Los convocados por Javier Aguirre para el Mundial 2026: el uno por uno de la Liga MX, con ausentes y sorpresas

Por Edgar Aviles, CNN en Español

El fútbol mexicano ya activó su modo Copa del Mundo. O por lo menos así lo hizo el director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, quien este martes dio a conocer una prelista de futbolistas que iniciarán una concentración a poco más de un mes de la inauguración mundialista.

La convocatoria de Aguirre está conformada solo por jugadores que militan en la Liga MX, y de allí se espera que salga cerca de la mitad de la lista final del Mundial.

Todos los futbolistas que fueron llamados por el “Vasco” se perderán la liguilla del fútbol mexicano que comienza este fin de semana con la ronda de cuartos de final. El objetivo es que puedan iniciar una suerte de pretemporada rumbo a la Copa del Mundo.

Como en todas las convocatorias anteriores, la lista de Aguirre de este martes no está exenta de sorpresas y ausencias. Estos son los futbolistas requeridos:

Porteros

Raúl Rangel – Guadalajara

Carlos Acevedo – Santos

Óscar García – León

Defensas

Luis Rey – Puebla

Israel Reyes – América

Eduardo Águila – Atlético de San Luis

Jesús Gómez – Tijuana

Denzell García – FC Juárez

Jesús Gallardo – Toluca

Mediocampistas

Luis Romo – Guadalajara

Erik Lira – Cruz Azul

Brian Gutiérrez – Guadalajara

Iker Fimbres – Monterrey

Gilberto Mora – Tijuana

Jairo Torres – FC Juárez

Roberto Alvarado – Guadalajara

Kevin Castañeda – Tijuana

Delanteros

Alexis Vega – Toluca

Guillermo Martínez – Pumas

Armando González – Guadalajara

El comunicado oficial de la Federación Mexicana de Fútbol señala que doce integrantes de esta lista conformarán la convocatoria definitiva para el Mundial: Raúl Rangel, Carlos Acevedo, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Guillermo Martínez y Armando González. Los demás fueron llamados para fungir como sparring (jugadores de práctica).

Los grandes ausentes resultaron ser Marcel Ruiz, del Toluca, y Carlos Rodríguez, de Cruz Azul. En el caso de Ruiz es sabido que hace unas semanas sufrió una lesión seria que lo condenó prácticamente a quedar fuera del Mundial, porque no se recuperaría a tiempo. Si bien decidió no someterse a una cirugía para tener alguna chance, la realidad es que requiere de una larga recuperación.

Rodríguez, por otra parte, es la ausencia que más sorprende, porque había sido un convocado fijo por Aguirre, aunque también es cierto que su rendimiento dejó mucho que desear. “Charly” es uno con su club, el Cruz Azul, y otro muy distinto con el “Tri”.

También llamó mucho la atención el llamado de Guillermo Martínez, porque se creía que no tenía las credenciales suficientes para conformar el plantel definitivo para la Copa del Mundo.

Los jugadores que militan en el extranjero serán integrados en la convocatoria definitiva que se le entregará a la FIFA el 1 de junio, según el reglamento del torneo.

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