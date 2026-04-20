Lori Chavez-DeRemer deja el cargo de secretaria de Trabajo en medio de investigación por posible conducta inapropiada

Por Alejandra Jaramillo y Alicia Wallace, CNN

La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, está dejando el Gobierno de Trump para aceptar un empleo en el sector privado en medio de una investigación interna por posible conducta inapropiada.

“La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, dejará la Administración para asumir un cargo en el sector privado”, anunció en un comunicado el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung. “Ha hecho un trabajo fenomenal en su función al proteger a los trabajadores estadounidenses, implementar prácticas laborales justas y ayudar a los estadounidenses a adquirir habilidades adicionales para mejorar sus vidas”.

Keith Sonderling se desempeñará como secretario interino del Departamento de Trabajo, añadió Cheung.

CNN ha pedido a la Casa Blanca más detalles, incluido cuándo se hará efectiva la salida de Chavez-DeRemer.

En un comunicado en X, Chavez-DeRemer escribió que había “sido un honor y un privilegio servir en esta Administración histórica y trabajar para el mejor presidente de mi vida”.

“Estoy orgullosa de que hayamos logrado avances significativos en impulsar la misión del presidente Trump de tender puentes entre las empresas y los trabajadores y poner siempre al trabajador estadounidense en primer lugar”, escribió.

La breve gestión de Chavez-DeRemer ha estado marcada por la turbulencia, ya que ha sido objeto de una investigación interna tras quejas dentro del departamento sobre su conducta. The New York Times informó previamente que a su esposo se le había prohibido el acceso a la sede del departamento en medio de acusaciones de agresión sexual. Una investigación penal sobre ese asunto ha sido cerrada.

En marzo, dos de sus principales asesores fueron apartados en medio de una investigación por mala conducta en la agencia.

Durante meses, la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo ha estado investigando una queja de que Chavez-DeRemer mantenía una relación sexual con un miembro de su equipo de seguridad, así como otras acusaciones de comportamiento inapropiado, como enviar a personal a recoger licor e intentar usar viajes de trabajo como excusas para viajes personales, según una fuente del Departamento de Trabajo con conocimiento de la situación.

Por ejemplo, Chavez-DeRemer había expresado el deseo de ir a eventos como una pelea de la UFC en Chicago, un concierto de Morgan Wallen y ver a amigos y familiares en varios estados, y pidió al personal que diseñara viajes de trabajo que le brindaran oportunidades para asistir a esos eventos, dijo la fuente.

Como parte de la investigación, se entregaron al inspector general mensajes de texto entre Chavez-DeRemer, sus familiares cercanos y miembros del personal del departamento que eran de carácter personal, según la fuente. Los mensajes incluían intercambios entre el esposo de Chavez-DeRemer y al menos un joven miembro del personal, en los que él pidió que se le mantuviera al tanto de su paradero.

El abogado de Chavez-DeRemer, Nick Oberheiden, dijo en un comunicado a CNN antes de que se anunciara su nuevo empleo: “La secretaria Lori Chavez-DeRemer se ha hecho un nombre como una defensora ferviente de los trabajadores estadounidenses. Enfocada en la misión y comprometida con el presidente Trump con la máxima lealtad, la secretaria Chavez-DeRemer no comentará sobre acusaciones sesgadas y absurdas en su contra”.

Chavez-DeRemer juró el cargo como secretaria de Trabajo en marzo de 2025, en un momento en que el Gobierno de Trump, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, buscaba recortar el financiamiento federal, eliminar programas y reducir drásticamente la fuerza laboral federal mediante el recorte de cientos de miles de empleos.

Hasta febrero, la fuerza laboral del Departamento de Trabajo era casi un 25 % menor que en septiembre de 2024, muestran datos de la Oficina de Administración de Personal de EE.UU.

Las reducciones de personal en la Oficina de Estadísticas Laborales, en particular, avivaron la preocupación de responsables de políticas, economistas, académicos, investigadores y otros, quienes dieron la alarma de que el financiamiento y el personal existentes no eran adecuados para modernizar y robustecer los datos de “estándar de oro”. Y la agencia enfrentó una aguda convulsión cuando Trump despidió a la comisionada Erika McEntarfer tras un informe de empleo que contenía grandes revisiones.

En los días posteriores al despido de McEntarfer, Chavez-DeRemer dijo a Fox Business que era su trabajo apoyar al presidente en el asunto.

Durante su mandato, el Departamento de Trabajo de Chavez-DeRemer anunció amplios esfuerzos de desregulación destinados a reescribir o derogar más de 60 regulaciones laborales que consideraba obsoletas. Entre ellas se incluían propuestas para eliminar un requisito de salario mínimo para los trabajadores de atención médica domiciliaria, eliminar una norma que exige iluminación en áreas de construcción activas y reducir las regulaciones de salud y seguridad en la industria minera.

Chavez-DeRemer es la tercera secretaria del gabinete en dejar el Gobierno de Trump en las últimas semanas, después de que él despidiera a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

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Con información de Rene Marsh y Kaanita Iyer