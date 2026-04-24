¿Quién fue Celeste Rivas Hernández, la chica de 14 años por cuya muerte se acusa al cantante d4vid?

Por Ray Sanchez y Kyung Lah, CNN

La unida y familiar ciudad de Lake Elsinore, en el condado de Riverside, se encuentra a unos 110 kilómetros al sureste, un mundo aparte del brillo y el glamour de Hollywood Hills.

Celeste Rivas Hernández creció en Lake Elsinore, donde era una habitual de la tienda de la esquina calle abajo de su casa. Los vecinos aún la recuerdan paseando con su mochila y su largo cabello negro rizado sobre su figura de 1,57 metros.

Kayleigh Cortez, una vecina, recordó la primera vez que vio a Celeste hace tres años.

“Yo dije: ‘Oh, mira a esa niña. Tenía rizos grandes y hermosos. Es una niña pequeña hermosa’”, recordó Cortez.

La siguiente vez que Cortez vio a Celeste fue cuando su foto apareció en las noticias después de que su cuerpo desmembrado y en descomposición fuera descubierto en el maletero de un Tesla propiedad del cantante de alt-pop que se hace llamar d4vd. El auto estaba estacionado en una calle del exclusivo vecindario de Hollywood Hills, donde el artista, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, había alquilado una casa multimillonaria en las colinas bajo el icónico letrero de Hollywood.

Su cuerpo fue hallado un día después de lo que habría sido su cumpleaños número 15.

“Hollywood siempre atraerá a los niños”, dijo Cortez, de 36 años, que tiene una hija de 14. “Conocer a una celebridad o hacer algo fuera de lo normal es genial para cualquier adolescente. Lake Elsinore es pequeño. Es bastante tranquilo. No es un lugar bullicioso”.

Aproximadamente un año después de que Cortez viera por primera vez a Celeste en la calle, familiares y amigos comenzaron a reportar a la niña como desaparecida, a partir de principios de 2024. Ella y d4vd aparecieron juntos en una transmisión en vivo de Twitch en enero. Entre entonces y marzo de 2024, él fue fotografiado bajándose de un Tesla negro cerca de la casa de la estudiante de séptimo grado.

Celeste también fue fotografiada entre bastidores en uno de sus conciertos en Los Ángeles en junio de 2024. Fue vista con vida por última vez yendo a la casa de d4vd en abril de 2025.

Tenía 13 años en ese momento, una adolescente vista en fotos ampliamente difundidas con rizos gruesos y oscuros que resaltan su sonrisa suave.

Le encantaba Hello Kitty, y el cartel de persona desaparecida en Lake Elsinore decía que fue vista por última vez usando pantuflas de Hello Kitty.

“No quiero que la recuerden como una niña rebelde o una fugitiva”, dijo Cortez, quien inició y cuida un monumento improvisado afuera de la casa donde Celeste vivía con su familia.

“Era una hija, una hermana, una amiga. Era una niña que solo intentaba entender la vida, y no llega a crecer”, dijo Cortez. “No pudo casarse ni tener hijos porque alguien se lo arrebató”.

El lunes, tras una investigación de varios meses, Burke, de 21 años, se declaró inocente de homicidio premeditado. El fiscal de distrito de Los Ángeles añadió “circunstancias especiales” al cargo, lo que hace que la sentencia sea elegible para la pena de muerte. Los fiscales dicen que tuvo una relación sexual con la menor y la mató después de que ella amenazara con exponerlo. Presuntamente participó en “abuso sexual continuo” de Celeste desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024, de acuerdo con una denuncia penal.

Blair Berk, una de las abogadas de d4vd, escribió en un comunicado el lunes: “La evidencia real en este caso mostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David”.

Celeste murió por “múltiples lesiones penetrantes”, según un informe de autopsia publicado el miércoles. Tenía heridas en el pecho y el abdomen que “pueden representar lesiones por fuerza cortante”, dijo la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles en el informe.

Se encontró un tatuaje que decía “Shhh….” en el interior de su dedo índice derecho, de acuerdo con el informe de la autopsia, similar al tatuaje que d4vd tiene en el dedo.

Dos dedos fueron seccionados y faltaban de su otra mano.

Desde que el cuerpo desmembrado de Celeste fue descubierto en el Tesla de Burke, la mayor parte de la cobertura noticiosa del caso se ha centrado en la incipiente sensación musical conocida por su legión de fans, en su mayoría jóvenes, como d4vd.

Sin embargo, la breve vida de Celeste ha recibido relativamente poca atención.

La familia de Celeste se ha mantenido en gran medida fuera de la vista pública desde que se descubrió su cuerpo.

En un comunicado, el abogado de la familia dijo que los padres, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, pidieron privacidad mientras lloran la pérdida de su hija.

“La familia Rivas Hernández está comprometida a garantizar que la voz de Celeste sea escuchada y que su memoria sea honrada a lo largo de este proceso”, dijo el abogado de la familia, Patrick Steinfeld.

“Celeste era una chica hermosa y fuerte a la que le encantaba cantar y bailar”, dijo la familia en un comunicado.

“La queremos muchísimo y ella siempre nos decía que nos quería”, añadieron. “La extrañamos profundamente. Lo único que queremos es justicia para Celeste”.

Tras la publicación del informe de la autopsia el miércoles, Steinfeld afirmó que los hallazgos han causado un “profundo dolor emocional” a los seres queridos de Celeste.

“La familia Rivas Hernández está absolutamente devastada por los hallazgos contenidos en el informe del médico forense sobre la horrible y espantosa muerte de su amada hija”, dice el comunicado. “Solicitan respetuosamente privacidad, comprensión y paciencia mientras procesan esta información”.

Por ahora, amigos y vecinos honran la memoria de Celeste en el monumento que Cortez inició con una sola foto de la niña y algunas flores. Ahora incluye flores frescas, animales de peluche, juguetes, velas y un enorme letrero que dice: “Justicia para Celeste Rivas”. Los vecinos se detienen para presentar sus respetos, a menudo dejando flores y otros recuerdos.

“En cada festividad le hago algo, como para el Día de San Valentín, para Navidad, y simplemente lo pongo ahí. Se ha convertido como en una labor de amor para mí”, dijo Cortez.

Un día, un hombre que Cortez cree que es un tío de Celeste salió de la casa de la chica y se arrodilló ante el monumento, sollozando inconsolablemente, dijo. Los familiares siempre le hacen a Cortez el gesto de decir “gracias” con los labios cuando pasan en coche.

“Este monumento es sobre Celeste y sobre su legado y su impacto”, dijo Cortez.

Su breve vida ha tenido un impacto en muchos residentes de Lake Elsinore, incluido Elie Naddaf, quien es dueño de una tienda en la esquina a unas pocas puertas de donde vivía Celeste.

“Siento como si la conociera de toda la vida, durante 11 años aquí”, dijo Naddaf.

Takis y refresco eran sus meriendas favoritas por la tarde, recordó. En los días lluviosos, Naddaf preparaba chocolate caliente para Celeste y otros niños que esperaban el autobús escolar.

“No sabes el futuro, hacia dónde iba con esta chica”, lamentó. “No sabes cuál era su sueño… Todo esto le fue arrebatado, a ella, a su familia”.

Naddaf aseguró que mantuvo a su hija de 17 años fuera de la escuela durante aproximadamente una semana después de enterarse de la muerte de Celeste. Quería “simplemente pasar tiempo con ella y hablar con ella” sobre los muchos riesgos que enfrentan los adolescentes.

Cortez dijo que ella y su hija hablan de Celeste casi todos los días.

“Sus amigos son muy protectores con Celeste y con su nombre porque ella no está aquí para defenderse”, dijo.

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Con información de Jack Hannah, Jason Kravarik, Elizabeth Wolfe, Andi Babineau, Alaa Elassar, Zoe Sottile, Thomas Bordeaux y Allison Gordon, de CNN.