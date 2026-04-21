En una entrevista este martes Trump hizo afirmaciones falsas sobre la inflación y la ciudadanía por nacimiento

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump hizo afirmaciones falsas sobre la inflación y la ciudadanía por nacimiento en una entrevista con CNBC en la mañana de este martes.

El presentador de CNBC Joe Kernen informó correctamente a Trump que, si bien hubo aumentos significativos de precios durante la administración del expresidente Joe Biden, la tasa de inflación “había bajado a aproximadamente donde está ahora, alrededor del 3 %” para cuando Biden estaba dejando el cargo.

Trump respondió con una afirmación falsa: “No, no lo estaba. Había bajado al 5 %, no había bajado al 3 %”.

Kernen tenía razón, Trump estaba equivocado. La tasa de inflación interanual en el mes de la investidura de Trump, enero de 2025, fue del 3,0 %. Fue del 2,9 % en diciembre de 2024, el último mes completo de Biden en el cargo. No había estado cerca del 5 % desde principios de 2023.

Trump luego amplió su respuesta haciendo otra afirmación falsa. Dijo: “Y la razón por la que bajó fue porque yo había ganado la elección, y empezó a bajar después de que gané la elección. Y empecé a bajar los precios justo después del 5 de noviembre”.

Pero los precios en realidad no empezaron a bajar justo después de su elección en noviembre de 2024. De hecho, ni siquiera la tasa de inflación bajó justo después de su elección. La tasa de inflación interanual subió del 2,6 % en octubre de 2024 previo a las elecciones al 2,7 % en noviembre de 2024. Luego subió más, al 2,9 %, en diciembre de 2024.

Trump repitió su mentira ya desacreditada de que “ningún país del mundo” ofrece ciudadanía por nacimiento aparte de Estados Unidos. En realidad, alrededor de tres docenas de países otorgan ciudadanía automática a las personas nacidas en su territorio, incluidos los vecinos de EE.UU., Canadá y México, y la mayoría de los países de Sudamérica.

CNN y varios otros medios ya habían desacreditado la afirmación cuando Trump la hizo durante su campaña presidencial en 2015 y durante su primera presidencia en 2018.

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