La Copa de Campeones de la Concacaf busca finalistas: así se juegan las semifinales

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Concacaf busca nuevo rey y este martes y miércoles comenzará a desandar el camino de unas semifinales que prometen levantar aún más la temperatura entre los clubes de la Liga MX y los de la MLS. Serán dos duelos México vs. Estados Unidos y en ambos casos la serie se definirá en tierras aztecas.

Un duelo de estilos abrirá las semifinales del torneo continental. De un lado estará el Nashville SC, el equipo con la valla menos vencida de la competición. Del otro, un Tigres de andar irregular en el semestre.

El conjunto estadounidense viene a paso firme en todas las competencias. Es líder de la Conferencia Este de la MLS (donde también tiene la valla menos vencida) y llegó a las semifinales de la Copa de Campeones sin perder ni un solo partido. Puede que no tengan un estilo vistoso ni demasiado ofensivo, pero los “Chicos de Oro” han hecho de su defensa un estandarte y han tenido la personalidad necesaria para ir al mítico Estadio Azteca a buscar la clasificación ante el América, tras un empate en la ida en Estados Unidos. Además, eliminaron al Inter Miami de Lionel Messi, y eso ya dice mucho.

Es difícil saber con qué versión de los “Felinos” nos encontraremos. En la Liga MX se clasificaron a la postemporada, pero sin sobrarle absolutamente nada, y en el torneo internacional han mostrado claramente dos caras, una en casa y otra en rodeo ajeno. Como locales ganaron sus tres partidos, pero como visitantes no conocen el triunfo. Es más, el mal desempeño cuando sale de México casi le cuesta la eliminación, como cuando cayó 3-0 ante el FC Cincinnati o 3-1 ante el Sounders de Seattle.

Partido de ida — GEODIS Park — Martes 28 de abril

8:30 p.m. de Miami.

5:30 p.m. de Los Ángeles.

6:30 p.m. de Ciudad de México.

7:30 p.m. de Bogotá.

9:30 p.m. de Buenos Aires.

2:30 a.m. de Madrid.

Partido de vuelta — Estadio Universitario — Martes 5 de mayo

9:30 p.m. de Miami.

6:30 p.m. de Los Ángeles.

7:30 p.m. de Ciudad de México.

8:30 p.m. de Bogotá.

10:30 p.m. de Buenos Aires.

3:30 a.m. de Madrid.

¿Final anticipada? Muchos dirán que sí, y argumentos no les faltarían. Después de todo, los “Diablos Rojos” son los actuales bicampeones de México, y están en carrera hacia el tricampeonato, y los angelinos, si bien recién acaban con una mala racha, tienen exjugadores del fútbol europeo que pueden cambiar cualquier ecuación.

El elenco mexicano no tiene el brillo del 2025, pero todavía se las arregla para dar pelea. En la Liga MX está en cuartos de final y en la Copa de Campeones viene de darle una paliza al Galaxy de Los Ángeles, al que venció 4-2 y 3-0. Tiene en Paulinho al goleador del certamen, con seis tantos (los mismos que Gabriel Pec, del Galaxy), pero a pesar de su fútbol ofensivo deberá corregir falencias en defensa, que ya se habían visto ante el San Diego FC y que se repitieron en la ida con los angelinos. Ahora enfrentarán al otro equipo de la ciudad californiana, y estos pueden hacer mucho daño.

LAFC no atraviesa su mejor momento. Después de un comienzo de 2026 casi idílico, recién este sábado pudo interrumpir una seguidilla de cuatro partidos sin ganar, con una sufrida victoria ante el Minnesota United. Sin embargo, tiene en Lloris a un gran arquero y en Heung-Min Son a una estrella que rompe redes y asiste por igual. En el torneo de la Concacaf también mostró irregularidad: dejó muchas dudas en octavos de final ante el LD Alajuelense de Costa Rica (global de 2-1), al que eliminó de manera agónica, pero después sacó al último campeón, el Cruz Azul, al que goleo por 4 a 1 en el global.

Partido de ida — BMO Stadium — Miércoles 29 de abril

10:30 p.m. de Miami.

7:30 p.m. de Los Ángeles.

8:30 p.m. de Ciudad de México.

9:30 p.m. de Bogotá.

11:30 p.m. de Buenos Aires.

4:30 a.m. de Madrid.

Partido de vuelta — Estadio Nemesio Díez — Miércoles 6 de mayo

9:30 p.m. de Miami.

6:30 p.m. de Los Ángeles.

7:30 p.m. de Ciudad de México.

8:30 p.m. de Bogotá.

10:30 p.m. de Buenos Aires.

3:30 a.m. de Madrid.

En Estados Unidos se podrá ver los partidos a través de FOX Sports (inglés) y Televisa Univision (español), mientras que en México la opción será FOX México.

En Sudamérica, los partidos irán por la aplicación Disney+ o ESPN.

The-CNN-Wire

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