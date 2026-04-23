El biopic de Michael Jackson es un drama tanto en pantalla como fuera de ella

Por Lisa Respers France, CNN

Si hubo un lugar donde era seguro que el nuevo biopic de Michael Jackson sería recibido con calidez, fue Gary, Indiana.

El superastro del pop creció allí con sus famosos hermanos. Su casa en la ciudad, mencionada en la canción de The Jacksons de 1989 “2300 Jackson Street”, es ahora una atracción turística. Y una noche de la semana pasada, la única escuela secundaria de la ciudad fue el lugar de un regreso a casa para miembros de la familia Jackson, que viajaron allí para una proyección de la nueva película “Michael”, sobre su exresidente más famoso y protagonizada por su sobrino, Jaafar.

Varios de los hermanos de Michael Jackson, el hijo mayor del cantante, Prince, y uno de los productores de la película, Graham King, asistieron, además de la estrella del filme.

El alcalde de la ciudad, Eddie D. Melton, moderó un panel durante el cual debatieron la realización de la película y el legado de la familia Jackson, pero no todo.

“No creo que haya necesidad de abordar las acusaciones reales”, dijo Melton a CNN por teléfono al día siguiente del evento, refiriéndose a la presunta depredación sexual de Jackson.

Las acusaciones de abuso infantil y abuso sexual a las que Jackson se enfrentó en vida y después de su muerte han dividido durante mucho tiempo a sus admiradores. Está previsto que la película sea igual de polarizadora. Tan seguro como que sus defensores elogiarán la nueva película, otros cuestionarán su enfoque sobre un legado complicado.

Esa ha sido la cuestión insoluble —y en gran medida imposible de ganar— al mirar atrás en la vida del Rey del Pop. Por su parte, Melton dijo que encontró la nueva película “fenomenal”.

Refiriéndose a Michael Jackson, dijo: “Creo que necesitamos celebrar quién es él en nuestros corazones y en nuestras mentes en este preciso momento. Pero también lo que ha aportado al mundo. Su música ha cambiado vidas”.

El biopic de Michael Jackson, dirigido por Antoine Fuqua y con un elenco que incluye a Colman Domingo y Nia Long, quienes interpretan a los padres de Jackson, tiene previsto estrenarse este 24 de abril tras años de retrasos.

La versión original de la película abordaba el caso de 1993 en el que Jackson fue acusado de abusar sexualmente de un niño de 13 años, pero requirió una revisión masiva después de que se descubriera que el acuerdo extrajudicial de aproximadamente US$ 25 millones que se había alcanzado con su acusador y su familia impedía al patrimonio mencionar el caso en cualquier tipo de película sobre Jackson, según un reporte de Puck.

Variety, que habló con fuentes con conocimiento de proyectos similares, informó recientemente que el patrimonio asumió el costo de las nuevas filmaciones, que costaron entre US$ 10 millones y US$ 15 millones.

El patrimonio había estado involucrado en la producción desde el principio y, según se informa, estaba al tanto del guion original. CNN se ha puesto en contacto con representantes del patrimonio.

Jackson, que murió en 2009 a los 50 años, sostuvo su inocencia frente a todas las acusaciones de abuso sexual infantil y otros delitos, incluidos los cargos de 2003 a los que se enfrentó y de los que posteriormente fue absuelto.

El patrimonio de Jackson sigue negando todas las acusaciones en su contra.

A principios de este año, surgieron nuevas acusaciones contra Jackson. En febrero, cuatro miembros —hoy adultos— de una familia que había sido cercana al cantante presentaron una demanda en la que lo acusaron de ser “un depredador sexual infantil en serie” que los drogó, violó, manipuló y agredió sexualmente cuando eran niños.

La demanda también acusa a Jackson de trata sexual, ya que algunos de los presuntos delitos ocurrieron durante viajes interestatales e internacionales, incluidos, entre otros, durante paradas de la gira Dangerous World Tour de Jackson.

La familia había hecho en el pasado apariciones en medios hablando de su relación con el cantante, incluida una entrevista con Oprah Winfrey.

Marty Singer, quien representa al patrimonio de Jackson, calificó la demanda como “un intento desesperado de sacar dinero” en un comunicado emitido a People a principios de este año.

En marzo, se concedió una moción presentada por el patrimonio de Jackson para trasladar el caso a arbitraje.

CNN se ha puesto en contacto con el abogado de los demandantes, Howard King, así como con Singer para solicitar comentarios.

La vida de Jackson no es una historia sencilla de llevar al escenario o a la pantalla, y muchos de los que lo han intentado han tenido dificultades para manejar las acusaciones de abuso infantil.

Una película de Lifetime de 2017 basada en el libro “Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days”, de los exguardaespaldas de Jackson Bill Whitfield y Javon Beard, ofreció un retrato comprensivo del cantante como un padre dedicado, con los problemas legales de Jackson sirviendo en gran medida como telón de fondo.

“MJ: The Musical”, por su parte, que ganó cuatro premios Tony en 2022, logra en gran medida esquivar las acusaciones porque está ambientado en 1992, antes de que se presentara el primer conjunto de acusaciones en su contra.

“No se puede contar la historia sin contar la historia completa”, dijo James L. Walker Jr., un abogado de entretenimiento que ha invertido en “MJ: The Musical”. “Lo bueno, lo malo y todo lo que hay en medio”.

Walker Jr. cree que, en lugar de sentirse repelidos por las acusaciones del pasado, los cinéfilos apoyarán la nueva película debido al amor perdurable por Jackson y su música.

Eso está por verse.

En 2019, HBO, que es propiedad de la empresa matriz de CNN, estrenó “Leaving Neverland”, un documental que incluía acusaciones de dos hombres que dijeron que Jackson abusó sexualmente de ellos. La familia Jackson emitió entonces un duro comunicado, negándolo en su nombre y calificando el documental de “linchamiento público”.

Con “Michael”, sin embargo, están más involucrados, aunque en distintos grados.

Paris, la hija de 28 años de la estrella de “Thriller”, compartió recientemente un video en redes sociales en el que dijo que no ha sido muy enfática sobre la película “porque sé que a muchos de ustedes les va a gustar”.

“La película complace a un sector muy específico del fandom de mi papá que todavía vive en la fantasía”, dijo. “Y van a estar contentos con ella”.

Sus hermanos, Prince, de 29 años, y Bigi (antes conocido como Blanket), de 24 años, han desfilado por la alfombra roja en estrenos recientes.

La película marca el debut actoral de Jaafar Jackson, quien tenía 12 años cuando murió su famoso tío.

Jaafar Jackson es hijo de Alejandra Genevieve Oaziaza y de Jermaine, el hermano de Michael, quien junto con Jackie, Tito y Marlon completaba la formación original de los Jackson 5.

Oaziaza, que estuvo casada con Jermaine Jackson hasta que se separaron a comienzos de los años 2000, también tiene dos hijos con Randy Jackson, el segundo hermano menor.

El elenco no apareció en la portada de ninguna publicación importante de la prensa especializada de Hollywood antes de su estreno en cines, un movimiento extraño para un lanzamiento esperado. Jaafar Jackson, así como Domingo y Long, hicieron algunas apariciones en la televisión abierta, incluida en “Today”. Preguntado sobre que la película termina en 1988, antes de que surgieran las primeras acusaciones contra Michael Jackson, Domingo dijo que la película se centraba “en la creación de Michael, así que es un retrato íntimo de quién es Michael”.

Dejó abierta la posibilidad de una secuela. “Existe la posibilidad de que haya una segunda parte que quizá aborde algunas cosas que ocurrieron después”, dijo Domingo. “Esto trata sobre la creación de Michael”.

En una charla con el actor Miles Teller —quien interpreta al abogado de Michael Jackson, John Branca, en la película— para la revista Interview, Jaafar Jackson describió la investigación que hizo para el papel, leyendo los escritos personales de su tío, incluidos diarios, poemas, mantras y afirmaciones.

“Poder ponerme en esos zapatos, sentir algo de lo que él sentía, ver la vida con ojos nuevos como lo hacía Michael… era importante sentir todas esas cosas para poder partir de un lugar de verdad, en lugar de intentar imitar o copiar la forma de los movimientos”, dijo. “Quería aprender el significado detrás del movimiento, su esencia”.

También compartió qué espera que el público se lleve de la película.

“Lo que más me entusiasma es que la gente pueda entender a Michael desde un punto de vista que no ha visto antes, sentir los momentos silenciosos”, dijo. “Porque mucha gente conoce los momentos icónicos, pero hay toda una capa emocional que nunca se ha visto realmente. Siento que la gente lo entenderá mucho más”.

CNN se ha puesto en contacto con representantes de Jaafar Jackson y del patrimonio de Jackson para solicitar comentarios.

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