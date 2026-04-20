Hay una rara “guerra civil” de chimpancés. Podría enseñarnos sobre el conflicto humano

Por Taylor Nicioli

Aaron Sandel puede precisar cuándo empezó todo.

El codirector del Proyecto de Chimpancés de Ngogo había estado observando a un grupo de simios el 24 de junio de 2015, en el Parque Nacional Kibale de Uganda, donde se encuentra el proyecto, cuando de repente notó que los chimpancés se quedaron en silencio. Varios comenzaron a hacer muecas, una expresión facial que indicaba que estaban nerviosos. Otros empezaron a tocarse entre sí para tranquilizarse.

A lo lejos, se podían oír más chimpancés, pero no era nada inusual. Durante al menos dos décadas, los chimpancés de Ngogo habían formado una comunidad considerablemente grande, con más de 200 individuos viviendo juntos en armonía en su apogeo.

Pero cuando Sandel vio aparecer a más chimpancés, los primates no se reunieron a su manera típica de gritos fuertes, palmadas en la espalda y darse la mano. En cambio, varios chimpancés salieron corriendo, dejando a Sandel y al investigador John Mitani desconcertados. El grupo de chimpancés, antes muy unido, de repente se estaba tratando como si fueran extraños.

“Recuerdo haberle preguntado a John: ‘¿Qué está pasando?’ Él dijo: ‘No lo sé’”, recordó Sandel. “Y eso también se me quedó grabado, porque este es uno de los expertos mundiales en chimpancés. Había estudiado a estos chimpancés durante dos décadas. Pero estábamos viendo algo nuevo”.

Sandel atribuye ese día como el inicio de la división, cuando el gran grupo comenzó a organizarse en dos facciones ahora conocidas como los chimpancés Occidentales y Centrales. “Creo que sembró las semillas de la polarización, lo que resultó en la caída del grupo”, dijo Sandel, quien también es profesor asociado de antropología en la Universidad de Texas en Austin.

Desde ese día, la violencia entre los dos grupos ha crecido, con incursiones que resultan en ataques letales contra adultos y crías que ocurren varias veces al año. Ahora, un nuevo estudio documenta lo que los investigadores consideran una “guerra civil” de chimpancés, un suceso raro que se estima que ocurre cada 500 años y que solo se ha observado una vez antes.

Los hallazgos, que se publicaron el 9 de abril en la revista Science, ofrecen una visión única de cómo los vínculos sociales cambiantes pueden causar conflictos entre grupos de animales no humanos, un evento esquivo en la naturaleza, pero que podría resaltar el papel de las relaciones interpersonales en el conflicto humano, dicen los investigadores.

Los chimpancés son naturalmente territoriales. Regularmente, un grupo de individuos —típicamente machos— se reunirá y realizará patrullas para comprobar si hay miembros de grupos rivales cerca de las fronteras. Si encuentran a algún forastero, lo atacarán y a veces matarán al otro chimpancé.

El Proyecto de Chimpancés de Ngogo fue cofundado en 1995 por John Mitani, quien ahora es profesor emérito de antropología en la Universidad de Michigan. Desde el principio, los expertos han debatido si el grupo inusualmente grande de chimpancés se dividiría. Al principio, los investigadores no creían que lo harían, ya que no había señales de fractura en ese momento. El bosque también estaba bien equipado para sostener al gran grupo, ya que el área protegida que ocupaban era rica en alimento y árboles, dijo el autor principal Sandel.

Pero después de ese día en 2015, los chimpancés rápidamente se dividieron en los grupos Occidental y Central, llamados así por los territorios en los que los chimpancés se han dividido. Ahora, patrullan para mantener alejados a los unos de los otros.

Los chimpancés Occidentales son más agresivos que los chimpancés Centrales; entre 2018 y 2024 el grupo organizó hasta 15 patrullas cada cuatro meses y mató un promedio de un adulto y dos crías por año del grupo Central, según el estudio. Los chimpancés Occidentales parecen tener una ventaja sobre los chimpancés Centrales, probablemente debido a su cohesión temprana, dijo Sandel.

El primer ataque letal ocurrió en 2018 contra un macho joven adulto llamado Errol. El chimpancé fue atacado por cinco machos adultos Occidentales que habían estado alimentándose en una higuera cerca del centro del territorio de Ngogo. Cuando Sandel se unió al proyecto en 2012, Errol tenía unos 10 años y fue el tema de su tesis doctoral. Antes de la escisión, los chimpancés podían recorrer todo el territorio, pero ahora su tierra está dividida en dos, con la frontera cerca del centro, dijo Sandel. La frontera siempre está cambiando, añadió, y parece que los chimpancés occidentales actualmente están logrando empujarla más hacia el este.

El segundo ataque mortal, en 2019, ocurrió mientras Sandel y otros investigadores observaban a varios chimpancés alimentándose dentro de un gran árbol. Un grupo de chimpancés occidentales irrumpió y los sorprendió, provocando que estallara el caos.

Los chimpancés centrales se dispersaron mientras los chimpancés occidentales trepaban al árbol. Los investigadores, sin saber que el grupo se había dividido de forma permanente en ese momento, observaron cómo tres machos adultos acorralaron a un chimpancé del grupo central y comenzaron a atacarlo. Sandel reconoció de inmediato que la víctima era Basie, un miembro de 33 años del grupo Ngogo.

Mientras los chimpancés se amontonaban encima de él, una hembra adulta, Aretha, intentó proteger a Basie de sus atacantes, pero fue rápidamente ahuyentada. Cuando los chimpancés finalmente cedieron, Basie fue escoltado de regreso a casa por un macho chimpancé de más de 50 años llamado BF, que al parecer había sido cercano a Basie a lo largo de los años. Basie murió al día siguiente.

Hasta ahora, el número de muertos asciende a siete chimpancés adultos y 17 crías del grupo central, con 14 chimpancés adicionales desaparecidos que también podrían haber sido víctimas de ataques mortales, según el estudio.

“Definitivamente es triste ver a estos chimpancés matarse entre sí, especialmente ver que chimpancés que conozco tan bien sean asesinados. A veces sí me siento como un corresponsal de guerra”, dijo Sandel. Aunque los investigadores actualmente están estudiando los actos de violencia, también están teniendo oportunidades de estudiar otras emociones de los chimpancés, como la empatía, así como actos de heroísmo y amistad, añadió.

“Siento que estamos tocando algo realmente en el corazón de lo que significa ser un chimpancé”, dijo Sandel. “Al ver cómo estas relaciones cambian de una manera tan dramática, estamos obteniendo una perspectiva sobre los chimpancés que normalmente no tenemos solo a partir de la observación, y una ventana a su mente y a sus emociones”.

La fallecida primatóloga Jane Goodall había observado la primera ‘guerra civil’ de chimpancés conocida en la década de 1970 durante su investigación sobre chimpancés en el Parque Nacional Gombe, en Tanzania. De repente, chimpancés que habían crecido juntos se estaban separando y matándose entre sí en lo que Goodall y sus colegas denominaron la “Guerra de Cuatro Años”, y el período más oscuro en la historia de Gombe.

Aunque los investigadores de Ngogo no pueden estar seguros de por qué comenzó la guerra dentro de su grupo, tienen algunas teorías. De manera similar al grupo de chimpancés de Goodall, la comunidad había experimentado un cambio en la jerarquía de dominancia, lo que pareció afectar de inmediato la forma en que los chimpancés interactuaban entre sí, dijo Sandel. Los investigadores de Ngogo plantean la hipótesis de que la muerte de varios chimpancés por causas desconocidas en 2014, un cambio del macho alfa en 2015 y una epidemia respiratoria en 2017 habían llevado a que los lazos sociales se debilitaran y el grupo se fragmentara.

“La cuidadosa documentación de este evento raro a través de años de datos a largo plazo proporciona una perspectiva inestimable sobre el conflicto entre grupos”, dijo Katie Slocombe, psicóloga comparativa y profesora de psicología en la Universidad de York, en el Reino Unido. Slocombe no participó en el nuevo estudio.

“Era la comunidad de chimpancés más grande conocida, por lo que mantener relaciones efectivas con tantos individuos puede haberse vuelto un desafío para los miembros de la comunidad”, dijo Slocombe en un correo electrónico. Añadió que esta nueva información sobre el grupo de chimpancés podría contribuir a nuestra comprensión de cómo las relaciones interpersonales y otros factores ambientales contribuyen al conflicto humano. Los autores del estudio argumentaron que, dado que los chimpancés no tienen marcadores culturales a los que en gran medida se atribuye causar la guerra humana, como la religión o la etnicidad, estudiar a los chimpancés podría ser beneficioso para aprender más sobre nuestra propia especie y el papel de las dinámicas relacionales en la guerra humana, dijo Sandel.

Hay dos posibilidades probables de cómo terminará la guerra, añadió Sandel. La primera es que el grupo Central se organizará de una manera que les permita defender mejor su territorio y la frontera contra el grupo Occidental, y los ataques mortales se volverán menos frecuentes. La segunda posibilidad es similar a lo que Goodall observó en Gombe: el grupo más fuerte matará a todos los miembros del grupo más débil.

“Hay una tercera, que parece extremadamente improbable, pero podría haber algún reencuentro entre los grupos”, dijo Sandel. “Por todo lo que sé sobre el comportamiento de los chimpancés, no veo cómo eso sea posible, pero también sé lo suficiente sobre los chimpancés como para no sorprenderme nunca tanto de lo que son capaces de hacer.”

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Taylor Nicioli es una periodista independiente radicada en la ciudad de Nueva York.