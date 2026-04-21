Estadounidenses muertos en accidente automovilístico en México tras redada antidrogas trabajaban para la CIA, según fuentes

Por Natasha Bertrand y Jim Sciutto, CNN

Dos funcionarios de la embajada estadounidense que murieron en un accidente automovilístico en México el domingo trabajaban para la CIA y colaboraban con funcionarios mexicanos en la ampliación de las operaciones antidrogas en el país, según confirmaron a CNN dos personas con conocimiento del caso.

Dos funcionarios mexicanos, pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, también fallecieron en el accidente. Los agentes de la CIA y los funcionarios mexicanos regresaban de una redada antidrogas en el municipio de Morelos cuando su vehículo se estrelló en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, según los primeros informes.

Las circunstancias del accidente aún se investigan, indicó una de las personas con conocimiento del caso.

CNN solicitó comentarios a la CIA, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

El Washington Post fue el primero en informar que trabajaban para la CIA.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró el lunes que su gobierno desconocía cualquier colaboración directa entre el estado de Chihuahua y personal de la Embajada de Estados Unidos en México.

“La relación es federal, no estatal”, afirmó. “Deben contar con la autorización del gobierno federal para esta colaboración, la cual necesariamente se lleva a cabo a nivel estatal, según lo establece la Constitución”.

El embajador de Estados Unidos en México publicó el domingo en X que “estamos profundamente consternados por la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de Estados Unidos, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y un oficial de la AEI en este accidente”.

Añadió que “esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades”.

La CIA ha expandido significativamente sus operaciones en México bajo la dirección de John Ratcliffe, y la administración Trump ha trabajado ampliamente para reorientar una amplia gama de facultades y recursos antiterroristas hacia la lucha contra los cárteles a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y dentro del propio territorio mexicano.

Según informó CNN, la CIA comenzó a utilizar drones MQ-9 Reaper de forma encubierta sobre México para espiar a los cárteles de la droga el año pasado y también llevó a cabo una revisión de sus facultades para usar la fuerza letal contra estos cárteles en el país.

La agencia declaró a CNN el año pasado que “combatir a los cárteles de la droga en México y en la región es una prioridad para la CIA como parte de los esfuerzos más amplios de la Administración Trump para acabar con la grave amenaza del narcotráfico. El director Ratcliffe está decidido a poner la experiencia única de la CIA al servicio de este desafío multifacético”.

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