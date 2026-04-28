EE.UU. emitirá pasaportes con la imagen de Trump para conmemorar el 250º aniversario del país

Por Jennifer Hansler, CNN

Estados Unidos pronto comenzará a emitir pasaportes que incluirán en su interior una imagen del presidente Donald Trump, dijo el martes un funcionario del Departamento de Estado.

El funcionario dijo que el pasaporte “será el pasaporte predeterminado de la Agencia de Pasaportes de Washington cuando esté disponible” para quienes renueven su documento en persona en esa sede.

“Las opciones en línea u otras ubicaciones mantendrán el diseño actual del pasaporte”, dijo el funcionario.

La presencia del retrato de Trump en los pasaportes estadounidenses es el caso más reciente —y el más significativo— de su imagen utilizada en un artículo que conmemora el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos. A diferencia de una moneda conmemorativa o un pase de parques nacionales, un pasaporte de EE.UU. es una forma de identificación reconocida internacionalmente que normalmente es válida por 10 años.

Según una maqueta del pasaporte, una imagen del rostro de Trump y su firma en dorado aparecerán en la portada interior.

“Mientras Estados Unidos celebra el 250º aniversario del país en julio, el Departamento de Estado se está preparando para lanzar un número limitado de pasaportes estadounidenses con un diseño especial para conmemorar esta ocasión histórica”, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

“Estos pasaportes contarán con arte personalizado e imágenes mejoradas, manteniendo las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte estadounidense uno de los documentos más seguros del mundo”, dijo.

La noticia fue informada por primera vez por The Bulwark, y Fox News publicó primero una maqueta del nuevo pasaporte.

El Departamento de Estado comenzará a emitir los pasaportes este verano. No está claro cuántos se emitirán.

Según la maqueta del pasaporte, la contraportada mostrará una imagen del cuadro “La Declaración de Independencia” de John Trumbull.

Actualmente, la portada interior frontal de los pasaportes estadounidenses muestra una imagen del cuadro de Percy Moran que representa a Francis Scott Key la mañana después del bombardeo de Fort McHenry, la batalla que inspiró a Key a escribir lo que se convertiría en el himno nacional de Estados Unidos. Versos del himno también están impresos en la portada interior frontal.

El Departamento del Interior, que supervisa los parques nacionales, anunció el año pasado que estaba presentando “nuevos diseños conmemorativos” para los pases de parques, uno de los cuales presenta el rostro de Trump junto al de George Washington.

“Es un honor para el departamento presentar el pase America the Beautiful en honor al 250º aniversario de Estados Unidos y a las generaciones que han protegido nuestras tierras”, dijo el secretario Doug Burgum en un video publicado en el sitio web del departamento.

Y el mes pasado, la Comisión de Bellas Artes elegida por Trump votó para aprobar una moneda conmemorativa por el 250° cumpleaños de Estados Unidos con la imagen del presidente.

El año pasado, el nombre de Trump también se colocó tanto en el Kennedy Center como en el Instituto de Paz de Estados Unidos.

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