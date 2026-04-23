Los Raiders de Las Vegas eligen a Fernando Mendoza con la primera selección global del draft de la NFL 2026

Por Jacob Lev, CNN

Fernando Mendoza ha tenido unos últimos 12 meses destacados y el joven de 22 años sumó otro hito este jueves a su currículum en constante crecimiento: convertirse en la primera selección del draft de la NFL.

Los Raiders de Las Vegas eligieron al quarterback ganador del trofeo Heisman con la primera selección global.

El joven de 22 años, que estaba viendo el draft en Coral Gables, Florida, junto con su familia, se emocionó cuando el comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció la selección.

En los últimos cinco meses, Mendoza lideró a los Hoosiers de Indiana a su primer campeonato nacional en la historia del programa, a una temporada perfecta de 16-0 y al primer título de fútbol americano del Big Ten para la universidad desde 1967. También fue nombrado Jugador del Año por The Associated Press y ganó el premio Davey O’Brien como el mejor quarterback del país.

“Estoy deseando ponerme a trabajar y demostrarlo en el siguiente nivel”, dijo Mendoza a ESPN. “La universidad fue fantástica. Me siento muy bendecido de haber tenido esa carrera, pero ahora doy el paso a un gran escenario: la NFL. Estoy deseando ganármelo cada día”.

Mendoza se une a un grupo exclusivo: es el cuarto mariscal de campo desde 1967 en ganar el Heisman, un campeonato nacional y ser la primera selección, junto a Baker Mayfield, Joe Burrow y Cam Newton, de acuerdo con ESPN.

Mendoza también se convirtió en el primer quarterback que los Raiders seleccionan con la primera elección desde JaMarcus Russell en 2007.

En su camino para llevar un título nacional a Bloomington, Indiana, el mariscal de campo junior lanzó para 2.980 yardas y 33 touchdowns, además de sumar seis anotaciones por tierra la temporada pasada.

Mendoza ahora llega a Las Vegas, donde se integrará a un grupo de quarterbacks con el recién contratado Kirk Cousins y Aidan O’Connell.

Después de que los Jets de Nueva York seleccionaran a David Bailey con la segunda elección global —un ala defensiva de Texas Tech—, los Cardinals de Arizona tenían un as bajo la manga.

Los Cardinals eligieron a Jeremiyah Love, de Notre Dame, con la tercera selección, convirtiendo al joven de 20 años en el corredor elegido más alto desde que Saquon Barkley fue número 2 en 2018.

Love se unirá a un equipo en reconstrucción en el desierto que no tuvo un corredor de 100 yardas la temporada pasada.

“Es una bendición”, dijo Love a ESPN después de ser seleccionado. “Me siento muy honrado de representar a los corredores y voy a respaldarlos. Respaldar a todos los jugadores de fútbol americano, a Notre Dame, a mi familia y, por último, a los Cardinals. Vamos a hacer cosas especiales juntos”.

Dos jugadores de Ohio State completaron las cinco primeras selecciones: los Titans de Tennessee eligieron al receptor abierto Carnell Tate y los Giants de Nueva York eligieron al apoyador Arvell Reese.

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