Resurgen teorías de conspiración sobre el intento de asesinato de Trump, pero ¿qué tan fácil es montar uno?

Por Harmeet Kaur, CNN

La imagen fue instantáneamente icónica: Donald Trump, momentos después de un intento de asesinato, aparece rodeado de agentes del Servicio Secreto que intentan llevarlo hacia un coche. Con el rostro ensangrentado, el entonces candidato se gira desafiante hacia sus seguidores y levanta un puño en el aire. Una bandera estadounidense ondea al fondo.

¿Fue demasiado icónica? En las horas posteriores a que un hombre atentara contra Trump en un mitin de campaña de 2024 en Butler, Pensilvania, teorías conspirativas infundadas sobre el tiroteo —y esa foto en particular— inundaron Internet. Algunos anti-Trump afirmaron que todo era demasiado increíble para ser verdad, argumentando que el incidente pudo haber sido “escenificado” para impulsar su campaña.

Más de un año después del segundo mandato de Trump, la afirmación ha cobrado nueva vida, ahora entre figuras prominentes del mundo MAGA, desilusionadas con el hombre al que antes apoyaban.

“Solo admite que lo escenificaste en Butler”, dijo el comediante Tim Dillon, quien ayudó a impulsar el apoyo a Trump en 2024, en un episodio del 11 de abril de su podcast. “Todo fue al calor de la campaña. La gente hace locuras en las campañas”. Como escribió la semana pasada David Gilbert de la revista Wired, los recientes comentarios de Dillon, así como de figuras de derecha, entre ellas Tucker Carlson y Marjorie Taylor Greene, parecen abrirle la puerta a más teorías conspirativas desde la coalición MAGA.

Antes de que “staged” (“escenficado”) entrara en el inglés como verbo alrededor del siglo XIV, el sustantivo “stage” se usaba un siglo antes para referirse a una porción horizontal de una estructura, el piso o nivel de un edificio, o una plataforma elevada construida para exhibir algo a la vista del público. En su sentido verbal más antiguo, “to stage” significaba montar una plataforma o andamiaje para la construcción. Más tarde, también se convirtió en un término para el proceso de poner en escena una producción teatral y, eventualmente, cualquier evento que requiriera planificación y preparación. Ambas formas provienen del francés antiguo “estage”, que significa “vivienda”, y de su forma verbal “estager”, que significa “quedarse en algún lugar”. “Estage” también está relacionado con el latín “stagium”.

Alrededor de la década de 1930, “staged” también pasó a referirse a un tipo particular de evento planificado: una situación deliberadamente falsificada para engañar a la gente sobre lo que ocurrió. El Oxford English Dictionary cita un uso temprano en un relato de 1935 publicado en “The American Magazine”, en el que se informó que un hombre “escenificó” una discusión para ganarse la confianza del superintendente de una empresa maderera y conseguir de él una oferta de empleo. Otras citas de la época se refieren a escenas del crimen falsificadas.

Los asesinatos y los intentos de asesinato, que combinan tanto la política como el crimen, han resultado especialmente propicios para sostener que fueron “escenificados”. La implicación parece ser más antigua que la propia palabra. Tras un intento de asesinato contra el presidente Andrew Jackson en 1835, el partido de la oposición lo acusó de fingirlo para obtener simpatía pública. Un artículo del 16 de febrero de 1835 en el “Republican Banner” informó que el “Richmond Whig” había insinuado que “el asunto fue preparado, ya sea para llevarse a sí mismo a la notoriedad, una sed apasionada de la cual habita en muchas mentes débiles, o por algún traidor o traidores de profundas maquinaciones, que se proponían mediante el experimento reavivar y reanimar los afectos populares por la persona de nuestro gobernante”.

Activistas de derecha afirmaron que el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin en 1995 fue un intento de escenificación que salió mal. Y en 2022, después de que un hombre apuntara con un arma a la entonces vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que se encasquilló, los argentinos acusaron al partido gobernante de escenificar el incidente para distraer del juicio por corrupción de Kirchner.

El incidente de Butler, que se desarrolló ante las cámaras frente a miles de testigos comunes, así como reporteros y fotógrafos de importantes organizaciones de noticias, no parecía dejar mucho margen para la especulación sobre lo que había sucedido. La pericia forense visual mostró que un hombre se subió al techo de un edificio cercano y disparó ocho tiros dirigidos a Trump — uno de los cuales le rozó la oreja derecha y puede verse silbando por el aire en una foto captada por Doug Mills de The New York Times. Las balas mataron a un asistente llamado Corey Comperatore e hirieron gravemente a otros dos antes de que el Servicio Secreto disparara y matara al atacante. Horas después, el FBI identificó al atacante como Thomas Crooks, de 20 años.

Pero el impulso de encontrar en ello una historia todavía más dramática parece irresistible. Las afirmaciones sobre quién supuestamente “escenificó” el intento de asesinato han variado según la fuente — distintas personas de todo el espectro político han señalado, sin pruebas, a Joe Biden, al FBI, a Israel e incluso al propio Trump.

Las teorías sobre qué fue lo que se “escenificó” y cómo tampoco tienen gran desarrollo. Quienes insinúan que el intento de asesinato fue un complot orquestado han buscado plantear preguntas sobre la investigación del FBI del tiroteo, la falta de claridad en torno al motivo del atacante y la supuesta falta de interés del presidente en hablar del suceso. Con lo que no se involucran demasiado es con la logística y la coordinación sumamente complicadas que implicaría realizar un falso intento de asesinato en público.

Las investigaciones federales, así como las entrevistas de CNN con exfuncionarios, han revelado fallas de seguridad y una falta de rendición de cuentas sobre lo que ocurrió en el mitin de Butler. E incluso después de acceder al teléfono y la computadora del atacante y entrevistar a amigos y familiares, los investigadores no han podido determinar un motivo o una ideología política claros.

Pero a medida que la gente plantea preguntas sobre el incidente de Butler, por lo general se saltan una pregunta central: ¿sería siquiera posible haber escenificado los acontecimientos de ese día? ¿Cómo podría alguien superponer una secuencia de acción ficticia sobre un evento en vivo, en tiempo real?

Spencer Parsons, profesor asociado de producción de medios en la Universidad Northwestern y cineasta independiente que ha escenificado escenas de tiroteo, aceptó con gusto explorar la hipótesis de lo que habría hecho falta para escenificar el intento de asesinato. Él no cree personalmente que el intento de asesinato contra Trump haya sido “escenificado”.

Parsons dice que lo primero que hay que considerar es cuántas personas suelen participar en la puesta en escena de un tiroteo para una producción normal en pantalla: el director, los operadores de cámara, los técnicos de cámara, los técnicos de iluminación, los ingenieros de sonido, los coordinadores de efectos especiales, los coordinadores de seguridad, y así sucesivamente. Ahora consideremos cuántas personas tendrían que estar involucradas para mantener en secreto algo tan monumental como un intento de asesinato fingido contra un candidato presidencial.

Cuando los equipos de producción escenifican un tiroteo, tienen control total sobre las cámaras, dice Parsons. Pueden grabar múltiples tomas. Pueden manipular los ángulos para crear ciertas ilusiones, lo que puede llevar horas. Pueden añadir efectos especiales en posproducción, lo que puede llevar semanas.

Escenificar un tiroteo en 360 grados en un evento en vivo, con apenas segundos para lograrlo, no permitiría nada de esto. Solo habría una toma. Los periodistas con cámaras profesionales y los espectadores con teléfonos inteligentes no dejarían margen para la manipulación digital. En su lugar, cada detalle tendría que coordinarse físicamente con una precisión exigente. Parsons dice que el supuesto equipo de puesta en escena tendría que colocar al falso asesino de una manera que permitiera al público verlo y, así, hacer que pareciera real y, al mismo tiempo, permitirle disparar antes de que las autoridades o el personal de seguridad que no estuvieran participando en la representación pudieran darse cuenta y dispararle primero. “Esta es una gran apuesta”, dice Parsons. “Tienes que tener una especie de sincronización perfecta para que eso salga bien”.

Luego está el asunto del propio falso asesino. La tarea requeriría a un atacante extraordinariamente hábil, alguien que pudiera apuntar lo suficientemente cerca de la cabeza del candidato como para que parezca que tenía la intención de alcanzarlo sin llegar a alcanzarlo. (Conocidos del hombre armado que intentó dispararle a Trump dijeron a los reporteros que fue rechazado del club de tiro con rifle de su escuela secundaria porque era un pésimo tirador.)

Y para que la situación parezca creíble, el Servicio Secreto tendría que matar al tirador designado después de que abriera fuego, un desenlace que la persona en el papel de empuñar el arma o bien no anticiparía o bien tendría que estar dispuesta a aceptar. La muerte de Comperatore añade otro cadáver a las hipotéticas indicaciones escénicas, o bien marca que las cosas se desvían horriblemente del guion, todavía sin romper el secreto circundante.

La sangre sería otra consideración, dice Parsons. Los equipos de filmación simulan heridas de bala mediante squibs, pequeños dispositivos explosivos que expulsan sangre falsa al detonarse — algunas teorías conspirativas en torno al intento de asesinato de Trump afirmaron que usó un dispositivo con líquido rojo dentro porque supuestamente la sangre en su rostro solo se vio después de que levantó la mano hacia su mejilla, aunque la investigadora Katherine FitzGerald señaló en ese momento que la primera aparición de sangre no estaba clara en los videos.

Otra técnica para escenificar el derramamiento de sangre podría implicar que el candidato se hiriera superficialmente con una pequeña hoja de afeitar, como hacen los luchadores profesionales, pero eso también presenta inconvenientes. “Una hoja con la que pudiera cortarse realmente necesita ser eliminada de la escena”, dice Parsons. “Tiene que ser extremadamente cuidadoso de no dejar caer algo así. Y si es lo suficientemente afilada como para lastimarlo deliberadamente, podría lastimarse de maneras adicionales que no tendrían sentido”.

Dado todo esto, Parsons considera que la idea de que un intento de asesinato de esta magnitud pueda ser “escenificado” es “tremendamente improbable”.

“Esto es simplemente astronómicamente difícil de escenificar”, añade. “Todo el asunto, desde una perspectiva cinematográfica, parece ser inmensamente, inmensamente difícil y realmente basado en mucho azar”.

Pero mientras la gente esté insegura respecto de, o insatisfecha con, las explicaciones subyacentes de por qué ocurrió un incidente, dice Parsons, decirles que la puesta en escena es físicamente improbable puede simplemente invitar a más especulación conspirativa.

¿Los influencers MAGA que están resucitando la idea creen sinceramente que el intento de asesinato en Butler fue “escenificado”? Es imposible saberlo y, hasta cierto punto, es irrelevante. Whitney Phillips, profesora asociada de política de la información y ética de los medios en la Universidad de Oregón, dice que le interesa menos si los promotores de la teoría conspirativa lo creen que por qué parece ser tan importante en este momento particular.

“No es que esa pregunta no importe, porque, por supuesto que importa”, dice. “Pero también tienes que pensar en las presiones del mercado. Tienes que pensar en la economía de la atención, y tienes que pensar en el hecho de que la cultura de los influencers es una cultura de métricas. Y estas son las historias que están funcionando bien”.

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