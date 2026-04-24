La defensa desafortunada de Trump a un soldado acusado de apostar por la caída de Maduro en Polymarket

Análisis de Aaron Blake, CNN

Por primera vez, vemos que se exige responsabilidad legal por la oleada de operaciones especulativas sospechosamente oportunas en mercados de predicción, justo antes de importantes decisiones de la administración Trump.

El Departamento de Justicia ha imputado a un soldado de las fuerzas especiales estadounidenses que presuntamente utilizó información clasificada para ganar US% 400.000 en Polymarket aprovechando la operación estadounidense de enero para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Las acusaciones parecen confirmar la preocupación generalizada sobre la posibilidad de que funcionarios gubernamentales participen en lo que se podría considerar uso de información privilegiada.

Pero el presidente Donald Trump, quien suele restar importancia a las malas acciones de sus aliados y ha indultado a varios estafadores de alto perfil, no parece demasiado preocupado por todo el asunto.

Cuando se le preguntó a Trump el jueves sobre la imputación del sargento mayor Gannon Ken Van Dyke, preguntó si Van Dyke había apostado a favor o en contra del derrocamiento de Maduro.

Cuando le informaron que el soldado había predicho la destitución de Maduro, Trump lo comparó con la apuesta del jugador de béisbol Pete Rose a que su equipo ganaría.

Rose fue expulsado de las Grandes Ligas de Béisbol en 1989 después de que una investigación revelara que había apostado en partidos mientras dirigía a los Rojos de Cincinnati. Los defensores de Rose argumentaron que apostar a que su equipo ganaría atenuó la gravedad de sus infracciones relacionadas con las apuestas.

“Es como si Pete Rose apostara por su propio equipo”, dijo Trump, y agregó: “Ahora bien, si hubiera apostado en contra de su equipo, eso no sería válido. Pero apostó por su propio equipo”.

“Lo investigaré”, concluyó.

Luego, le preguntaron a Trump sobre una serie de apuestas ganadoras sospechosamente oportunas sobre la guerra con Irán. En un caso, según informó Marshall Cohen de CNN el mes pasado, el corredor de bolsa ganó el 93% de sus apuestas —una tasa de éxito extremadamente improbable— y obtuvo casi un millón de dólares.

Nick Vaiman, director ejecutivo de Bubblemaps, la empresa de análisis que descubrió las operaciones, lo calificó como una “fuerte señal de actividad privilegiada”.

Al preguntársele si le preocupaba, Trump habló en términos generales sobre su descontento con los mercados de predicción. Dijo que “no estaba contento con nada de eso”.

Pero también añadió: “Es lo que hay”.

Esto distaba mucho de ser una advertencia contundente contra ese tipo de actividad. De hecho, la comparación con Pete Rose llevó a algunos a preguntarse si Trump podría indultar al soldado, dado su apoyo a Rose.

Al menos un par de aliados prominentes de Trump ya han dicho que debería indultar al soldado.

Pero la comparación con Rose no es apropiada.

Si bien es cierto que el soldado supuestamente apostó a que Maduro sería derrocado, no fue lo único en lo que apostó. Y las operaciones fueron lucrativas porque el soldado conocía la operación clasificada que intentaría derrocar a Maduro, mientras que otros apostadores la desconocían.

Esto le permitió al soldado ganar aproximadamente doce veces los US$ 34.000 que apostó, según la acusación.

La comparación tendría más sentido si la incursión para derrocar a Maduro hubiera sido un evento premeditado del que todos supieran que iba a ocurrir, y si se pudiera apostar sobre su éxito o fracaso. Pero no fue así; era información clasificada.

La acusación alega que Van Dyke “se apropió indebidamente de información clasificada y no pública del Gobierno de EE.UU. sobre una operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores… para obtener más de US$ 400.000 en ganancias ilícitas”.

Además, Van Dyke no solo está acusado de apostar a que Maduro estaría fuera del poder a finales de enero. También se alega que apostó a que las fuerzas estadounidenses estarían en Venezuela a finales de ese mes, y a que Trump invocaría poderes de guerra contra Venezuela.

Así que claramente no se trataba solo de apostar por el éxito de uno mismo.

La respuesta, algo tibia, de Trump también resulta interesante dada la implicación de su hijo en el sector y las acusaciones de los demócratas de que este problema podría extenderse a niveles superiores de la administración.

Donald Trump Jr. se unió al consejo asesor de Polymarket el año pasado, y su fondo de capital de riesgo ha invertido una cantidad no revelada en la empresa. También asesora a otra empresa de mercados de predicción, Kalshi. (Nota: CNN tiene una asociación con Kalshi, que le proporciona datos. Sus empleados editoriales no tienen permitido apostar en mercados de predicción ni de eventos). Trump Jr. ha declarado a través de un portavoz que no opera en mercados de predicción y que no ha tenido ningún contacto con el gobierno federal en nombre de ninguna de las dos empresas.

El presidente Trump indicó el jueves que no le agradaba la reciente popularidad de las apuestas, pero su familia tiene una participación significativa en este sector. Y la controversia actual parece ser un problema importante para la industria.

Legisladores demócratas como el senador Chris Murphy de Connecticut han planteado la posibilidad de que funcionarios de la administración Trump se enriquezcan utilizando información privilegiada. Hace dos semanas, Cohen de CNN informó que la Casa Blanca advirtió al personal que no participara en operaciones con información privilegiada en mercados de predicción ni en otras plataformas.

No hay pruebas contundentes de irregularidades por parte de nadie más que del soldado. Pero si alguien de mayor rango estuviera involucrado en este problema, no es difícil imaginar que Trump recurriría a la táctica de Pete Rose para restarle importancia a la situación.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.