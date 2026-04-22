Reformas y más acción: esto proponen los candidatos latinoamericanos a dirigir la ONU

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Los tres candidatos latinoamericanos a la Secretaría General de la ONU presentaron este martes y miércoles sus propuestas para el organismo, en las que coincidieron en señalar una crítica al sistema multilateral de gobernanza, con diferentes estilos para liderar la institución en un momento difícil para las relaciones internacionales.

La rotación regional de la Secretaría General, una regla no escrita en la ONU, marca que es el turno de América Latina para estar al frente de las Naciones Unidas, más de 30 años después de que el peruano Javier Pérez de Cuéllar ocupara el cargo.

Tras una presentación de 10 minutos y más de tres horas de preguntas de los países miembros para cada uno, los tres aspirantes de la región intentaron despejar las dudas sobre sus candidaturas.

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet fue la primera en presentarse y dijo que las fracturas de la política internacional, con “conflictos armados en expansión, graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos”, revelan que la confianza en las instituciones “se ha debilitado gravemente” y que la ONU “necesita rediseñarse”.

La ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU aseguró que “siempre estará del lado de las mujeres”, en respuesta a consultas de la prensa sobre críticas de legisladores estadounidenses por su postura a favor del derecho al aborto.

Los cuestionamientos a Bachelet llegaron incluso de su país, que le retiró el apoyo cuando asumió el presidente José Antonio Kast, pero su candidatura se mantuvo en pie con el respaldo de México y Brasil. En ese sentido, la diplomática reiteró su apuesta por la búsqueda de consenso.

Sin embargo, evitó entrar en detalle cuando fue preguntada directamente por la situación de los palestinos o la crisis en Cuba, por la que fue preguntada por el propio representante cubano.

“Necesitamos unas Naciones Unidas modernas, enfocadas en resultados reales, sostenibles y verificables, que lideren con eficiencia administrativa, coherencia y un liderazgo confiable. Imagino unas Naciones Unidas que anticipen, prevengan, creen y unan, con un objetivo general: servir a los Estados miembros y a sus ciudadanos”, añadió.

El argentino Rafael Grossi expuso una propuesta más activa para la Secretaría General para afrontar los conflictos ante “el retorno a la guerra a escala global” y señaló que hay “grandes interrogantes” sobre el valor real de la ONU.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que “la guerra está prevaleciendo” en varias partes del mundo y que ante ello muchos se preguntan dónde está la ONU. “Espero inspirar a mi equipo para que me sigan, incluso en los campos de batalla. Las palabras amables no son suficientes”, declaró, y agregó que el organismo “no fue creado para emitir mensajes desde una torre de marfil, sino para resolver problemas sobre el terreno”.

Anclado en su perfil tecnocrático, con experiencia en escenarios sensibles como Irán y Ucrania, apostó también por una vocación política que no marque alineamientos geopolíticos y evite el recelo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son quienes tienen derecho a veto en la votación. “No estamos para tomar partido por un lado u otro ni para dar lecciones, sino para tender puentes y proteger la Carta de la ONU”, afirmó.

El diplomático remarcó que hay prioridades de la ONU que están quedando al margen por los conflictos y pidió mayor acción. “No podemos sentarnos a un lado. Tenemos necesidades en materia de desarrollo y derechos humanos, pero ¿cómo pueden sostenerse cuando hay guerra? Necesitamos sacar todavía a miles de millones de personas de la pobreza”, reclamó.

Apoyado por el Gobierno de Argentina, cercano a Washington, Grossi también ha recibido elogios por parte de Rusia. Sin embargo, enfrenta las posturas de quienes creen que, tras 80 años, es momento de que la ONU sea conducida por primera vez por una mujer.

La exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan se presentó este miércoles y también abogó por una reforma del organismo y tomar un rol activo para evitar conflictos.

“Tengo tres prioridades: paz, reforma y futuro”, aseveró Grynspan, quien aseguró estar dispuesta en ser “la primera que tome el teléfono e irá allá donde se libren las guerras”.

La economista ha desempeñado diversos roles dentro de las Naciones Unidas y enfatizó su apuesta por el multilateralismo, en un momento en que el mundo se enfrenta a una “transformación profunda, la vuelta de la multipolaridad, la llegada de la inteligencia artificial, el diseño de un nuevo comercio y la promesa de las tecnologías limpias”.

En ese marco, advirtió que “los marcos que nos garantizaban la seguridad de las armas nucleares, químicas y biológicas se ven erosionados ante nuestros propios ojos”.

Grynspan sostuvo que la ONU debe colaborar con la sociedad civil y, en particular, con las mujeres y sus organizaciones “para maximizar el impacto”. Además, prometió que garantizaría un futuro con cabida para todas las naciones sin importar su tamaño, y adelantó que estará “del lado de los países que se están desarrollando”.

Aunque no hay un límite de fecha estipulado para presentar candidaturas, solo hay un aspirante más, el expresidente de Senegal Macky Sall, quien este miércoles cerraba la ronda de audiencias públicas.

Está previsto que a finales de julio, tras los diálogos, los 15 miembros del Consejo de Seguridad debatan a puerta cerrada sobre las postulaciones. Hacia finales de año enviarían una propuesta a la Asamblea General, que hasta ahora nunca rechazó a un candidato del Consejo.

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Con información de EFE.