Golpe para la OPEP y para Arabia Saudita: Emiratos Árabes Unidos se retirará de la organización

Por Mostafa Salem y Sarah Tamimi, CNN

Emiratos Árabes Unidos (EAU) se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) el 1 de mayo, según informó la agencia estatal de noticias del país, WAM.

“Esta decisión se alinea con la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y con el desarrollo de su sector energético, lo que incluye acelerar la inversión en la producción energética nacional”, señaló el comunicado.

La OPEP es un grupo de las principales naciones productoras de petróleo que coordina las políticas de producción para influir en la oferta y los precios mundiales del crudo.

EAU también abandonará la OPEP+, grupo que incluye a Rusia, añadió el comunicado.

Esta medida supone un duro golpe para el mayor grupo exportador de petróleo del mundo y para su miembro líder, Arabia Saudita. En conjunto, la OPEP representa el 36 % de la producción mundial de petróleo y controla casi el 80 % de las reservas probadas totales del planeta.

“La decisión de EAU de abandonar la OPEP refleja una evolución impulsada por políticas y alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo”, declaró Suhail Al Mazrouie, ministro de Energía de los EAU, en un comunicado publicado en la red social X. “Seguimos comprometidos con la seguridad energética, proporcionando un suministro fiable, responsable y con menor huella de carbono, al tiempo que respaldamos la estabilidad de los mercados mundiales”.

Los EAU han abogado desde hace tiempo por cuotas de producción más elevadas dentro de la OPEP, lo que refleja sus esfuerzos por ampliar su capacidad muy por encima de los niveles que le ha asignado la organización.

La OPEP fue fundada en 1960 por Arabia Saudita, Irán, Iraq, Venezuela y Kuwait. Los EAU se adhirieron siete años después.

EAU figura entre los diez mayores productores de petróleo del mundo, aportando entre un 3 % y un 4 % del suministro mundial de crudo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.