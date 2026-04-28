Esta habilidad puede proteger a los niños de los peligros de las redes sociales

Por Kara Alaimo

Para proteger a los niños de los peligros de las redes sociales, algunos hemos propuesto prohibir su uso a los jóvenes o retrasar la edad a la que empiezan a utilizarlas. Una experta propone otra solución: enseñarles a pensar de forma crítica para que sepan cómo navegar por internet de forma segura.

Como profesora, he observado un descenso en la capacidad del estudiante universitario promedio para formular o refutar argumentos sólidos durante la última década, probablemente debido, al menos en parte, a que el hecho de estar constantemente pendiente de las pantallas les impide concentrarse. (No soy la única que lo ha notado). Esta falta de pensamiento crítico, por supuesto, puede hacerlos vulnerables a la desinformación, las estafas y otros peligros en línea.

¿No sabes cómo enseñarles esta habilidad? En su nuevo libro, “Enseñar pensamiento crítico a adolescentes: cómo los jóvenes pueden desenvolverse con inteligencia artificial, algoritmos, noticias falsas y redes sociales”, la Dra. Maree Davies explica cómo hacerlo. Hablé con Davies, profesora titular de educación y práctica social en la Universidad de Auckland, Nueva Zelandia, sobre qué deberían hacer los padres y por qué esto también puede darles a los jóvenes una ventaja en el mercado laboral.

Esta conversación ha sido ligeramente editada y condensada para mayor claridad.

CNN: ¿Qué es el pensamiento crítico?

Dra. Maree Davies: El pensamiento crítico es la capacidad de cuestionar, analizar y evaluar cuidadosamente la información o las ideas antes de decidir qué creer o hacer. A menudo implica considerar contraargumentos y sopesar la evidencia para determinar qué afirmación o argumento es el más sólido.

CNN: Usted dice que el pensamiento crítico es lo más importante que podemos enseñar a los jóvenes para protegerlos en las redes sociales. ¿Por qué?

Davies: Si entiendes el pensamiento crítico, cuando veas algo en internet, tu mente automáticamente pensará: “Un momento, ¿es cierto? Quizás debería buscar más información. ¿Les pasa lo mismo a todos?”.

Enseñar a los adolescentes a hacer esto —sobre cualquier tema, no solo sobre redes sociales— es mejor que prohibirlas. Si las prohibimos, no es que los jóvenes se despierten el día de su decimosexto cumpleaños y de repente sean expertos en el uso de las redes sociales y entiendan cómo funcionan los algoritmos. Así que, en lugar de que todos les griten: “Pasan demasiado tiempo frente a las pantallas”, la clave está en inculcarles autoeficacia. Si entienden cómo funcionan las diferentes plataformas y algoritmos, serán más astutos.

Creo que esto también puede, en cierta medida, ayudar con la ansiedad. La ansiedad se basa en la falta de control. Si sabes pensar críticamente, entonces tienes estas herramientas.

CNN: ¿Cómo pueden los padres enseñar a sus hijos a pensar críticamente?

Davies: Para fomentar la curiosidad, puedes decir cosas como: “Acabo de ver algo en las noticias. Dijeron tal y cual cosa, y suena increíble. Vamos a investigar más”. Estás modelando ese comportamiento de investigar, consultar otras fuentes, ser curioso y mostrar interés por el mundo.

No le preguntarías a tu hijo de 14 años: “¿Qué pruebas tienes de eso?”. Le dirías algo como: “Oh, no estoy seguro. ¿Qué has visto u oído que te hace pensar eso?”.

Si los adolescentes solo ven información que les ayude a aprobar un examen, muchos se desmotivan porque lo ven solo como un medio para un fin. El pensamiento crítico fomenta la curiosidad por el mundo, y eso es muy útil para la motivación y el compromiso.

Animo a los padres a usar el pronombre “nosotros” y decir: “Busquémoslo juntos”. Así reconocen que es difícil para todos. Todos somos víctimas de los algoritmos. Por lo tanto, estamos todos en esto juntos. Es importante que los niños no se sientan solos.

CNN: Usted dice que es buena idea enseñar a los adolescentes a cambiar de opinión. ¿Cómo podemos hacerlo?

Davies: Cambiar de opinión a la luz de la evidencia es fundamental. Siempre hay que ser un ejemplo del comportamiento que se desea. Por ejemplo, hablando de carriles para bicicletas, se podría decir: “Antes pensaba que no quería ese carril para bicicletas en tal calle porque no puedo estacionar allí. Pero he cambiado de opinión. Ahora me doy cuenta de que es fantástico, porque significa que ese carril conecta con todas esas otras calles, y he visto a muchísima gente usándolo”.

CNN: Usted señala que a menudo enseñamos a los niños a leer y escribir, pero no a conversar. ¿Por qué es importante y cómo deberíamos hacerlo?

Davies: A menudo, cuando se les pide a los adolescentes que hablen en la escuela, la interacción se centra demasiado en tareas. Un profesor dice: “Quiero que hagan un diagrama de Venn”, y recorre el aula preguntando cómo les va a los alumnos. Pero para tener conversaciones realmente enriquecedoras, ya sean en línea o presenciales, necesitan aprender a formular preguntas de alto nivel. De lo contrario, tienden a usar un lenguaje demasiado emotivo o a hablar sin pensar.

Una de las mejores habilidades que se pueden adquirir es simplemente preguntar: “¿Puedes darme un ejemplo de eso?”. Cuando la conversación se vuelve interactiva, hay que reflexionar más profundamente. Hay que dar un ejemplo y justificar la idea.

Los padres pueden servir de ejemplo y animar a los adolescentes a usar este lenguaje entre ellos.

CNN: Usted cree que la creatividad y la capacidad de pensamiento crítico se convertirán en habilidades cada vez más importantes en el mercado laboral. ¿Por qué?

Davies: Si creces dependiendo de la IA para resumir, generar ideas y pensar por ti, no estás desarrollando esas habilidades. Si nunca usas la IA durante tu infancia, si de niño dibujas y creas con bloques de Lego, serás una persona muy creativa.

Si haces esas cosas de forma natural, serás un empleado muy flexible. Un empleador te apreciará porque serás muy adaptable. Gran parte de la vida consiste en resolver problemas, y no se pueden prever los problemas que surgirán en el futuro. Por lo tanto, si estás en una empresa y no habías previsto que los aranceles serían un problema, necesitas personas en la sala que puedan pensar y resolver problemas. No puedes simplemente recurrir a la IA para resolver problemas, porque la IA se basa en datos existentes. Si hay problemas nuevos y emergentes, necesitas personas que puedan pensar en ellos de maneras nuevas e innovadoras.

CNN: Señalas que la adolescencia temprana es una etapa crucial para desarrollar habilidades. ¿Por qué?

Davies: Alrededor de los 11 años en las niñas y los 12 en los niños, experimentamos cambios neurológicos. La materia gris de nuestro cerebro durante la adolescencia temprana está en su punto máximo. Por lo tanto, si repetimos actividades con constancia —por ejemplo, aprender a jugar al tenis y practicar a diario— las conexiones neuronales se fortalecerán. Si nunca hacemos algo, no desarrollaremos esas conexiones. Literalmente, las conexiones se debilitan si no las usamos, pero se consolidan si las usamos.

CNN: Usted les dice a los padres que conversar regularmente con nuestros hijos puede protegerlos del peligro. ¿Cómo?

Davies: Compartir historias y experiencias es fundamental. Entiendo perfectamente lo ocupados que están todos, pero no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de dedicar tiempo a sentarse a charlar con los adolescentes. No se dejen intimidar por los portazos. Ese comportamiento es completamente normal en los adolescentes. Te alejan, pero en realidad buscan cercanía. Me dan pena los adolescentes muy altos, porque pueden parecer adultos, pero no lo son. Son adolescentes y necesitan tu tiempo.

Cuando los adolescentes sienten que tienes una buena relación con ellos, es mucho más probable que acudan a ti si se obsesionan con noticias negativas en internet, si son blanco de un grupo extremista o si se meten en un lío.

Lo importante es que se sientan cómodos hablando contigo. No te alteres ni reacciones de forma exagerada. Escuchar es fundamental. Relájate y escucha lo que tienen que decir.

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