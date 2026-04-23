Delcy Rodríguez recibirá a Petro en Venezuela: estos son los temas que pondrán sobre la mesa

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibirá este viernes al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en su segundo encuentro con jefe de Estado desde que asumió el cargo en enero tras la captura de Nicolás Maduro, luego de un intento fallido de reunirse en marzo.

“Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”, dijo días atrás Petro en entrevista con RTVE y EFE, cuando anunció su visita. Esta semana, detalló que la reunión se centrará en la seguridad en la frontera común.

“Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy. Por eso mi delegación va a ser más bien militar, policial, con el ministro de Defensa, para que organice la comitiva”, explicó el presidente en un consejo de ministros televisado.

Con una porosa frontera de más de 2.000 kilómetros, con presencia de grupos armados, la seguridad es un tema clave de la relación bilateral. Petro afirmó que el encuentro buscará avanzar en un “plan conjunto” del tema y una “estrecha relación en inteligencia” entre ambos países.

Sin embargo, Petro también se ha referido a la situación política de Venezuela bajo la nueva etapa del chavismo. Según declaró en España, el Gobierno y la oposición “tienen que cogobernar un tiempo para darse confianza”, para que tras uno o dos años puedan realizarse “unas elecciones libres de verdad”.

Además, consideró que la población venezolana tiene “un gran temor” al regreso de la líder opositora María Corina Machado, que permanece fuera del país, en caso de que decida llevar a cabo una “vendetta política”. En respuesta, la ganadora del Nobel de la Paz dijo que Petro debería concentrarse en “buscar la paz en Colombia y no en promover violencia en Venezuela”.

Por su parte, la agenda internacional de Rodríguez ha estado hasta ahora acotada a Estados Unidos, más allá de un breve viaje oficial a Granada hace dos semanas. La mandataria encargada ha recibido a varios funcionarios de Washington vinculados a la diplomacia, la energía y la inteligencia.

Petro y Rodríguez vienen sosteniendo conversaciones desde hace meses y tenían previsto reunirse a mediados de marzo en la frontera, pero el encuentro fue cancelado “por motivos de fuerza mayor”, según un comunicado de Venezuela, pocas horas después de que el presidente de Colombia sostuviera una charla con el mandatario de EE.UU., Donald Trump.

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