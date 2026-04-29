Apuñalan a dos personas en el norte de Londres, según informó un grupo de seguridad judío, tras serie de ataques recientes

Por Issy Ronald, Jomana Karadsheh y Florence Davey-Attlee

Dos personas judías fueron apuñaladas el miércoles en el norte de Londres, según relataron testigos a CNN, en un incidente que se produce en el contexto de una serie de ataques antisemitas en la capital británica.

Un hombre fue detenido y varios vehículos de los servicios de emergencia, incluyendo una ambulancia y un helicóptero policial, acudieron al lugar de los hechos en Golders Green.

Según la organización benéfica local Shomrim, que ofrece vigilancia vecinal y respuesta a emergencias, el hombre fue visto corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a ciudadanos judíos. Shomrim añadió que actuó de inmediato y que la policía utilizó una pistola Taser al llegar al lugar.

La Policía Metropolitana declinó hacer comentarios inmediatos a CNN, aunque el alcalde de Londres, Sadiq Khan, confirmó que la policía había realizado una detención.

Para cuando CNN llegó a la zona, la policía ya había acordonado amplios tramos de la carretera.

Un vIdeo que circulaba en las redes sociales parecía mostrar a un hombre siendo detenido por varios agentes de policía, así como a dos hombres vestidos de civil.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el “ataque antisemita” de absolutamente “atroz” y agradeció a Shomrim, a Hatzola (un servicio de ambulancias judío) y a la policía por su rápida respuesta.

“Todos debemos ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar cualquiera de estos delitos, como los que hemos visto con demasiada frecuencia últimamente”, añadió en el parlamento.

La comunidad judía de Londres ha sido blanco de una oleada de ataques antisemitas en las últimas semanas. El mes pasado, unos pirómanos incendiaron cuatro ambulancias pertenecientes a una organización benéfica judía en Golders Green, al norte de Londres. Posteriormente, la policía presentó cargos contra cuatro personas.

Semanas después, una sinagoga y el antiguo local de una organización benéfica judía, ambos en el norte de Londres, fueron atacados.

Otra destacada organización judía, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, confirmó que el ataque había tenido lugar y declaró que estaban colaborando con la policía “para comprender lo sucedido y garantizar una respuesta contundente”.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

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