Elon Musk y Sam Altman están a punto de enfrentarse en los tribunales. ¿Es siquiera posible un jurado imparcial?

Por Hadas Gold, CNN

Un grupo de personas comunes y corrientes, que tal vez ni siquiera sepan mucho sobre inteligencia artificial, podría determinar pronto el futuro de OpenAI.

La demanda de Elon Musk contra el creador de ChatGPT, OpenAI, y sus directivos —incluido su CEO, Sam Altman— llegará a los tribunales este lunes. Se espera que algunos de los nombres más destacados del sector tecnológico testifiquen sobre si los ejecutivos engañaron a Musk y traicionaron la misión original sin fines de lucro de OpenAI cuando esta evolucionó para incorporar una rama con fines de lucro.

El juicio se produce en un momento crítico para OpenAI, con una espectacular salida a bolsa en el horizonte y una competencia frenética entre sus rivales. Las ambiciones de OpenAI de salir a bolsa podrían desmoronarse si Musk gana el caso. Altman y el cofundador y presidente de OpenAI, Greg Brockman, podrían perder sus cargos, lo que allanaría el camino para que la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, tome la delantera.

“Se trata de una telenovela tecnológica que todos los inversores seguirán de cerca a medida que el enfrentamiento entre Musk y Altman entra en el cuadrilátero”, comentó por correo electrónico Dan Ives, analista de Wedbush. “Creemos que en el tribunal se lanzarán muchas calumnias y acusaciones entre Musk y Altman. Esto no es algo positivo para ninguna de las partes implicadas, pero Musk ha convertido el asunto en algo personal”.

Sin embargo, en un caso que involucra al hombre más rico del mundo, a la empresa que se ha convertido en sinónimo de la inteligencia artificial y a importantes actores y directores ejecutivos del sector tecnológico, encontrar jurados imparciales será un desafío.

Musk y Altman no son solo directores ejecutivos: son celebridades. Muchos posibles jurados —especialmente los procedentes de Silicon Valley— “simplemente tendrán opiniones muy firmes sobre estos dos titanes de la tecnología y la inteligencia artificial”, explicó a CNN Alan Tuerkheimer, consultor de jurados.

Pero eso, por sí solo, no constituye un problema, señaló la profesora Elizabeth Lippy, directora de defensa en juicios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple.

“La ley no exige jurados que nunca hayan oído hablar de Elon Musk o de la inteligencia artificial”, afirmó. “Lo que exige son jurados capaces de dejar de lado lo que han escuchado y decidir el caso basándose únicamente en las pruebas presentadas ante el tribunal”.

La jueza ha convocado a un grupo de candidatos mucho más amplio para la selección del jurado de este lunes: un grupo que triplica, aproximadamente, el tamaño habitual para un caso civil, apuntó Tuerkheimer.

El juez y los abogados intentarán “indagar a fondo” para determinar qué sienten los posibles jurados, no solo con respecto a estas figuras de renombre, sino también en relación con la inteligencia artificial en general, concluyó Tuerkheimer. Los miembros del jurado determinarán la responsabilidad únicamente con carácter consultivo para la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien decidirá ella misma las medidas reparatorias.

Musk cofundó y ayudó a financiar OpenAI como una organización sin fines de lucro en 2015, aportando lo que, según él, ascendió a unos US$ 44 millones en sus primeros años. Sin embargo, se desvinculó de la empresa en 2018 tras una agria lucha por el poder. (Posteriormente, Musk fundaría su propia empresa de inteligencia artificial, xAI).

Tras la partida de Musk, OpenAI necesitó recaudar más fondos. En 2019 se estableció una subsidiaria con fines de lucro, que se transformó en 2025 en una corporación de beneficio público supervisada por la fundación sin fines de lucro. Los fiscales generales de California y Delaware aprobaron este cambio el año pasado.

Musk alega que dicha transformación traicionó la misión original de OpenAI, consistente en desarrollar tecnología de IA segura y de código abierto para el bien público, y no para el lucro privado. Sostiene que la empresa lucró indebidamente a partir de sus contribuciones, incurriendo así en una violación de la confianza benéfica y en un enriquecimiento injusto.

Microsoft, a la que Musk ha señalado como codemandada en el caso, está acusada de colaborar y ser cómplice en la violación de la confianza benéfica por parte de OpenAI.

“Musk y el objetivo que da nombre a la organización sin fines de lucro fueron traicionados por Altman y sus cómplices”, rezaba la demanda original de Musk. “La perfidia y el engaño alcanzan proporciones shakespearianas”.

Musk solicita al juez que restituya a OpenAI a su anterior estructura sin fines de lucro, que destituya a Altman y Brockman de sus cargos en la junta directiva y que le conceda una indemnización por daños y perjuicios superior a los US$ 130.000 millones. (Musk ha comunicado al tribunal que desea que cualquier indemnización que se le conceda se destine a la organización sin fines de lucro de OpenAI y no a su persona).

OpenAI, por su parte, sostiene que fue el propio Musk quien abogó por una estructura con fines de lucro. La empresa afirma que él se marchó porque no logró asumir el control total y que la demanda está “motivada por los celos, el arrepentimiento por haberse desvinculado de OpenAI y el deseo de sabotear a una empresa de IA competidora”.

“La cuestión de fondo es real: ¿puede una empresa venderse bajo la misión de servir al bien público y, posteriormente, transformarse en algo distinto?”, señaló Lippy. “Al mismo tiempo, los miembros del jurado —así como la opinión pública— sopesarán los verdaderos motivos de Musk. ¿Se trata de una cuestión de principios o de competencia? Esa tensión será el eje central de todo el caso”.

Entre las pruebas presentadas se incluyen cientos de páginas de correos electrónicos, mensajes de texto y escritos personales de algunas de las figuras más destacadas del sector tecnológico. Entre los testigos que se espera que suban al estrado se encuentran Musk, Altman, Brockman, el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, ex altos ejecutivos de OpenAI y personas cercanas a Musk. Esto incluye a Shivon Zillis, madre de algunos de los hijos de Musk y exmiembro de la junta directiva de OpenAI. Se prevé que el jurado comience sus deliberaciones para el 12 de mayo.

“Un solo correo electrónico puede resultar devastador durante el contrainterrogatorio. Sin embargo, los juicios giran en torno a la historia, el contexto, la credibilidad y la carga de la prueba”, afirmó Lippy. “La parte ganadora será aquella que logre integrar los documentos en una historia humana sencilla que los miembros del jurado puedan creer”.

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