Tigres, que aún lucha en la Concacaf, podría quedarse fuera de la Liguilla del Clausura 2026

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX entró en su etapa más emocionante y todas las miradas apuntan a la lucha que se libra desde el puesto 10 para arriba, con el octavo lugar, que ocupa el León, como el blanco señalado al que le apuntan todos los que vienen desde abajo.

Xolos de Tijuana, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el propio León se pelean codo a codo por el octavo puesto, en una batalla en la que, si se descuidan en esta fecha, pueden caer el América y el Atlas.

El conjunto esmeralda está en el octavo puesto con 22 puntos, los mismos que su rival de esta fecha 16, el América, al que reciben en el Nou Camp de León, Guanajuato.

Otro con un cara a cara directo por la clasificación es Tigres. El Atlas, que suma 22 unidades, recibe en el Estadio Jalisco al club regiomontano, que llega con 21 puntos y en la novena plaza, fuera de carrera por entrar en la Liguilla.

La doble agenda de los felinos, vivos aún en la Concacaf Champions Cup, donde jugarán las semifinales contra Nashville, pudiera haberles jugado en contra en el torneo local, en el que ahora tendrán que remontar la cuesta.

El otro duelo directo por la clasificación tiene a los Xolos, décimos con 19 puntos, esperando un descalabro de sus rivales de arriba para aprovechar cuando reciban en el Estadio Caliente de Tijuana al Pachuca, que tendrá como motivación acercarse al primer lugar de la tabla, que ocupan las Chivas de Guadalajara.

El equipo tapatío, por su parte, defiende el superlíderato del torneo en su visita al Estadio Victoria ante los Rayos del Necaxa.

Para todos los involucrados en la pelea por la Liguilla, los resultados de la jornada 16 dictarán mucho de sus esperanzas en la fecha final, a disputarse este fin de semana.

En esa jornada, Tigres puede quedar dependiendo de sí mismo, al recibir a Mazatlán, pero está obligado a ganar en la fecha 16.

El calendario pondrá un duelo complicado en el Estadio Azteca entre América y Atlas, que no pueden descuidarse en sus pretensiones, mientras que León tendrá que visitar a los Diablos Rojos en Toluca, al tiempo que los Xolos también serán visitantes en el Estadio Akron ante las Chivas.

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