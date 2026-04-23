The New York Times denuncia la “alarmante” investigación contra su reportera que escribió sobre la novia del director del FBI

Por Brian Stelter, CNN

The New York Times informó que el FBI “inició una investigación” contra su reportera Elizabeth Williamson después de que ésta publicara un artículo sobre el director del FBI, Kash Patel, titulado “La novia de Patel busca fama y fortuna, escoltada por un equipo SWAT del FBI”.

El editor ejecutivo del Times, Joe Kahn, calificó la investigación como un intento “alarmante” del FBI de “criminalizar el periodismo de rutina”.

El Times se enteró de la investigación gracias a una fuente confidencial que alertó al colega de Williamson, Michael Schmidt. Éste publicó un artículo al respecto el miércoles por la noche, lo que provocó que grupos defensores de la Primera Enmienda denunciaran la investigación del FBI.

Clayton Weimers, director para América del Norte de Reporteros Sin Fronteras, declaró: “La misma semana en que Kash Patel presentó una demanda endeble contra The Atlantic por un artículo que no le gustó, también supimos que su FBI rastreó desesperadamente sus bases de datos para encontrar información comprometedora sobre una periodista de The New York Times cuyo reportaje lo avergonzó”.

“Este acoso continuo y antiestadounidense a los periodistas recuerda inquietantemente a los peores momentos del FBI”, afirmó Weimers. “Es hora de que Patel se retire y renuncie”.

Patel ha estado a la defensiva desde que The Atlantic publicó la semana pasada acusaciones sobre su “consumo excesivo de alcohol y ausencias injustificadas”. Negó las acusaciones y está demandando a The Atlantic por difamación.

En medio de la especulación sobre la posible pérdida de su puesto, ha salido repetidamente en Fox News, quizás intentando congraciarse con el presidente Donald Trump apareciendo en sus programas de televisión favoritos.

En su aparición del miércoles por la noche en el programa “Hannity”, calificó la historia de Williamson del 28 de febrero como “infundada” y luego elogió a Trump.

La investigación del FBI no avanzó mucho, pero los agentes “revisaron minuciosamente las bases de datos de la agencia” en busca de información sobre Williamson, según la fuente de Schmidt. Luego, “los agentes del FBI recomendaron proceder con una investigación preliminar”, pero aparentemente se toparon con “obstáculos en el Departamento de Justicia, donde los funcionarios determinaron que no había base legal para proceder”, informó.

En respuesta al Times, el FBI negó que Williamson hubiera sido “investigada personalmente”, pero confirmó los aspectos generales de la información, insistiendo en que se trataba de un caso de amenazas de muerte contra la novia de Patel, Alexis Wilkins.

“Esto fue lo que realmente sucedió: un hombre amenazó con que le ‘golpearían la cara con un rifle de asalto’ a Alexis Wilkins tras leer el artículo de Williamson”, escribió Erica Knight, estratega de relaciones públicas cercana a Patel, en X.

“Agentes del FBI entrevistaron a Alexis sobre la amenaza. Le preguntaron sobre Williamson porque el reportaje de Williamson fue lo que provocó la reacción del acusado. Esto es parte del trabajo básico de entrevista a la víctima en un caso de amenazas”, escribió Knight.

En su aparición en Fox, Patel dijo que la persona que hizo la amenaza de muerte ha sido arrestada y acusada.

Un portavoz del FBI dijo que a los investigadores “les preocupaba cómo las técnicas agresivas de reportaje cruzaban los límites del acoso”, y agregó: “El FBI no tomó ninguna otra medida con respecto a Williamson ni al reportaje”.

Hablar de “acoso”, que es un delito federal, generó preocupación entre los editores y abogados del Times. El periódico dijo que Williamson tuvo una sola llamada telefónica con Wilkins y luego intercambiaron algunos correos electrónicos, lo cual es una práctica periodística habitual.

Williamson también contactó a numerosos asociados de Wilkins, lo cual es perfectamente normal.

“Es inimaginable que alguien piense que esto constituye un delito federal”, declaró a CNN una fuente legal familiarizada con el asunto.

Sin embargo, la referencia al “acoso” se ajusta a un patrón que los periodistas han observado en los últimos años: personas que han sido objeto de noticias desfavorables afirman que los reporteros las acosaron a ellas o a sus seres queridos.

Los defensores de la libertad de prensa afirmaron que la conducta del FBI descrita por el Times constituía un abuso de poder.

Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes llamaron la atención sobre el artículo del Times y le preguntaron a Patel en una publicación en X: “¿Qué bases de datos del FBI está utilizando exactamente para buscar información sobre la periodista que se atrevió a escribir un artículo sobre su novia y el uso que usted hace de un equipo SWAT del FBI a tiempo completo para transportarla y protegerla?”.

Kahn escribió en un memorando interno obtenido por CNN que, si bien “no tenemos motivos para creer que esta sea una práctica generalizada” del FBI, “representa una escalada en las tácticas para intimidar a los periodistas que revelan información desfavorable para la administración”.

“Lo más preocupante es que se trata de un intento de criminalizar la labor periodística rutinaria: en este caso, entrevistar a personas, desarrollar fuentes, asistir a eventos públicos y brindar a los entrevistados la oportunidad de responder”, escribió Kahn. “Continuaremos cubriendo a esta administración de manera completa e imparcial, como siempre lo hemos hecho. Y apoyamos a Elizabeth y su labor periodística sin reservas”.

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