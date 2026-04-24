Como en Gaza: imágenes satelitales revelan la magnitud de la destrucción israelí en el Líbano

Por Zeena Saifi, Allegra Goodwin, Rayhana Zaiter y Farida Elsebai, CNN

El 14 de abril, imágenes satelitales mostraron el centro de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, gravemente dañado, con patrones grises de escombros que sugieren incendios compatibles con demoliciones. Para el 23 de abril, los edificios y estructuras restantes habían quedado completamente arrasados.

Cuando Hezbollah disparó cohetes contra Israel el 2 de marzo, dos días después de que Israel y EE.UU. declararan la guerra contra Irán, la operación israelí para destruir al grupo se convirtió rápidamente en una misión para arrasar amplias zonas del sur del Líbano.

Mientras aviones de guerra israelíes realizaban ataques aéreos en todo el país, los soldados tomaron más territorio en el sur. Las operaciones terrestres comenzaron a adquirir el aspecto de las vistas en Gaza: excavadoras derribando edificios y demoliciones arrasando pueblos enteros.

Incluso después del acuerdo de alto el fuego de la semana pasada entre Israel y Hezbollah, esas operaciones terrestres han continuado.

Un análisis de imágenes satelitales realizado por CNN revela la magnitud de la destrucción.

Cientos de edificios —la mayoría de los cuales parecen ser viviendas— han quedado completamente arrasados ​​o inhabitables.

Imágenes satelitales y videos posteriores al anuncio del alto el fuego del 16 de abril muestran que las demoliciones continúan a buen ritmo, con excavadoras y vehículos blindados claramente visibles.

Grupos de derechos encendieron la alarma, advirtiendo que la ofensiva militar de Israel está replicando tácticas usadas en Gaza: desde ataques masivos contra infraestructura crítica y centros de salud, hasta el ataque a periodistas y la guerra psicológica.

Funcionarios israelíes han presentado planes para una “zona de seguridad” a largo plazo dentro de la frontera —aunque ahora se prefiere el término “línea de defensa avanzada”—. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que sus fuerzas ampliarán sus posiciones 10 kilómetros (6 millas) hacia el interior del Líbano.

Altos cargos del Gobierno de Israel han sido claros sobre lo que eso significa.

El ministro de Defensa, Israel Katz, prometió destruir todas las viviendas en pueblos cercanos a la frontera, en línea con lo que llamó “el modelo de Rafah y Beit Hanoun”.

Rafah y Beit Hanoun son ciudades situadas en los extremos sur y norte de Gaza, que han sido devastadas por las fuerzas israelíes durante los últimos dos años y medio.

Tras el anuncio de alto el fuego la semana pasada, Katz redobló la apuesta, diciendo que la “destrucción de casas en los pueblos libaneses de la línea de contacto” continuará, describiéndolos como “puestos de avanzada terroristas”.

Las fuerzas israelíes dicen que están atacando infraestructura de Hezbollah en todo el país en respuesta al lanzamiento de miles de cohetes, drones y misiles antitanque hacia Israel desde 2023.

Aseguran que Hezbollah instala y almacena armas en viviendas civiles y ha difundido imágenes de armas y municiones que, según afirma, sus soldados han descubierto durante registros, así como lo que dijo que era un centro de mando subterráneo oculto bajo una tienda de ropa.

Altos funcionarios de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) dicen que Israel impondrá lo que llama una “línea amarilla” en el Líbano, impidiendo que los residentes regresen a las áreas ocupadas por el ejército israelí.

Es una táctica tomada directamente de la renovada ocupación de Israel del territorio de Gaza.

Allí, comenzó como una línea amarilla temporal en un mapa, que demarcaba un área ocupada por las fuerzas israelíes tras el alto el fuego negociado por Trump el pasado octubre.

Pero después de unas semanas, bloques de hormigón pintados de amarillo empezaron a aparecer en el terreno, lo que le dio una sensación de permanencia, que solo se ha profundizado. Cruzar la línea sigue estando prohibido para los residentes, cientos de los cuales han sido abatidos por acercarse demasiado, según funcionarios palestinos.

La nueva línea amarilla de Israel en el sur del Líbano parece igualmente divisiva, separando 55 pueblos y aldeas del resto del país.

Las FDI han dicho a los residentes que no regresen, disparando contra civiles que, según dijeron, se acercaban a la línea amarilla en múltiples ocasiones, y añadiendo que están “autorizadas a seguir destruyendo infraestructuras terroristas incluso durante el alto el fuego”.

Gran parte del sur del Líbano –una zona mayoritariamente musulmana chiita con una fuerte presencia de Hezbollah– ya había quedado dañada y despoblada tras más de dos años de guerra con Israel. Pero la destrucción se intensificó tras el inicio de la más reciente ofensiva el 2 de marzo.

CNN analizó imágenes satelitales proporcionadas por Airbus para evaluar la creciente magnitud de los daños al reanudarse las hostilidades.

En los primeros 10 días de la ofensiva de marzo de Israel, CNN contabilizó 523 edificios destruidos en 22 comunidades. Además de viviendas, el análisis de CNN indica que las fuerzas israelíes destruyeron mezquitas, farmacias, cafés y talleres mecánicos.

Videos filmados por residentes muestran demoliciones controladas en curso, mientras que las imágenes satelitales revelan un patrón de bulldozers y excavadoras israelíes operando en zonas ya gravemente dañadas, lo que indica que fuerzas terrestres se desplazaron a áreas previamente atacadas desde el aire.

Para los residentes del sur del Líbano, esta última guerra representa un nuevo capítulo en la historia del desplazamiento.

Según el Comité Internacional de Rescate, casi 1,3 millones de libaneses han sido desplazados. La mayoría pertenecen a comunidades chiitas, muchas de las cuales ya habían sido expulsadas de sus hogares en 2024.

Hassan Rammal es uno de ellos.

Su aldea, Adaisseh, está ubicada justo en la frontera entre Israel y el Líbano. Muchos de sus residentes, como el propio Rammal, apoyan a Hezbollah.

El empresario de 62 años huyó con su esposa y sus tres hijos a Beirut a comienzos de 2024, con la esperanza de regresar una vez que la guerra se calmara.

“El desplazamiento tiene un sentido de tragedia. Dejar tus recuerdos, tu hogar, dejar todo lo que has sembrado; todo lo que has construido y cultivado con tus propias manos”, declaró a CNN.

Poco después de que la familia huyera, Rammal dijo que recibió la noticia de que su casa había sido destruida, probablemente por un ataque aéreo.

“Sentí como si me hubieran arrebatado el alma y la vida, mis recuerdos”, dijo.

Rammal también era propietario de un edificio comercial y residencial de varias plantas en las cercanías que resultó parcialmente dañado por el ataque. Había tiendas en la planta baja y cuatro apartamentos en la planta superior. Después de que Israel y Hezbollah acordaran un cese de hostilidades en noviembre de 2024, regresó a Adaisseh para reconstruir el complejo, con la esperanza de vivir en uno de los apartamentos con su familia.

La construcción comenzó en febrero de este año, pero se detuvo unas semanas después al reanudarse la guerra. Junto con su familia, Rammal abandonó Adaisseh otra vez.

Poco después, recibió un vídeo grabado con un dron que mostraba imágenes apocalípticas de su pueblo. Casi todos los edificios quedaron reducidos a escombros, incluido el que pretendía renovar.

Una imagen satelital tomada días antes, el 18 de marzo, mostraba dos excavadoras a pocos metros de su propiedad, que aún seguía en pie, lo que indicaba que probablemente había sido demolida por las excavadoras israelíes.

La situación es similar en otros lugares. En Khiam, a unos 5 kilómetros al norte de la frontera, extensas zonas verdes se han vuelto marrones tras las obras de excavación israelíes. Imágenes satelitales del 22 de abril muestran excavadoras y retroexcavadoras trabajando en la zona.

Ali Al-Abbani, de 20 años, solo conoce Khiam y es demasiado joven para haber vivido las guerras anteriores del Líbano con Israel. “Esta es la primera guerra que he experimentado, y no puedo describir lo aterradora que es”, declaró a CNN desde el valle de Bekaa, en el Líbano, donde se encuentra desplazado junto a sus padres y su hermano.

Cada vez que un dron o un avión de combate israelí sobrevuela la zona, explicó a CNN, su cuerpo entra en estado de shock y suele correr a abrazar a su madre. Cuenta que vio una imagen satelital de su pueblo natal, enviada a un grupo de WhatsApp a principios de este mes, que mostraba que su casa quedó reducida a escombros.

“Mi madre pasó toda la noche llorando. Yo empecé a llorar… todos mis recuerdos están en esa casa, cada rincón”, dijo.

El actual alto el fuego entre Israel y Hezbollah es el segundo desde que estalló la guerra en octubre de 2023. Tras el primero, en noviembre de 2024, Israel mantuvo una presencia militar en el sur del Líbano, operando cinco bases de operaciones avanzadas, según confirmaron las FDI. Según un análisis de imágenes satelitales realizado por CNN, entre octubre de 2025 y enero de 2026 se establecieron otras cuatro posiciones israelíes, aunque el ejército israelí no las ha confirmado públicamente.

Jeremy Binnie, especialista en defensa de Medio Oriente en Janes, una firma de inteligencia de defensa con sede en Londres, declaró a CNN que las FDI probablemente estaban ampliando su presencia para “proporcionar mejor visibilidad del territorio libanés que las posiciones israelíes existentes en la frontera”.

Añadió que esto coincidía con los planes israelíes de ocupar la nueva zona de seguridad a largo plazo, pero advirtió que la construcción de posiciones adicionales en el interior del país podría dejar a los soldados israelíes “en posiciones aisladas, expuestas a inevitables ataques insurgentes”.

Por su parte, Hezbollah afirmó que no reconocerá el alto el fuego a menos que Israel se retire, prometiendo “resistir la ocupación y expulsarla de nuestra tierra”.

El futuro de 600.000 libaneses en el sur sigue siendo incierto: tanto si regresarán a casa como si quedará alguna casa a la que regresar.

Rammal, el empresario de 62 años, dice que el Líbano “nunca ha tenido un día de paz” con su vecino del sur.

Y se burla de los planes de Israel de ocupar partes del sur del Líbano.

“Dicen que quieren mantener su país seguro, mientras que hacen que otros países sean inseguros. Pueden decir lo que quieran; no habrá zona de seguridad”, declara.

“Aunque solo construyamos una tienda de campaña, regresaré… este es mi pueblo, hasta mi último aliento”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Billy Stockwell y Gianluca Mezzofiore, de CNN.