La Corte Suprema de Estados Unidos podría cortar pronto una línea de vida para Haití

Por Hira Humayun, CNN

Ysmael ya está sintiendo el impacto del aumento de precios en Haití. “Todo ha subido”, dice en un video del Programa Mundial de Alimentos, desde el precio de un billete de autobús hasta el costo de la cena, todo debido al alza de los precios del combustible relacionada con la guerra de Irán.

Pero quienes lograron abandonar la nación empobrecida y asolada por la violencia, y rehacer sus vidas en Estados Unidos, están ayudando a sus compatriotas a salir adelante.

Ese dinero ha sido un salvavidas para muchos en uno de los países más dependientes de las remesas del mundo.

Eso podría paralizarse por completo si la Corte Suprema de Estados Unidos permite que la administración Trump ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 350.000 haitianos, un estatus que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la cancelación por parte del Gobierno del TPS, un estatus inmigratorio otorgado a personas de ciertos países cuyas condiciones impiden temporalmente que sus nacionales regresen de forma segura.

El miércoles, el tribunal comenzará a escuchar los argumentos orales después de que la administración Trump apelara la decisión.

Antes de la prevista finalización a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional declaró que el programa para Haití “nunca tuvo la intención de ser un programa de asilo de facto, sin embargo, así es como las administraciones anteriores lo han utilizado durante décadas”.

Si el Tribunal Supremo falla a favor del Gobierno, abriendo la puerta a la deportación de cientos de miles de haitianos, “sería como si te quitaran el suelo bajo los pies”, afirma Amy Fischer, directora de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos.

“Sabemos que, sencillamente, no es posible deportar a la gente a Haití de forma segura”, afirma Fischer.

Los ataques de pandillas siguen sacudiendo al país, con una serie de asaltos mortales en la región de Artibonite, Haití, el mes pasado. Decenas de personas murieron y miles huyeron de sus hogares, lo que agrava aún más la crisis de desplazamiento que ya azota al país.

A principios de este mes, un ataque armado contra una comisaría de policía en la comuna de Marigot, en el sur del país, dejó al menos seis muertos, según la policía.

Organizaciones haitianas defensoras de los derechos humanos, como Defenders Plus, afirman que la violencia está llegando incluso a zonas que antes se consideraban “remansos de paz”.

Grupos armados que bloquean carreteras y rutas de suministro clave han hecho que, en algunos casos, el acceso a productos de primera necesidad sea prácticamente imposible.

Según Rachelle Arnoux, directora interina de CARE en Haití, las comunidades siguen enfrentándose a diario a dificultades para acceder a alimentos, agua y servicios básicos debido a la inseguridad generalizada.

Jerome Fritsch, médico del hospital de Médicos Sin Fronteras en Cité Soleil, afirma que la violencia de las pandillas impide que la gente reciba la atención médica que tanto necesita.

Hace dos fines de semana, según cuenta, se produjeron enfrentamientos entre grupos armados rivales, en un recrudecimiento de la violencia que, según su equipo, es el peor que han visto en la zona en dos años.

La violencia se prolongó hasta el miércoles pasado, pero el equipo se mantiene alerta. Están preparados para buscar refugio si es necesario y alejar a los pacientes de las ventanas donde podrían estar expuestos.

“No tenemos ni idea de si mañana volverá a empezar”, declara.

Y luego está la inseguridad alimentaria, que ha alcanzado niveles alarmantes para millones de haitianos.

Según una proyección reciente de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) para el período de marzo a junio de 2026, el 52 % de la población sufre altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.

Las recientes inundaciones catastróficas en Haití no han hecho sino agravar las crisis que azotan al país.

La oficina humanitaria de las Naciones Unidas informó este mes que las lluvias provocaron graves inundaciones en el departamento Noroeste, causando la muerte de al menos 12 personas, inundando más de 1.000 viviendas, desplazando a la población y ocasionando pérdidas agrícolas y de medios de subsistencia.

“La deportación no es una opción en este momento”, indicó Guerline Jozef, directora de The Haitian Bridge Alliance, un grupo de defensa que se centra en los problemas migratorios que enfrentan los inmigrantes negros.

Si a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) se les retira su estatus y son deportados, las consecuencias podrían ser catastróficas, advierten organizaciones de derechos humanos.

Miles de beneficiarios del TPS corren el riesgo de perder la vida que construyeron en Estados Unidos, mientras que millones de haitianos en su país podrían ver sus vidas trastocadas, sumiéndose aún más en la pobreza extrema, el hambre y el desplazamiento.

“Si cortamos los vínculos que permiten a los haitianos en Estados Unidos enviar ese dinero, solo podemos predecir que obligará a más personas a abandonar Haití en busca de seguridad y estabilidad”, advierte Fischer.

Aproximadamente 750.000 hogares en Haití reciben remesas de haitianos residentes en Estados Unidos, según Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano.

Alrededor del 40 % de esos remitentes en Estados Unidos probablemente estén acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS), afirma.

Para algunas personas, es su único ingreso y la única forma de costearse la comida y los medicamentos.

Según el Diálogo Interamericano, las transferencias de los migrantes haitianos pasaron del 12 % del PIB del país en 2012 a más de una cuarta parte en 2022.

Según el centro de estudios, las remesas son la principal fuente de divisas de Haití, y estos fondos “ayudan principalmente a mantener el consumo privado, pagar las matrículas escolares y la atención médica, y por lo tanto, terminan mejorando los resultados del desarrollo humano del país y mitigando la incidencia de la pobreza”.

En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Haití este mes, los líderes reconocieron algunos avances en la situación de seguridad, aunque insuficientes.

Existe una nueva fuerza multinacional, conocida como Fuerza de Represión de Pandillas, con respaldo de Estados Unidos, cuyo objetivo es estabilizar Haití y, en última instancia, lograr que el país funcione sin la presencia de la fuerza extranjera.

Pero gastar dinero en una fuerza internacional al tiempo que se abre la puerta a deportaciones masivas de beneficiarios del TPS de vuelta al país, si así lo dictamina el tribunal, podría ser contraproducente para ese objetivo.

Según los expertos, las deportaciones masivas supondrán una carga adicional para los recursos, las instalaciones y la infraestructura del país, que ya se encuentran al límite, y no harán sino aumentar el número de personas que luchan por llegar a fin de mes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.