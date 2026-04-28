El brote de tormentas severas y mortales entra en su sexto día mientras la amenaza se desplaza hacia el este de EE.UU.

Por Briana Waxman y Maria Gilbert, meteorólogas de CNN

Algunas zonas del sur de EE.UU. enfrentan este martes a la amenaza de vientos dañinos, granizo destructivo y posibles tornados, mientras que un brote de tormentas eléctricas severas que dura ya varios días entra en su sexto día con saldo de al menos una persona muerta y cientos de miles sin electricidad.

La reciente serie de tormentas severas que azotaron la región entre el lunes y la madrugada del martes generó más de 200 reportes de daños por viento y granizo de gran tamaño, especialmente desde Misuri y el norte de Arkansas hasta Indiana.

Se reportaron algunos tornados, pero no se dieron las condiciones para que se desarrollara la amenaza que se esperaba en la región.

El martes por la tarde y noche, se mantiene un riesgo de tormentas severas de nivel 3 sobre 5 en gran parte de Arkansas y zonas del sur de Misuri, el sureste de Oklahoma, el noreste de Texas, el norte de Louisiana y el centro y norte de Misisipi.

Varias ráfagas de vientos fuertes, granizo de gran tamaño y algunos tornados amenazan a millones de personas en una zona más amplia que abarca desde el bajo Misisipi hasta los valles de Tennessee.

Un tornado azotó varias localidades del condado de Clinton, Illinois, incluyendo Germantown y Carlyle, el lunes por la noche.

Según Timothy Schleper, director de Gestión de Emergencias del condado de Clinton, la tormenta causó daños en viviendas, derribó árboles y líneas eléctricas, y bloqueó carreteras.

La Cruz Roja Americana brindó asistencia a los damnificados. No se reportaron heridos ni fallecidos, y se espera que las evaluaciones de daños continúen el martes.

Poco antes de las 11:00 p. m. (hora central), el Servicio Meteorológico Nacional en Little Rock, Arkansas, emitió una alerta de tornado por situación particularmente peligrosa debido a un tornado destructivo que se observaba en Hanover, en el condado de Stone.

El tornado pareció permanecer en tierra durante aproximadamente 16 kilómetros, con escombros que se elevaban a gran altura y se retorcían en la parte posterior de la tormenta.

La Oficina del Sheriff del Condado de Stone informó de daños en viviendas y vehículos, cables eléctricos caídos y árboles derribados que bloqueaban las carreteras, mientras los equipos de emergencia intervenían en la zona durante la noche.

No se han reportado heridos ni fallecidos.

No se disponía de información inmediata sobre los daños, aunque CNN se puso en contacto con las autoridades locales.

Algunas zonas de Michigan y Wisconsin sufrieron daños a causa de un fenómeno meteorológico conocido como borrasca de estela, que consiste en un sistema meteorológico relativamente pequeño con una potente línea de vientos fuertes.

Las borrascas de estela se forman tras chubascos o tormentas eléctricas, como ocurrió después de que la lluvia azotara el Alto Medio Oeste el lunes por la mañana.

Un hombre de 39 años falleció en el condado de Kent, al oeste de Michigan, tras caerle un árbol encima durante una fuerte tormenta de viento el lunes por la noche, según informó la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

Amigos del hombre declararon a las autoridades que este les advirtió de la caída del árbol, una acción que, según ellos, les salvó la vida, añade el comunicado.

En la zona norte del condado se han registrado árboles y líneas eléctricas caídas, pero no se han producido otros heridos, declaró Scott Dietrich, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Kent.

Según el director de despacho Michael Armitage, algunas estructuras y un remolque también resultaron dañados tras la caída de árboles en el condado de Calhoun, en el centro-sur de Michigan, pero no se han reportado heridos.

Algunos de esos fuertes vientos también provocaron la caída de un árbol sobre la casa de Carson Kellogg en Milwaukee, Wisconsin. Estaba sentado en su sofá cuando escuchó un fuerte crujido.

“Salí corriendo del sofá porque pensé que me iba a golpear. Estaba realmente conmocionado”, declaró a CNN.

Más de 300.000 personas en la extensa área afectada por el apagón sufrieron cortes de energía a primera hora del martes, según PowerOutage.us.

Esto incluye a 60.000 personas en Wisconsin y Michigan, después de que ambos estados registraran un total de 120.000 cortes de energía el lunes por la noche.

Un tornado violento arrasó Enid, Oklahoma, la noche del jueves, lo que provocó una rara emergencia por tornado y causó daños de categoría EF-4 en partes de la ciudad, con algunas zonas arrasadas.

El tornado de Enid, con vientos estimados entre 273 km/h y 281 km/h, fue el más fuerte en Estados Unidos desde junio de 2025. Al menos 10 personas resultaron heridas y unas 40 viviendas sufrieron daños, aunque las autoridades dijeron que no se reportaron muertes.

Tornados mortales golpearon el norte de Texas el sábado, incluido un tornado de categoría EF-2 cerca de Runaway Bay, a unos 128 km al noroeste de Dallas. Al menos dos personas murieron y viviendas e infraestructura resultaron dañadas, lo que desplazó a decenas de residentes y aumentó el saldo del brote de tiempo severo de varios días.

Esta noticia ha sido actualizada con nueva información.

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Con información de los meteorólogos Chris Dolce, Linda Lam y Dakota Smith, así como de Diego Mendoza, Taylor Romine, Hanna Park y Sarah Dewberry de CNN.