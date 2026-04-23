Tiroteo en centro comercial de Louisiana deja un muerto y al menos 5 heridos, dice la policía

Por Cindy Von Quednow, Ashley Killough y Isabel Rosales, CNN

Una persona murió y al menos otras cinco resultaron heridas después de que una aparente discusión derivara en un tiroteo en el Mall of Louisiana en Baton Rouge el jueves, informó la policía. Cinco personas están bajo custodia.

“Dos grupos de personas se involucraron en una discusión dentro del área de comidas y empezaron a dispararse entre sí”, dijo el jefe de la Policía de Baton Rouge, Thomas Morse Jr., citando imágenes de vigilancia. “Desafortunadamente, había algunas personas inocentes que estaban en el área y que también podrían haber recibido algunos disparos”.

Los disparos hicieron que compradores asustados corrieran y se agacharan para resguardarse en tiendas y probadores en el centro comercial más grande de Louisiana, mientras la gente advertía a otros que “se cubrieran” y “se tiraran al suelo”, según testigos.

La policía dijo inicialmente que había 10 personas heridas en el tiroteo y luego revisó la cifra.

No está claro cuántas personas abrieron fuego. El policía dijo que los investigadores están revisando el video de vigilancia y recopilando pruebas para determinar cuántas armas estuvieron involucradas.

“Esta sigue siendo una investigación en curso, y todavía estamos buscando a más personas que puedan estar involucradas”, dijo el agente.

El tiroteo no parece ser un acto de violencia aleatorio, “sino un desacuerdo muy dirigido entre dos grupos de personas”, dijo Morse, y añadió que no hay una amenaza conocida para el público.

Después del tiroteo, equipos buscaron a sospechosos, incluso con drones y helicópteros.

“A medida que empecemos a desarrollar sospechosos, vamos a seguir cada pista que podamos para poner a estas personas bajo custodia”, dijo el jefe.

El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijeron que también están respondiendo en el lugar.

El tiroteo ocurrió apenas días después de otro tiroteo masivo en Shreveport, Louisiana.

“A veces el diablo vive en todas partes”, dijo el alcalde-presidente de Baton Rouge, Sid Edwards. “Esta es una de esas situaciones: no importa cuántas fuerzas del orden tengas o programas sociales o lo que sea; si alguien se mete en la cabeza que va a hacer algo así, lo va a hacer y a veces todo lo que podemos hacer es responder”.

Raleigh Robertson, de 22 años, estaba al teléfono con su mamá mientras compraba en Dick’s Sporting Goods cuando escuchó disparos, le dijo a CNN.

“No soy de correr, pero hoy me convertí en corredor”, recordó haber pensado. “Y salí corriendo”.

La madre de Robertson le rogó que se quedara al teléfono con ella mientras corría hacia una escalera en la tienda y subía al segundo piso.

Dijo que el “fuego extremadamente rápido” desde dentro del centro comercial continuó durante 20 a 30 segundos.

Los compradores se apresuraban hacia los probadores en Dick’s y tiraban de las manijas de las puertas para esconderse dentro, recordó.

Una vez en el segundo piso, Robertson pudo salir rápidamente del edificio y llegar a su auto en el estacionamiento. Para cuando se alejó conduciendo, vio una fila de vehículos policiales entrando al estacionamiento, dijo.

Mientras tanto, en la tienda Hot Topic dentro del centro comercial, varias personas que estaban en la tienda cuando sonaron los disparos empezaron a correr, dijo a CNN un empleado de la tienda.

La gente estaba esperando ser evacuada por las fuerzas del orden, dijo el empleado.

La policía estaba recorriendo el centro comercial buscando a personas que están confinadas y evacuando el área, dijo Morse.

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Con información de Meredith Edwards y Chris Youd.