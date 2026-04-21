Virginia votará un nuevo mapa para la Cámara de Representantes con fuertes efectos en las elecciones de mitad de mandato

Por Jeff Zeleny, CNN

En medio de una batalla sin precedentes sobre la redistribución de distritos electorales que se extiende de costa a costa, los votantes de Virginia decidirán este martes si aceptan o rechazan un plan demócrata para rediseñar drásticamente los mapas de los distritos congresionales del estado y ayudar a dar forma a las elecciones de mitad de mandato.

Casi 1,4 millones de virginianos ya han emitido su voto anticipado, lo que demuestra el gran interés que despiertan las elecciones especiales de abril. El último día de votación es este martes, con los colegios electorales abiertos de 6:00 a 19:00, hora del Miami, en un plan que podría ayudar a los demócratas a ganar 10 de los 11 distritos congresionales del estado, lo que supondría un cambio significativo respecto al equilibrio actual de seis escaños en manos de los demócratas y cinco de los republicanos.

“Nosotros no empezamos esta lucha, pero le digo a Virginia que tenemos que terminarla”, declaró Delores McQuinn, miembro demócrata de la Cámara de Delegados, a CNN en un mitin durante los últimos días de la campaña de redistribución de distritos. “Podemos ayudar a crear igualdad de condiciones”, añadió.

Virginia es uno de los capítulos finales de una carrera armamentística por la redistribución de distritos electorales que el presidente Donald Trump inició el año pasado en Texas, cuando afirmó que los republicanos tenían “derecho a cinco escaños más”. Los demócratas de California respondieron, junto con un puñado de otros estados, en un intercambio de acusaciones que finalmente ha dado como resultado nueve escaños más favorables a los republicanos y seis que favorecen a los demócratas.

“Lo que está sucediendo ahora es la toma de poder más descarada que jamás se haya visto”, dijo Glenn Youngkin, exgobernador de Virginia y una de las voces republicanas más destacadas en contra de la medida, quien evitó mencionar cómo Texas inició la inusual batalla por la redistribución de distritos electorales.

Los demócratas han recaudado más del doble de dinero que los republicanos en esta reñida contienda que podría determinar qué partido controlará el Congreso tras las elecciones de otoño. Solo en publicidad, los demócratas han gastado US$ 55 millones, según AdImpact, frente a los US$ 23 millones de los republicanos.

A pesar de la gran disparidad, los demócratas reconocen que la victoria está lejos de ser segura y afirman que la participación electoral será crucial. Los republicanos comparten esta opinión y creen que tener una ventaja de 10 a 1 para los demócratas contradice la voluntad del electorado en un estado que la exvicepresidenta Kamala Harris ganó con casi el 52 % de los votos en 2024.

Aquí hay algunas dinámicas en juego, tanto para Virginia como para la nación.

Para los demócratas, lo que está en juego en Virginia es extraordinariamente importante. Y la recompensa también lo es.

Si el referéndum prospera el martes por la noche, el partido tendrá de repente más margen de maniobra en su lucha por obtener el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de mitad de mandato. El panorama político nacional ya favorece a los demócratas este año, pero una victoria en Virginia impulsaría enormemente sus posibilidades.

“Pensaban que íbamos a dar marcha atrás”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a sus seguidores durante un mitin en los últimos días de la campaña. “Pues bien, estamos dejando claro que no estamos aquí para dar marcha atrás. Estamos aquí para contraatacar”.

En vísperas de las elecciones, Jeffries declaró a los periodistas: “Va a estar muy reñido porque Virginia es un estado indeciso”.

Jeffries ha sido una figura central en la estrategia demócrata en Virginia, un plan que desde hace tiempo preocupa a algunos líderes estatales del partido que lo consideran un posible exceso de poder. Sus declaraciones del lunes ponen de manifiesto la cautela con la que los demócratas observan las elecciones especiales, que se celebran cinco meses después de que el partido arrasara en la contienda por la gobernación de Virginia por 15 puntos porcentuales el otoño pasado.

Pero si los demócratas ganan en noviembre, Jeffries es quien más terreno tiene para ganar, ya que probablemente se convertiría en presidente de la Cámara de Representantes, un hecho que rara vez menciona, pero que sus rivales republicanos señalan una y otra vez.

“¿Quieren ver al presidente de la Cámara, Hakeem Jeffries?”, dijo el presidente Mike Johnson mientras movilizaba a la oposición republicana al referéndum, tratando de usar a Jeffries como fuerza motivadora al alertar sobre la posibilidad de que el Partido Republicano pierda su mayoría el próximo año.

El presidente ha sido un factor dominante en la contienda, pero ha estado bastante ausente.

Aparte de un mitin telefónico en la víspera de las elecciones, Trump tuvo poca participación directa en la campaña republicana para instar a los virginianos a votar en contra del referéndum.

“Todo el país está pendiente; es importantísimo e injusto lo que han hecho”, dijo Trump en unas breves declaraciones el lunes por la noche. “Necesitamos que todos los patriotas de Virginia salgan a votar ‘no, no, no’ al referéndum injusto de los demócratas radicales”.

Sin embargo, el presidente también desempeñó un papel fundamental en el bando demócrata, y su nombre se invocó repetidamente para avivar el entusiasmo entre los críticos de Trump.

“Votar sí detendrá el plan de Donald Trump para amañar las elecciones de mitad de mandato”, dijo la representante Jennifer McClellan, demócrata de Virginia, a sus seguidores en un mitin en Richmond. “Votar sí detendrá la toma del poder de MAGA”.

A poco más de seis meses de las elecciones de mitad de mandato, el resultado del martes podría ofrecer nuevas pistas sobre a qué bando motiva más Trump: a los republicanos o a los demócratas.

El expresidente Barack Obama también ha estado en el centro de la contienda en Virginia, apareciendo en anuncios de ambos bandos, ya que los demócratas le han pedido que movilice a la base del partido, mientras que los republicanos han aprovechado sus comentarios anteriores en contra de la manipulación de los distritos electorales.

“Al votar sí, sí pueden contrarrestar el intento de los republicanos de obtener una ventaja injusta en las elecciones de mitad de mandato”, dijo Obama en un video publicado el viernes, que según sus asesores tenía como objetivo aclarar cualquier confusión. “Al votar sí, sí pueden dar un paso temporal para igualar las condiciones”.

Los grupos que se oponen a la redistribución de distritos electorales han retomado algunas de las críticas que Obama hizo en el pasado sobre la manipulación de distritos electorales, incluyendo este mensaje dirigido a los votantes independientes en anuncios de televisión y correos: “Debido a cosas como la manipulación política de distritos electorales, nuestros partidos se han distanciado cada vez más y es cada vez más difícil encontrar puntos en común”.

Las implicaciones nacionales del referéndum de Virginia son claras, dada la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes y la batalla por la redistribución de distritos que se ha estado librando en todo el país durante casi un año.

Pero la contienda también podría depender de preocupaciones mucho más locales, incluidas las de votantes rurales. Este es el caso de Tara Bowman de Woodstock. Ella vive a unos 90 minutos de los suburbios de Fairfax y McLean, en Washington, con los que no tiene ningún interés en compartir un representante en el Congreso.

“Creo que el nuevo mapa es absolutamente horrible”, dijo Bowman. “No quiero que mi congresista sea de Fairfax. No, no, no, no”.

Para lograr una ventaja de 10 a 1 en la delegación del estado en el Congreso, los demócratas de Virginia proponen un nuevo mapa que dividiría distritos tradicionalmente demócratas en el norte de Virginia y alrededor de Richmond, al tiempo que crearía un nuevo distrito a lo largo de las montañas Blue Ridge que conecta varias ciudades universitarias.

La enmienda constitucional que se votará el martes permitiría a los legisladores rediseñar el mapa de distritos electorales del estado antes de las elecciones de noviembre, devolviendo la autoridad para trazar los distritos a una comisión de redistribución de distritos en 2031, después del próximo censo.

Si los votantes rechazan el referéndum, el mapa actual, con una división de 6 a 5 a favor de los demócratas, se mantendrá, y las campañas para esos escaños comenzarán en serio.

A pesar de todas las implicaciones nacionales que rodean la contienda, incluida la cuestión de qué partido debería controlar el Congreso en noviembre, las decisiones que tomen los votantes el martes serán determinantes.

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Con información de David Wright, de CNN.