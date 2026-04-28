¿Cómo ocurrió el homicidio de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida, según investigadores?

Por Karina Tsui y Isabel Rosales, CNN

Mientras el sospechoso acusado de matar a dos prometedores estudiantes de doctorado en Florida enfrenta cargos de homicidio, las autoridades han revelado detalles perturbadores y escalofriantes sobre la desaparición de ambos.

Zamil Limon y Nahida Bristy, ambos de 27 años y originarios de Bangladesh, fueron vistos por última vez hace casi dos semanas. El cadáver de Limon fue encontrado una semana después de su desaparición, y los investigadores creen que Bristy también murió.

Hisham Abugharbieh, compañero de apartamento de Limon, fue acusado de dos cargos de homicidio intencional premeditado en primer grado con arma en relación con la muerte de los estudiantes. Se espera que comparezca ante el tribunal este martes para una audiencia de seguimiento del caso.

Los fiscales presentaron la semana pasada una moción para mantener a Abugharbieh en la cárcel mientras enfrenta los cargos, detallando una cronología de cómo creen los investigadores que pudieron morir los dos estudiantes, así como las acciones de ellos y del sospechoso en el momento de la desaparición.

Esto es lo que, según las autoridades, ocurrió.

Amigos de Limon y Bristy estuvieron en contacto con ellos durante el día, pero más tarde no lograron comunicarse pese a repetidos intentos, según la moción presentada el sábado en un tribunal del condado de Hillsborough.

Bristy fue captada en un video de vigilancia caminando por el campus de la Universidad del Sur de Florida alrededor del mediodía, según la moción. Una amiga habló con Bristy y acordó llevarle sus gafas esa noche, pero Bristy no apareció ni respondió las llamadas.

Bristy y Limon hablaron brevemente por teléfono varias veces, según los fiscales. La ubicación del teléfono de Limon lo sitúa cerca de su casa y del campus antes de dirigirse a Clearwater —a unos 51 kilómetros de su residencia— alrededor de las 7:43 p.m.

El Hyundai Genesis G80 blanco de Abugharbieh fue visto circulando por la misma zona unos 10 minutos después, según los fiscales.

Datos telefónicos y de tráfico muestran coincidencias entre las ubicaciones de los dispositivos del sospechoso y de Limon durante toda la noche.

Alrededor de las 10:30 p.m., desde el teléfono de Abugharbieh se hizo un pedido en DoorDash de bolsas de basura, toallitas Lysol y Febreze desde CVS, entregado en la puerta del apartamento aproximadamente media hora después.

El otro compañero de apartamento de Limon y Abugharbieh vio a Abugharbieh usar un carrito con ruedas para mover cajas de cartón desde su habitación hasta un contenedor compactador de basura en el complejo residencial, según la moción.

Abugharbieh realizó dos viajes separados al puente Howard Frankland entre la 1 a.m. y las 4:30 a.m., según la declaración jurada, citando datos telefónicos y de tráfico.

Poco antes, una búsqueda en ChatGPT desde el teléfono del sospechoso preguntaba: “¿Revisan los autos en el parque estatal del río Hillsborough?”, según la declaración jurada.

Mientras tanto, Limon y Bristy fueron reportados oficialmente como desaparecidos.

Al día siguiente, la policía registró el lugar de trabajo de Bristy en el campus y encontró que había dejado pertenencias personales, incluida su lonchera, una MacBook y su iPad.

Las autoridades hablaron con la madre de Abugharbieh, quien dijo que vio a su hijo por última vez el sábado 18 de abril, según la moción. También mencionó que Abugharbieh tenía problemas para controlar la ira y había sido violento con su familia en el pasado.

El sospechoso fue arrestado dos veces en 2023 por cargos de agresión, posteriormente desestimados, según registros judiciales. Pero tras uno de esos incidentes, su hermano solicitó una orden judicial que prohibía a Abugharbieh acercarse a él o a su casa. Cuando la orden expiró el mayo pasado, una solicitud para extenderla fue rechazada.

La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough elevó el estatus de los dos estudiantes desaparecidos a “personas en peligro”.

Las autoridades registraron un contenedor de basura donde encontraron una alfombra acolchada negra con sangre, la billetera de Limon, la funda del teléfono de Bristy, las gafas de Limon y ropa manchada de sangre. Por esa misma época, Abugharbieh dio permiso a las autoridades para registrar su vehículo, donde descubrieron que toda la información había sido borrada.

Abugharbieh dio versiones contradictorias sobre la última vez que vio a Limon y Bristy, según la declaración jurada. Primero dijo a los detectives que la pareja “nunca estuvo en su vehículo ni fue a Clearwater”. Cuando fue confrontado con evidencia de que su vehículo estuvo en Clearwater, dijo que había ido a buscar lugares para pescar y luego volvió a cambiar su versión, asegurando que Limon le había pedido que lo llevara junto a su novia a Clearwater, según el documento.

Durante esas entrevistas, el dedo meñique izquierdo de Abugharbieh estaba vendado por una herida que luego dijo haberse hecho cortando cebollas, según la moción. Los detectives también observaron una laceración reciente en la parte superior izquierda del tríceps y otros cortes en ambas piernas, según el documento judicial.

Los fiscales dicen que Abugharbieh volvió a usar ChatGPT el 23 de abril y preguntó: “¿Qué significa adulto desaparecido y en peligro?”.

Detectives que registraban el puente Howard Frankland encontraron una bolsa negra de basura en un lugar donde los datos telefónicos muestran que el sospechoso se detuvo en las primeras horas del 17 de abril, según la moción.

Los fiscales dicen que la bolsa era similar a las encontradas debajo de la cama de Abugharbieh. En el interior hallaron restos humanos que fueron identificados positivamente como los de Limon, según el documento judicial.

La muerte de Limon fue declarada homicidio, según la moción, que cita “múltiples heridas con arma blanca” y un informe del médico forense que detalla, entre otras lesiones, una puñalada profunda en la parte baja de la espalda que atravesó el hígado.

Esa mañana, Abugharbieh fue arrestado horas después en una vivienda en Lutz, Florida, luego de que agentes respondieran a un incidente de violencia doméstica relacionado con un familiar, dijo la oficina del sheriff.

Abugharbieh compareció por primera vez ante el tribunal la mañana del sábado.

Además de dos cargos de homicidio intencional en primer grado, también enfrenta cargos por trasladar ilegalmente un cadáver, no reportar una muerte con intención de ocultarla, manipulación de evidencia física, privación ilegal de libertad y agresión, según la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough.

La Oficina del Defensor Público del condado de Hillsborough dijo que fue designada para el caso, pero se negó a compartir detalles citando el derecho de Abugharbieh a un juicio justo.

“Seguimos enfocados en representar a nuestro cliente a través del proceso legal”, dijo la oficina en un comunicado.

Una moción previa al juicio fue divulgada, en la que los fiscales alegan que Abugharbieh realizó varias compras sospechosas en Amazon en las semanas previas a la desaparición de Limon y Bristy, algunas desde el 7 de abril, entre ellas cinta adhesiva, bolsas de basura, combustible para encendedores y material para iniciar fuego.

Los fiscales dicen que una conversación en ChatGPT del 13 de abril muestra que el sospechoso también preguntó: “¿Qué pasa si un humano ha sido puesto en una bolsa negra de basura y arrojado a un contenedor?”, a lo que el chatbot respondió que eso sonaba peligroso.

“¿Cómo lo descubrirían?”, respondió Abugharbieh, según los fiscales.

Ese mismo día, agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough dijeron que recuperaron restos humanos en las vías fluviales cercanas al puente Howard Frankland y trabajan para identificarlos.

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Con información de Amanda Musa y Chris Boyette, de CNN.