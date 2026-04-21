EE.UU. agota su reserva de misiles clave en Irán y corre el riesgo de quedarse sin provisiones si estalla otra guerra

Por Zachary Cohen y Natasha Bertrand, CNN

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. han agotado de forma significativa sus reservas de misiles clave durante la guerra con Irán y han creado un “riesgo a corto plazo” de quedarse sin provisiones si surgiera otro conflicto en los próximos años, según expertos y tres personas familiarizadas con evaluaciones internas recientes del Departamento de Defensa acerca de las reservas.

En las últimas siete semanas de guerra, las Fuerzas estadounidenses han gastado al menos el 45 % de sus reservas de Misiles de Ataque de Precisión; al menos la mitad de su inventario de misiles THAAD, diseñados para interceptar misiles balísticos; y casi el 50 % de sus reservas de misiles interceptores de defensa aérea Patriot, según un nuevo análisis realizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Esas cifras se alinean estrechamente con datos clasificados del Pentágono sobre las reservas de EE.UU., según las fuentes familiarizadas con la evaluación.

A principios de este año, el Pentágono firmó una serie de contratos que podrían ayudar a ampliar la producción de misiles, pero el plazo de entrega para reemplazar estos sistemas es de tres a cinco años incluso con el aumento de capacidad, dijeron los expertos del CSIS y las fuentes.

A corto plazo, es probable que EE.UU. mantenga suficientes bombas y misiles para continuar las operaciones de combate contra Irán, en cualquier escenario, si el frágil alto el fuego no se mantiene. Pero la cantidad de municiones críticas que quedan en las reservas estadounidenses ya no es suficiente para enfrentarse a un adversario casi par, como China, y probablemente pasarán años antes de que el inventario de esas armas vuelva a los niveles previos a la guerra, concluye el análisis del CSIS.

“Los elevados gastos de municiones han creado una ventana de mayor vulnerabilidad en el Pacífico occidental”, dijo a CNN Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE.UU. y uno de los autores del informe del CSIS. “Se tardará de uno a cuatro años en reponer estos inventarios y varios años más después para ampliarlos hasta donde deben estar”.

En un comunicado a CNN, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, dijo que las Fuerzas Armadas “tienen todo lo que necesitan para ejecutar en el momento y lugar que el presidente elija”.

“Desde que el presidente Trump asumió el cargo, hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas a través de los comandos combatientes mientras garantizamos que las Fuerzas Armadas de EE.UU. posean un profundo arsenal de capacidades para proteger a nuestro pueblo y nuestros intereses”, dijo.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses también han gastado aproximadamente el 30 % de sus reservas de misiles Tomahawk; más del 20 % de sus reservas de misiles de largo alcance Joint Air-to-Surface Standoff; y aproximadamente el 20 % de sus misiles SM-3 y SM-6, según el análisis y las fuentes. Se tardaría alrededor de cuatro a cinco años en reemplazar esos sistemas.

Las cifras sobre misiles que registran el agotamiento de las reservas contrastan marcadamente con la reciente afirmación del presidente Donald Trump de que EE.UU. no se está quedando corto de ningún armamento, incluso cuando solicitó financiamiento adicional para misiles debido al impacto de la guerra con Irán en las reservas existentes.

“Estamos pidiendo por muchas razones, más allá incluso de lo que estamos haciendo en Irán”, dijo Trump el mes pasado, refiriéndose a la solicitud de financiamiento adicional para el Pentágono. “Municiones, en particular, tenemos muchas, pero las estamos preservando”.

“Es un pequeño precio a pagar para asegurarnos de mantenernos en la cima”, añadió.

Los recientes acuerdos del Gobierno de Trump con empresas privadas deberían impulsar la producción, pero las entregas a corto plazo de estas municiones clave son relativamente bajas debido a los pequeños pedidos en el pasado, señala el informe del CSIS.

Antes de que comenzara la guerra, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y otros líderes militares advirtieron a Trump que una campaña militar prolongada podría afectar las reservas de armas de EE.UU., particularmente para los casos de apoyo a Israel y Ucrania, informó CNN previamente. Y desde el inicio del conflicto, los demócratas en el Capitolio han expresado inquietudes por la cantidad de municiones utilizadas y lo que podría significar para la defensa de Estados Unidos en Medio Oriente y más allá.

“Los iraníes sí tienen la capacidad de fabricar muchos drones Shahed, misiles balísticos de alcance medio y corto, y tienen un arsenal enorme”, dijo el mes pasado el senador demócrata de Arizona, Mark Kelly. “Así que en algún momento… esto se convierte en un problema de matemáticas y de cómo podemos reabastecer las municiones de defensa aérea. ¿De dónde van a venir?”

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