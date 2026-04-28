Juez de EE.UU. acepta licencias de la OFAC para que el Gobierno de Venezuela pague la defensa legal de Maduro y su esposa

Por María Santana y Mauricio Torres, CNN en Español

El juez Alvin K. Hellerstein, quien está a cargo del caso contra Nicolás Maduro, aceptó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de permitir que el Gobierno de Venezuela pague la defensa legal del derrocado presidente de Venezuela y de su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes desde enero están bajo proceso penal en Nueva York.

Mediante una orden emitida el lunes, Hellerstein informa que acepta las licencias modificadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) para que Venezuela pueda cubrir los gastos de Maduro y Flores.

La disposición de la OFAC fue notificada al juez el viernes, en una carta en la que los fiscales le explicaron que esto permitiría poner fin al que se había convertido en un reclamo constante de los acusados.

Durante las últimas semanas, Maduro, Flores y sus abogados habían señalado que el impedimento de que Venezuela pagara los gastos de representación legal obstaculizaba una defensa adecuada porque, argumentaban, la pareja no cuenta con recursos propios para encargarse de ello.

Por esta razón, habían solicitado a las autoridades de Estados Unidos que se autorizara a Venezuela hacer estos pagos, lo que finalmente ocurrió.

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero en el operativo militar que Estados Unidos realizó en Caracas y otras ciudades de Venezuela. Ese mismo día fueron trasladados a Nueva York, donde son acusados de delitos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que ambos rechazan.

En su más reciente audiencia, el 26 de marzo, uno de los fiscales de Estados Unidos acusó a la pareja de “saquear” a Venezuela, lo que ellos negaron. Además, el juez dijo que pronto emitiría una orden sobre los pagos para la defensa de los acusados y rechazó desestimar el caso por ese tema.

Afuera de la corte, se llevaron a cabo algunas manifestaciones a favor y en contra de Maduro, quien asumió la presidencia en 2013 tras la muerte del entonces presidente Hugo Chávez. Mientras algunos manifestantes exigían la libertad de Maduro, otros pedían que fuera castigado por el daño que, dicen, hizo a su país.

Tras la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada. Desde entonces, si bien ha criticado el operativo contra Maduro, también se ha declarado dispuesta a tener una nueva relación de cooperación y respeto con Estados Unidos. A principios de marzo, ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares.

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