EE.UU. criticó sin nombrar a diplomático de Brasil y pidió que dejara el país. Ahora el Gobierno de Lula evalúa represalias

Por CNN Español, CNN en Español

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva está evaluando expulsar a agentes estadounidenses que trabajan en Brasil, en represalia por la solicitud de Estados Unidos de retirar al agregado de seguridad brasileño Marcelo Ivo de Carvalho, involucrado en el caso del arresto de Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), según pudo saber CNN Brasil, afiliada de CNN.

De Carvalho actúa como enlace con la aplicación de las leyes migratorias de EE.UU., desde Miami, según detalla la agencia Reuters.

La administración de Lula da Silva espera que las autoridades estadounidenses presenten detalles sobre los motivos de la solicitud de expulsión.

Un memorando de cooperación policial firmado entre ambos países, que está vigente, permite que delegados de la Policía Federal de Brasil participen en actividades en EE.UU., y viceversa.

Sin embargo, este lunes la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos publicó un mensaje en redes sociales diciendo que había pedido que uno de esos delegados dejara el país después de haber realizado el monitoreo que llevó al arresto de Ramagem.

“Ningún extranjero tiene derecho a manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes formales de extradición y, al mismo tiempo, extender las persecuciones políticas al territorio de los Estados Unidos. Hoy hemos solicitado que el funcionario brasileño pertinente abandone nuestra nación por haber intentado hacerlo”, dice la publicación en X.

En este mensaje, que fue republicado por la embajada de EE.UU. en Brasil, no se nombró al funcionario ni se mencionó explícitamente el caso de Ramagem, pero la embajada confirmó posteriormente a Reuters que se refería a De Carvalho.

Fuentes diplomáticas dijeron a CNN Brasil que, hasta el momento, EE.UU. no ha dado una explicación formal más allá de lo publicado en redes. La medida tomó por sorpresa al Gobierno de Brasil y ahora consideran aplicar el principio de reciprocidad y expulsar agentes estadounidenses en servicio en el país.

Lula da Silva se refirió al caso este martes, antes de salir de Hannover, en Alemania. “Si hubo un abuso estadounidense con relación a nuestro policía, vamos a hacer la reciprocidad con los de ellos en Brasil. No hay conversación”, aseguró.

El principio de reciprocidad, en las relaciones internacionales, prevé que los países deben tratarse de forma equivalente, garantizando que las acciones de uno sean retribuidas de manera similar por el otro.

Estos cruces ocurren luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuviera brevemente la semana pasada a Ramagem, quien huyó de Brasil en septiembre tras su condena por planear un golpe de Estado con el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Donald Trump. Bolsonaro, quien rechaza los cargos en su contra, fue sentenciado a 27 años de prisión.

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Con información de Americo Martins, de CNN Brasil, y de la agencia Reuters.