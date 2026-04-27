El sospechoso de los asesinatos de estudiantes de Florida buscó en ChatGPT cómo deshacerse de un cuerpo, dicen fiscales

Por Amanda Musa y Chris Boyette, CNN

Los fiscales han revelado nuevas pruebas en la muerte de un estudiante de doctorado de Florida cuyo cuerpo fue encontrado la semana pasada en un puente de la bahía de Tampa, incluido un cronograma de los hechos que rodean la muerte de Zamil Limon y la desaparición de su amiga cercana, la estudiante de posgrado Nahida Bristy.

El compañero de piso de Limon, Hisham Abugharbieh, ha sido acusado de dos cargos de homicidio premeditado con agravantes con un arma en las muertes de los estudiantes, ambos de 27 años. Bristy sigue desaparecida mientras las autoridades trabajan para identificar restos humanos adicionales recuperados el domingo al sur del puente, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

Los investigadores buscan videos de dashcam de cualquiera que haya conducido por el puente Howard Frankland el 17 de abril entre la 1 y las 5 a.m., según una publicación de Facebook de la oficina del sheriff. La publicación incluye un video de agentes en una embarcación cerca de un puente durante una búsqueda.

Abugharbieh, de 26 años, debe comparecer ante el tribunal el martes para una audiencia de estado, según documentos judiciales. Inicialmente se esperaba que compareciera ante el tribunal para una audiencia de detención preventiva, pero se ha pospuesto a la espera de las discusiones de la audiencia de estado, muestran los documentos judiciales.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Hillsborough dijo que había sido asignada al caso, pero se negó a compartir detalles, citando el derecho de Abugharbieh a un juicio justo.

Limon, un estudiante de Bangladesh en la Universidad del Sur de Florida en Tampa, fue asesinado por “múltiples lesiones por fuerza cortante”, según un documento presentado el sábado en el Tribunal del Condado de Hillsborough y publicado el domingo.

Los fiscales han pedido que Abugharbieh permanezca en la cárcel a la espera del juicio debido a la naturaleza de los presuntos delitos, según una moción de detención preventiva. La muerte de Limon fue declarada un homicidio, afirma la moción, citando un informe del médico forense que señaló una profunda herida de arma blanca en la parte baja de la espalda que penetró su hígado, entre otras heridas.

“La naturaleza brutal y violenta del delito en el que las víctimas fueron asesinadas por el acusado establece una probabilidad de peligro que su liberación representa para la seguridad de la comunidad”, dice la moción. “Ninguna condición de liberación protegerá razonablemente a la comunidad del riesgo de daño físico”.

El cuerpo de Limon fue encontrado el viernes en el lado norte del puente Howard Frankland, dice la moción, y agrega que se “cree que (Bristy) fue desechada de una manera similar a (Zamil) Limon”.

Los investigadores han dicho a la familia de Bristy en Bangladesh que creen que ella podría estar muerta basándose en la cantidad de sangre encontrada en el apartamento del área de Tampa compartido por Limon y el sospechoso, dijo su hermano a la afiliada de CNN WTSP.

Limon había vivido en el apartamento solo dos meses, dijo a CNN su hermano menor, Zubaer Ahmed. Limon “a menudo nos decía que (Abugharbieh) era horrible, desagradable, una persona poco sociable”, dijo Ahmed.

Ahmed dijo que había escuchado que su hermano presentó una queja contra Abugharbieh ante la administración del complejo de apartamentos hace unas dos semanas. CNN se ha comunicado con el complejo para solicitar comentarios.

Entre otras afirmaciones, los fiscales han alegado que Abugharbieh le hizo a ChatGPT una serie de preguntas —incluida una sobre poner un cuerpo humano en un contenedor de basura— en los días antes de que Limon y Bristy desaparecieran.

También pidió cinta adhesiva, bolsas de basura, combustible para encendedor, iniciador de fuego y carbón vegetal en Amazon en la semana previa a los asesinatos, y una confirmación de compra mostró que una barba falsa había sido enviada por Amazon el 15 de abril, según una declaración jurada de informe criminal.

“¿Qué pasa si un humano es puesto (sic) en una bolsa de basura negra y arrojado a un contenedor de basura?”, preguntó Abugharbieh al chatbot de inteligencia artificial el 13 de abril, tres días antes de que los dos fueran vistos por última vez, dice la moción.

El chatbot respondió que sonaba peligroso, afirma la moción, antes de que Abugharbieh enviara otro mensaje: “¿Cómo se darían cuenta?”.

El 15 de abril, Abugharbieh le preguntó a ChatGPT si podía tener legalmente un arma en casa sin licencia y si se podía cambiar el número VIN de un automóvil, afirma la declaración jurada.

En los días posteriores a los asesinatos, las búsquedas en línea continuaron. El 19 de abril, Abugharbieh le preguntó a ChatGPT: “¿Ha habido alguien que haya sobrevivido a una bala de francotirador en la cabeza?”, “¿Mis vecinos oirán mi arma?” y “¿Hay una temperatura del agua que queme de inmediato?”, afirma la declaración jurada. El 23 de abril, buscó: “¿Qué significa adulto desaparecido en peligro?”, según el escrito.

Ambos estudiantes de doctorado de Bangladesh, Limon y Bristy, fueron vistos u oídos por última vez el 16 de abril y su desaparición se reportó al día siguiente, muestra la moción.

Abugharbieh dijo a los detectives de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough que no vio a la pareja ese día, afirma la declaración jurada.

En una entrevista de seguimiento, Abugharbieh inicialmente dijo a los detectives que la pareja “nunca había estado en su vehículo ni él fue a Clearwater”, una ciudad al otro lado de la bahía de Tampa, dice la moción. Cuando se le confrontó con que su vehículo había estado en Clearwater, dijo que fue allí para buscar lugares de pesca y que había borrado su historial de ubicación, según la declaración jurada.

Cuando luego se le confrontó con que el teléfono celular de Limon también había registrado señal en Clearwater, Abugharbieh cambió su versión nuevamente, diciendo a los detectives que Limon le había pedido que lo llevara con su novia a Clearwater, afirma la declaración jurada.

Durante estas entrevistas, el meñique izquierdo de Abugharbieh estaba envuelto en una venda, una herida que más tarde dijo que se hizo mientras cortaba cebollas, dice la moción. Señaló que inicialmente envolvió la herida con cinta adhesiva y papel higiénico. Los detectives también observaron una laceración reciente en la parte superior del tríceps izquierdo y cortes adicionales en ambas piernas, según el escrito.

Los investigadores señalaron un pedido de DoorDash realizado desde el teléfono de Abugharbieh aproximadamente a las 10:24 p.m. del 16 de abril por artículos de un CVS en East Fowler Avenue, incluidos bolsas de basura, toallitas Lysol y Febreze, según la declaración jurada. El pedido fue entregado en la puerta del apartamento aproximadamente a las 10:57 p.m., afirma el escrito.

Otro compañero de cuarto dijo a los investigadores que vio a Abugharbieh usar un carrito con ruedas a última hora del 16 de abril y hasta el 17 de abril para mover cajas de cartón desde su habitación hasta un contenedor compactador de basura en su complejo de apartamentos, según la moción.

Los datos del teléfono de Abugharbieh muestran que hizo dos viajes separados al puente Howard Frankland en las primeras horas de la mañana del 17 de abril, según la declaración jurada.

Posteriormente, los investigadores recuperaron del contenedor objetos pertenecientes a Limon, incluidos una identificación estudiantil, tarjetas de crédito y gafas como las que usaba, según el escrito. También se encontraron una camiseta gris y una alfombrilla de piso negra como las que faltaban del área común de la cocina del apartamento, dice la moción.

Los objetos recuperados del contenedor dieron positivo en sangre, y pruebas de laboratorio posteriores vincularon perfiles desarrollados a partir de la camiseta gris con Limon y la alfombrilla de piso con Bristy, según la moción.

Un material aplicado en el apartamento reveló un patrón amplio de sangre desde el vestíbulo de entrada, a través de la cocina, hacia el pasillo y en dirección al dormitorio de Abugharbieh, según la declaración jurada.

En su dormitorio, los investigadores encontraron “dos patrones distintos en el suelo que parecían tener una forma de tamaño relativamente humano”, impregnados en la alfombra, con patrones consistentes con manchas por arrastre y arrastre, afirma el escrito.

Las zapatillas deportivas y el paraguas de Bristy —como los que se le vio usar y llevar en la vigilancia del campus el día que desapareció— fueron encontrados en el dormitorio de Limon, junto con un monedero que contenía su identificación de la USF y tarjetas de crédito, afirma la declaración jurada.

La declaración jurada concluye: “no se ha descubierto ninguna evidencia durante el curso de la investigación que respalde alguna probabilidad de que Nahida Bristy permanezca con vida”.

Además de los dos cargos de homicidio premeditado con agravantes con un arma, Abugharbieh enfrenta cargos por trasladar ilegalmente un cadáver, no reportar una muerte con la intención de ocultarla, manipulación de evidencia física, encarcelamiento falso y agresión, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

“Este es un caso profundamente perturbador que ha sacudido a nuestra comunidad y ha afectado a muchos que esperaban una resolución segura”, dijo el sheriff Chad Chronister en un comunicado el viernes.

Abugharbieh fue arrestado la mañana del 24 de abril en una casa en Lutz, Florida, después de que las autoridades respondieran a un incidente de violencia doméstica que involucraba a un familiar, informó la oficina del sheriff.

Abugharbieh también fue acusado en ese caso de agresión menor y encarcelamiento falso, un delito grave. Los dos cargos de homicidio con agravantes se añadieron más tarde esa misma noche mediante una orden de arresto, según muestran los registros judiciales.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Hillsborough dijo en un comunicado: “seguimos enfocados en representar a nuestro cliente a través del proceso legal”.

Abugharbieh compareció por primera vez ante el tribunal el sábado por la mañana.

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Con información de Karina Tsui e Isabel Rosales, de CNN