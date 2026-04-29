El cartel mundial del petróleo se debilita. ¿Qué significa para los precios en la gasolinera?

Análisis de Hanna Ziady, CNN

La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, está a punto de perder a uno de sus miembros más importantes. La salida de los Emiratos Árabes Unidos asestará un golpe al grupo que podría poner en riesgo su capacidad para influir en el mercado mundial del petróleo.

EAU es el tercer mayor productor de petróleo crudo de la OPEP, después de Arabia Saudita e Iraq. Su salida del grupo le permitirá bombear más petróleo, lo que podría ayudar a bajar los precios del petróleo y el gas a largo plazo.

Pero si esperas un alivio inmediato de los altos precios en la gasolinera, podrías llevarte una decepción.

El crudo Brent, el referente mundial del petróleo, se negocia actualmente en máximos de varias semanas, en torno a US$ 117 por barril. Y el precio promedio nacional de la gasolina en EE.UU. está en un máximo de cuatro años, en torno a US$ 4,23.

No obstante, los analistas dicen que el impacto en los precios del petróleo del movimiento de EAU será limitado mientras el estrecho de Ormuz permanezca en gran medida cerrado, lo que actualmente retiene unos 10-12 millones de barriles de crudo al día de los mercados mundiales.

EAU ha estado “ansioso por bombear más petróleo”, tras haber invertido fuertemente en los últimos años para ampliar su infraestructura de producción, según David Oxley, economista jefe de clima y materias primas de Capital Economics.

La OPEP ha restringido la capacidad de EAU para bombear libremente porque el grupo impone cuotas de producción a sus miembros para regular la oferta y la demanda. Los críticos acusan al grupo de manipular los precios, algo que niega.

Las cuotas más recientes de la OPEP limitaron la producción de petróleo de EAU a 3,2 millones de barriles al día, cuando en realidad tiene capacidad para producir cerca de 5 millones de barriles al día, dijo a Connect the World de CNN Robin Mills, director ejecutivo de la consultora QamarEnergy, con sede en Dubái.

La oferta adicional potencial cubriría alrededor de 1-2 % de la demanda mundial diaria de petróleo.

La OPEP se formó en 1960 por cinco de los mayores productores de petróleo del mundo en ese momento, a saber: Arabia Saudita, Irán, Iraq, Kuwait y Venezuela. El grupo se expandió hasta 16 países miembros en su punto máximo, pero actualmente tiene 12 miembros, después de que Ecuador, Indonesia, Qatar y Angola se retiraran en los últimos años.

Sin duda, el cártel es menos poderoso de lo que fue alguna vez. Cuando los miembros de la OPEP detuvieron las exportaciones a Estados Unidos y otros países durante el infame embargo petrolero árabe, en medio del conflicto árabe-israelí en 1973, los precios mundiales del petróleo se dispararon 300 % y empujaron a la mayoría de las economías occidentales a la recesión.

La influencia de la OPEP ha disminuido en parte desde entonces porque el voraz consumidor de petróleo Estados Unidos ahora es un exportador neto de petróleo (aunque todavía importa algunos tipos de crudo y productos petrolíferos). La economía mundial también se ha vuelto mucho menos intensiva en petróleo gracias a la electrificación, la eficiencia energética y a que el gas natural y las energías renovables han asumido una mayor proporción de la generación eléctrica.

Para apuntalar su autoridad, el grupo se amplió en 2016 para incorporar a otros productores de petróleo, como Rusia, bajo el paraguas de OPEP+.

OPEP+ representa casi 42 % de la producción mundial de petróleo crudo, según las propias cifras del grupo, por lo que sus decisiones sobre la producción de petróleo aún pueden influir en los precios.

Dado que los precios mundiales del petróleo crudo están determinados por la oferta y la demanda, en teoría, una vez que el estrecho de Ormuz reabra, una mayor oferta debería hacer bajar los precios. (La demanda de petróleo crudo generalmente está impulsada por la fortaleza del crecimiento económico, que eleva o reduce las compras de productos refinados como la gasolina y el diésel).

Los precios del crudo también podrían bajar si la salida de EAU lleva a que otros miembros de la OPEP abandonen el grupo, o si se desata una guerra de precios una vez que termine la guerra de Irán, a medida que los productores del Golfo, incluida Arabia Saudita, se apresuren a reclamar cuota de mercado.

La sorpresiva salida de EAU de la OPEP podría estar cronometrada para asegurar una porción mayor del mercado mundial del petróleo en un momento en que muchos países se apresuran para conseguir suministro, dijo Michael Tamvakis, profesor de materias primas en Bayes Business School en Londres.

“Una vez que se reabran los estrechos, los Emiratos Árabes Unidos aumentarán rápidamente el suministro para reponer la cadena de suministro agotada y lo harán sin las negociaciones burocráticas de cuotas de la OPEP cada pocos meses”, señaló.

Antes de la guerra iniciada por EE.UU. e Israel, el mundo enfrentaba un exceso de oferta de petróleo debido a que el crecimiento de la producción mundial de petróleo, liderado por las Américas, superó la demanda. La OPEP también había comenzado a deshacer parte de sus cuotas, lo que llevó a un incremento de la producción. La Agencia Internacional de la Energía dijo en 2024 que el excedente podría “poner patas arriba” el control de la OPEP sobre el mercado.

Para subrayar el punto: el crudo Brent se cotizaba en torno a US$ 60 por barril a comienzos de año y alrededor de US$ 73 inmediatamente antes de que EE.UU. e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. El WTI, el referente estadounidense, estaba en torno a US$ 67 justo antes de la guerra. Ahora ronda los US$ 105 por barril.

La decisión de los Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP probablemente aumentará con el tiempo la presión sobre los precios del crudo, lo que se traducirá en precios más bajos en el surtidor.

“Una OPEP más fracturada y más débil podría limitar la influencia del grupo sobre los precios del petróleo”, escribieron en una nota los economistas de Capital Economics, Hamad Hussein y Jason Tuvey. “Eso podría… inclinar el balance de riesgos hacia precios del petróleo más bajos con el tiempo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.