durante su primer mandato, Trump observó que un solo tuit le otorgaba un poder extraordinario para eludir a los medios y comunicarse con el mundo. “Solía ​​observarlo”, dijo. “Era como un cohete cuando publicaba algo bueno”.

Por lo tanto, el presidente considera que el pequeño dispositivo que todos los ciudadanos llevan en sus manos es una fuente de poder inmenso.

No necesita convocar una rueda de prensa para dirigirse al mundo, basta con publicar en redes sociales.

Esta debe ser la primera guerra librada a través de las redes sociales: Trump ha anunciado los resultados de ataques aéreos, ha advertido que la civilización iraní podría “morir” y ha proclamado la paz en línea.

Las redes sociales y Trump estaban hechos el uno para el otro. Él las usó para influir en la mentalidad estadounidense durante más de una década. Y no muestra ningún reparo en usarlas, de día o de noche.

Puedes eliminar las aplicaciones de redes sociales, pero cada publicación de Truth Social se transmitirá instantáneamente a través de los medios globales.

En “El arte de la negociación”, un hombre que busca sin complejos estar siempre en el centro de la acción admite que lo que lo impulsa es más la búsqueda de un buen trato que el contenido mismo del mismo.

Para Trump, la diplomacia dista mucho de ser un proceso discreto y entre bastidores. Sus cumbres con el líder norcoreano Kim Jong-un no dieron muchos frutos, pero lo pusieron en el centro de atención mundial.

Su fastuosa bienvenida al presidente ruso Vladimir Putin el año pasado —un despliegue de aviones de combate estacionados y alfombras rojas— fue un fracaso en cuanto a poner fin a la guerra en Ucrania. Pero sirvió como una excelente oportunidad para la foto.

Las conversaciones propuestas para esta semana en Islamabad carecen de un elemento clave del plan de paz de Trump: él no estará presente.

Esto podría deberse a razones de protocolo, dado que los negociadores iraníes tendrán un rango muy inferior al de jefe de Estado, o podría deberse a motivos de seguridad. Sin embargo, Trump declaró a la prensa la semana pasada que “podría asistir” si se firma un acuerdo.

Pero un acuerdo sigue siendo una posibilidad remota, en unas conversaciones que nadie puede asegurar que se celebren tras un fin de semana de tensión en Medio Oriente.

A pesar del optimismo de Trump, Irán también tiene una gran ventaja en este enfrentamiento.

Su negativa a permitir el paso de buques comerciales por el estrecho de Ormuz le ha permitido mantener como rehén la economía mundial, y es poco probable que ceda fácilmente.

Incluso para los estándares de la mayoría de las negociaciones de paz, la desconfianza entre las partes es profunda y contraproducente.

Casi 50 años de amargo conflicto han incluido ataques terroristas contra estadounidenses y el derribo de un avión civil iraní por un buque de guerra estadounidense.

Trump eliminó al emblemático jefe militar de Irán durante su primer mandato y bombardeó sus plantas nucleares el año pasado.

Las payasadas de Trump en las redes sociales podrían estar empeorando aún más las cosas.

Algunos funcionarios de Trump reconocieron en privado a Alayna Treene y Kevin Liptak de CNN que sus declaraciones públicas han perjudicado las negociaciones, señalando la profunda desconfianza que existía previamente.

Las falsas afirmaciones del presidente la semana pasada de que Irán había accedido a casi todas las demandas estadounidenses —incluida la entrega de uranio enriquecido— no fueron bien recibidas por los negociadores, cuya posición en el país es delicada.

La sensación de que Trump podría estar obstaculizando sus propias aspiraciones también se vio reflejada en un artículo del Wall Street Journal publicado el fin de semana.

El periódico afirmaba que se le impidió el acceso a una sala donde sus asesores recibían información actualizada sobre el audaz rescate de un aviador estadounidense en Irán porque “creían que su impaciencia no sería útil”.

Las negociaciones de paz, especialmente aquellas que involucran los complejos temas del enriquecimiento, las centrifugadoras y la vigilancia, son sumamente delicadas.

A menudo requieren conversaciones extraoficiales y meses o incluso años de discusiones. Cada parte necesita sentir que ha obtenido la razón para poder avanzar.

El acoso rara vez funciona. Publicitar el proceso en redes sociales lo dificulta aún más.

El lunes, Trump declaró que era improbable que extendiera el alto el fuego con Irán, que expira esta semana. Esto podría haber sido un intento de presionar, pero también conllevaba el riesgo de darle a Irán una excusa para no presentarse.

Aun así, dado el historial errático de Trump en redes sociales, podría publicar justo lo contrario la próxima vez.

El negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, sigue criticando los métodos de Trump.

En una publicación en X, acusó al presidente de “intentar convertir esta mesa de negociación —en su propia imaginación— en una mesa de rendición o justificar una nueva guerra”.

Pero si el “arte de la negociación” funciona y, de alguna manera, Trump logra acabar con la amenaza que Irán representa para el resto del mundo, habrá conseguido una victoria sin precedentes para un presidente moderno.

Una cosa es segura: será el primero en contárselo al mundo.

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