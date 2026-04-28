Gasto militar vuelve a crecer en el mundo, según un informe. ¿Qué pasa en América Latina?

Por German Padinger, CNN en Español

No debería sorprender a nadie, si tan solo observamos lo que está pasando ahora entre Estados Unidos e Irán, desde el 2023 entre Israel y sus vecinos, y desde el 2022 entre Ucrania y Rusia, por citar solo tres conflictos abiertos: el gasto militar global volvió a crecer en 2025.

Llegó a la cifra sideral US$ 2,8 trillones, un 2,9 % más que en 2024, de acuerdo con datos publicados este lunes por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas), y acumula 11 años ininterrumpidos de crecimiento.

Y, esta vez, el crecimiento ocurrió aún con una merma del gasto militar de EE.UU. (se redujo un 7,5 % en relación a 2024, aunque sigue siendo el más importante en todo el mundo, concentrando el 33 % del gasto global), e impulsado por una mayor inversión en Defensa en Europa y un ritmo sostenido de aumento en Asia, según SIPRI.

Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India son los cinco grandes líderes en gasto militar en todo el mundo. Solo EE.UU. registró una reducción en sus desembolsos, mientras que Alemania (24 %), India (8,9 %), China (7,4 %) y Rusia (5,9 %) expandieron sus aparatos militares.

Pero, ¿qué pasa en América Latina?

Lejos de los principales conflictos bélicos activos en la actualidad en el mundo, el gasto militar en América Latina ascendió a US$ 72.000 millones en 2025, una caída del 6,3 % desde los casi US$ 77.000 de 2024 (los datos de SIPRI no incluyen a Cuba y Venezuela).

El gasto en la región, de hecho, se mantiene estable en torno a los US$ 70.000 millones desde hace una década, y es consistentemente uno de los más bajos del mundo: solo Oceania, con un gasto de US$ 38.400 millones, el Norte de África, con US$ 35.000 millones, el África subsahariana, con US$ 23.000 millones, y Asia Central, con US$ 2.200 millones, gastaron menos el año pasado.

Brasil es el peso pesado en América Latina en términos de inversión en Defensa, y de hecho, uno de los pocos países que registró un aumento en 2025: fue del 13 % para llegar a un gasto de US$ 23.900 millones.

En Colombia y México, en cambio, el gasto militar decreció un 1 % y un 33 % respectivamente en 2025, para un total de US$ 14.500 millones y US$ 13.600 millones. En el caso de México, esta fuerte caída llega luego de una subida del 39 % entre 2023 y 2024 en el marco de una “respuesta cada vez más militarizada del Gobierno al crimen organizado”, señala SIPRI.

En Argentina y Chile también cayó el gasto un 7,2 % y un 3,24 % (US$ 3.875 y US$ 5327,9 millones, respectivamente). Mientras que en Perú subió apenas un 2 % (US$ 2.596 millones).

Las cifras de gasto militar en América Latina son pequeñas en comparación con las EE.UU. (US$ 954.000 millones), China (US$ 336.000 millones), Rusia (US$ 190.000 millones), Alemania (US$ 114.000 millones) e India (Us$ 92.1000 millones), los cincos que más gastan.

“Las tendencias en las Américas están dominadas por los desarrollos en América del Norte, y solo Estados Unidos representará el 90 por ciento del gasto militar de la región en 2025”; dice el reporte de SIPRI.

Pero además, el gasto militar tanto en Sudamérica como en Améria Central y el Caribe se ha mantenido por debajo del promedio global de 40 % en la última décadas.

Tras la caída de la Unión Soviética, en 1991, y el aparente triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría y la carrera armamentística, el gasto militar a nivel global comenzó a descender.

Pero esta tendencia, según datos de SIPRI, acabó a comienzos de 2000, cuando de la mano de las guerras en Afganistán e Iraq el gasto militar volvió a una tendencia alcista.

El crecimiento se amesetó a comienzos de 2010, para dispararse a comienzos de la década de 2020 y especialmente tras el estallido de la guerra de Ucrania en 2022.

Desde entonces, se han desatado además conflictos bélicos entre Azerbaiyán y Armenia; entre Israel y Hamas y Hezbollah; entre Estados Unidos e Irán; además de la operación militar de Washington para derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, entre otros, mientras crece la presencia militar de China en el Pacífico y especialmente frente a Taiwán.

El rearme global se consolida y acelera con cada año que pasa. América Latina parece mantenerse, aún, alejada de esta tendencia. Queda por ver si eso es una buena o mala noticia para la región.

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