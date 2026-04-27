El nuevo CEO de Disney enfrenta su primera gran prueba con Trump: las presiones sobre Jimmy Kimmel

Por Brian Stelter, CNN

El nuevo CEO de Disney, Josh D’Amaro, quien sucedió a Bob Iger hace apenas seis semanas, está enfrentando su primera gran prueba con Trump.

El presidente Donald Trump está presionando públicamente a Disney para que despida a Jimmy Kimmel por un chiste del presentador nocturno de ABC la semana pasada.

No hay indicios de que Disney esté pensando en hacerlo. Pero la presión —que también proviene de la primera dama Melania Trump y de una serie de aliados de Trump— ha creado un dolor de cabeza para D’Amaro, quien anteriormente dirigía los parques temáticos de Disney y ahora también supervisa cadenas como ABC.

Un portavoz de D’Amaro no respondió a una solicitud de comentarios. Representantes de ABC y de Kimmel también han mantenido silencio desde que estalló la controversia.

Los productores de Kimmel estuvieron ocupados el lunes por la tarde preparando el nuevo episodio de esa noche, que está previsto que se emita a las 11:35 p.m. en las estaciones de ABC.

La semana pasada Kimmel promocionó a Oz Pearlman, quien iba a ser el artista en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado, como su invitado especial el lunes por la noche.

Pero Pearlman no pudo presentarse frente al presidente y la multitud reunida después de que un hombre armado abriera fuego afuera del salón de baile donde se celebraba la cena.

Posteriormente, Pearlman se retiró de la aparición en Kimmel; será reemplazado por Jon Lovett, el comediante y podcaster progresista que antes fue redactor de discursos del presidente Barack Obama.

Lovett ha aparecido en “Jimmy Kimmel Live!” múltiples veces en el pasado.

El otro invitado del lunes por la noche que fue promocionado la semana pasada, el actor Anthony Anderson, aún tiene previsto aparecer en el programa.

Tras bambalinas, es probable que los ejecutivos de ABC y Kimmel estén discutiendo lo que podría decir en el programa del lunes por la noche sobre la controversia.

Kimmel bromeó en el episodio del jueves pasado diciendo que la primera dama tenía “un resplandor como el de una viuda expectante”.

El chiste —aparentemente sobre la edad del presidente— fue uno en una larga lista de remates envenenados a expensas de Trump. Kimmel fingió realizar un roast del presidente, ya que la cena de corresponsales iba a contar con Pearlman, un mentalista, en lugar de un comediante.

La frase “viuda expectante” fue recontextualizada después del tiroteo del sábado por la noche. El presunto atacante fue acusado el lunes de intentar asesinar a Trump.

Medios e influencers pro-Trump arremetieron contra Kimmel en línea, presagiando un esfuerzo concertado por parte del Gobierno de Trump para sacarlo.

La primera dama condenó a Kimmel el lunes por la mañana, y el presidente dio seguimiento unas horas después, calificando el comentario al aire de Kimmel como un “despreciable llamado a la violencia” y vinculándolo directamente con el incidente del tiroteo.

Para Disney, todo esto se siente un poco como una repetición.

El pasado septiembre, en medio de una campaña anterior de presión del Gobierno de Trump contra Kimmel, ABC suspendió el programa “indefinidamente”, solo para traerlo de vuelta menos de una semana después.

La cadena logró enfurecer tanto a los opositores de Trump por apartar a Kimmel y parecer capitular ante el presidente como a los seguidores de Trump al permitir que Kimmel volviera al aire.

En aquella ocasión, cuando Iger aún era CEO, ABC sintió que tenía que actuar rápidamente después de que dos grandes propietarios de estaciones afiliadas a ABC, Nexstar y Sinclair, dijeran que preemptarían el programa de Kimmel en sus respectivos mercados.

La número dos de Iger, Dana Walden, quien tiene una relación cercana con Kimmel, dijo más tarde que la suspensión fue un esfuerzo por “bajar la temperatura” después de que Kimmel enfureciera a los conservadores con un comentario sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

“Queríamos resolver la situación de cierta manera para proteger a nuestros empleados, para pensar en nuestra audiencia”, le dijo a Bloomberg.

Walden es ahora la número 2 de D’Amaro como presidenta y directora creativa principal de Disney.

Nexstar y Sinclair siguen haciendo negocios con ABC y siguen constando oficialmente como que tienen reservas sobre el programa de Kimmel. Pero podrían dudar en retirar a Kimmel esta vez, ya que la reacción contra su boicot fue tan intensa el pasado septiembre.

Kimmel, quien ha sido un crítico abierto del presidente durante años y ha asistido a manifestaciones de No Kings en los últimos meses, ha argumentado que la política es “inevitable” para él en este momento.

A principios de este mes, en el pódcast “IMO” de Michelle Obama, dijo: “Creo que sería vergonzoso si no habláramos de esto. Sería una vergüenza”.

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