Delcy Rodríguez dice que la Ley de Amnistía “llega a su fin” y los casos pendientes podrán revisarse con otros mecanismos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que la Ley de Amnistía, que contemplaba la liberación de cientos de personas presas por delitos relacionados con hechos políticos, “llega a su fin” y aseguró que los casos pendientes podrán revisarse a través de otros mecanismos.

“Esta Ley de Amnistía llega a su fin. Para aquellos casos que no estaban contemplados o, mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar”, dijo Rodríguez desde el Palacio de Miraflores durante la instalación de la Comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma de la Justicia Penal, transmitida en el canal estatal VTV.

Rodríguez explicó que los casos no contemplados en la ley podrán ser atendidos a través del Programa de Convivencia Democrática y Paz, así como de la recién instalada Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional, contemplaba la liberación de cientos de personas que fueron procesadas o condenadas por delitos relacionados con hechos políticos durante 27 años de chavismo. La ley fue impulsada por Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense a principios de enero.

Días después de la operación contra Maduro, el Gobierno anunció la liberación de “un número importante” de personas como una señal para consolidar la paz y convivencia, según dijo entonces.

La medida fue ampliamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por un sector de la oposición debido a su alcance, ya que dejaba fuera a militares y a personas que hubieran participado en acciones armadas o de fuerza contra el país.

Además, aunque el texto había establecido que su aplicación cubría el período entre 1999 y 2026, en la práctica su alcance se había limitado a 13 momentos específicos de crisis política ocurridos desde 2002.

Esta delimitación, señalaron organizaciones como Foro Penal, implicaba que quedaban excluidos numerosos casos de detenciones registradas en al menos 15 de los últimos 27 años, así como también los hechos vinculados a operaciones militares.

Figuras de la oposición venezolana como el exdiputado Juan Pablo Guanipa, político cercano a la líder y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que fue excarcelado tras la aprobación de la ley, cuestionaron la medida por considerarla “excluyente”.

“Es una ley chucuta porque es corta, porque no tiene alcance, porque no abarca todo, porque no es adecuada”, dijo el exdiputado de la Asamblea Nacional en febrero durante una entrevista en el programa Conclusiones.

El líder opositor dijo en ese momento que, más que una ley, se necesitaba “voluntad política” para liberar a los presos políticos, garantizar el regreso de los exiliados y avanzar hacia elecciones que restituyan la democracia en Venezuela.

Apenas este miércoles, el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión que velaba por el cumplimiento de la Ley de Amnistía, dijo en su cuenta de X que 8.616 personas que se encontraban detenidas o con medidas cautelares sustitutivas de prisión recuperaron su libertad desde la entrada en vigor de la ley hace dos meses.

Sin embargo, la organización Foro Penal presentó cifras más bajas sobre el impacto del mecanismo. “Desde el 8 de enero de 2026, se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía”, señaló la organización en su cuenta de X el 21 de abril.

“Si el gobierno tiene otros datos con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía”, dijo en X Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal.

Por su parte, el presidente de la ONG, Alfredo Romero, cuestionó la efectividad de la medida y afirmó: “Lamentablemente la Ley de Amnistía está sirviendo más que para agilizar la libertad de presos políticos, como un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos presos políticos que hoy son 485”.

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